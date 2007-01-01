中国移动云计算大会在苏州召开：大云4.0发布

8月23日-24日，第一届中国移动云计算大会在江苏苏州隆重召开。中国移动在本次大会期间揭牌成立了云计算共创中心，并正式发布大云4.0。

8月23日-24日，第一届中国移动云计算大会在江苏苏州隆重召开。原信息产业部部长吴基传、江苏省省委常委、苏州市市委书记周乃翔、江苏省副省长马秋林，全国政协委员、中国移动通信集团公司原党组书记、董事长奚国华，中国移动通信集团公司党组成员、副总裁李正茂，以及来自IBM、Intel、甲骨文（Oracle）、VMWare、天睿Teradata、中国工商银行、华为、浪潮等600多位政府领导和行业专家参加了此次IT盛会。

中国移动在本次大会期间揭牌成立了云计算共创中心，携手华为、浪潮、Intel（中国）、IBM（中国）等国内外合作伙伴在开源发展、产品研发、解决方案提供、行业应用等方面共同打造云计算生态体系，利用云计算的技术、产品和理念，创新商业模式和运营模式，提升社会各行各业的IT体验和效率。

早在2007年，中国移动提出并开始实施大云计划，从2010年发布大云1.0到2015年发布大云3.0，大云产品已经在推动中国IT技术结构变革、支撑各行业企业智慧经营和服务提升方面做出了重要贡献。而随着中国移动提出“大连接”战略，着力于以信息化推动生产数字化，努力推动数字化社会进程，而新的时代对IT力量提出了新的要求。在本次大会上，中国移动正式发布大云4.0，秉持“新IT，全服务，大生态”的理念，融合云计算、大数据等技术，覆盖I/Re/S/M/A五层架构，实现大规模实例、多场景服务、跨行业应用，为各行业提供公有云、私有云、混合云、专有云、行业云总体解决方案，大云4.0主要包含云计算、大数据技术和平台产品，包括Hadoop系统、搜索引擎、Pass平台、大云数据中心操作系统等26项核心产品，实现在大IT技术架构下的全新平台、服务和生态构建能力。

大会期间，来自Intel、IBM、华为等100多名开源方面的专家参加了关于OpenStack生态的研讨。中国移动分享了在移动云等重大项目中的基于OpenStack的大规模应用与实践，为开源技术的大规模实践提供了重要的范本。中国移动一直以来坚持“开放合作、共享共赢”的发展理念，积极推进开源合作，在主流开源项目贡献显着，目前Openstack贡献全球41，SheepDog、PG-X2全球排名第1，Linux社区排名国内前五。在2016年OpenStack巴塞罗那峰会上，中国移动成功当选OpenStack黄金会员，并荣获OpenStack Superuser（超级用户）大奖，成为全球第五个、中国首个OpenStack Superuser。中国移动已成为云计算开源体系的积极贡献者。

这是一个瞬息万变的时代，云是万物智能的源泉。有分析显示，到2025年，所有企业信息技术解决方案都将实现云化，85%以上企业应用会被部署到云上，因此每个企业需要结合自身核心业务，探索最适合自己的云化解决方案。在本次大会上，中国移动面向政务、金融、教育等行业发布了一系列创新的云解决方案，帮助客户更好地推进企业应用向云迁移的进程，其中涵盖计算、存储、网络、安全、数据分析、数据库、开发测试、管理服务等层面，助力传统行业拥抱云，融入云。通过云驱动的技术和价值创新，企业的未来将迎来更智慧的决策、自动化的管理、敏捷的创新和开放的生态。

面向未来，中国移动将坚持以客户为中心，与产业合作伙伴一起致力于云计算的快速、健康发展，通过新型IT力量，不断挖掘数字化商业价值，加速数字化转型，为数字化时代提供发展新动力。