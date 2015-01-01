Mellanox携手ADINNO打造业内领先的IP云化传输媒体解决方案

世界领先的高性能计算、数据中心端到端互连方案提供商Mellanox宣布, 与国内首屈一指的行业直播技术与平台领导者——ADINNO上海港聚达成战略合作，共同致力于打造IP云化传输新媒体解决方案。

世界领先的高性能计算、数据中心端到端互连方案提供商Mellanox宣布, 与国内首屈一指的行业直播技术与平台领导者——ADINNO上海港聚达成战略合作，共同致力于打造IP云化传输新媒体解决方案。

传统SDI信号处理正向全IP化新媒体应用转变，构建一个可为所有观众均衡分发流量的无阻塞且可扩展的网络架构是成功采用 IP 广播基础架构的关键所在。4K 和 8K 等新一代视频格式以及诸如高帧频 (HFR) 和高动态范围 (HDR) 等广播要求都要求在无阻塞网络中采用新的架构方法。此次合作标志着Mellanox从强势的HPC领域拓展至国内的媒体行业，凭借先进的互连技术和解决方案，Mellanox与ADINNO的强强联手无疑将加快双方在媒体行业的布局。

作为端到端以太网和智能互连解决方案的领先供应商，Mellanox能够提供可实现端到端的 IP 云化传输新媒体解决方案的互连技术，可提供最高吞吐量和最低延迟、更快地向端点传递数据并充分发挥系统性能，从而提高IP演播室的效率。

由于专有 SDI 架构的不足，向下一代基于 IP 的广播世界前进已不可避免。Mellanox 携手上海港聚共同打造的IP云化传输新媒体解决方案采用Mellanox Spectrum以太网交换机、ConnectX系列适配器和LinkX线缆，端到端互连有效支撑了国内最大的在线直播以及现场体育报道、制作演播室、数据传输、内容分发和存储应用等多应用场景。

ADINNO上海港聚最新一代端到端的基于IP的互联网一体化制作、推流、传播、云流媒体、五维一体播出矩阵（电视/电台/新媒体/互联网/实体社会屏）与全终端显示服务系统SEEi.TV，包含可一机完成采集、制作、字幕叠加、高标清虚拟抠像、多画面、录像、电视直播、网络直播等功能的SEEi-8 / SEEi-10 互联网一体机，以及云传输播出系统和全终端显示互动系统。

Mellanox公司亚太及中国区市场开发高级总监刘通对于此次合作充满信心： “在过去的几年里，Mellanox 已经协同 FOX、BBC 和 NBC 等主要广播公司率先着手处理 JT-NM、AMWA 和 SMPTE 的互操作性测试和技术研讨及相关工作，相信与ADINNO的合作可以加速Mellanox先进的解决方案在中国的落地。”

ADINNO上海港聚CEO顾春林也给予了高度评价： “国家倡导的自主创新是永恒的主旋律，但同时全球化、合作共赢也是及其重要的环节。本次ADINNO上海港聚与业界顶尖企业Mellanox的战略合作，顺应了国家改革开放与一带一路的建设，必将为我国广播电视行业从传统的SDI信号处理走向全IP化的道路奠定坚实的基础。作为先行者，ADINNO将全面分享该领域的所有技术心得、成就与解决之道于业界伙伴，推进我国媒体传播事业更上层楼。 “