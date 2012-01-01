云领未来、智慧龙岗，遇见数字经济里的幸福生活

5年前，中国住建部发布了首批智慧城市试点名单，由此掀起了我国智慧城市的浪潮。从一个真实的小故事，来看一看作为全国46个智慧社区试点单位之一的广东深圳市龙岗区，那里的社区居民都感受到了哪些小幸福？

智能技术的不断发展正逐渐改变着我们的生活方式，也正在改变整个城市的运作机制。云计算、物联网等技术实现了人与物、物与物的互联，更多的信息交流也在这样的联接中产生。通过合理发掘与运用信息与数据，城市不仅将在数字化的进程中创造新增长空间，更重要的是能持续提升居民的幸福感。

在2016 巴塞罗那全球智慧城市博览会上，联合国人居署世界城市运动的创始人和荣誉主席Nicolas You表示：“通过 ICT 技术，策略性地使用数据，能打破讯息孤岛，实现人、信息 、资源、服务等要素之间的全联接，使得城市自我感知、自我优化，促进民众生活便利、经济发展与提升政府效率，实现可持续发展。

5年前，中国住建部发布了首批智慧城市试点名单，由此掀起了我国智慧城市的浪潮。从一个真实的小故事，来看一看作为全国46个智慧社区试点单位之一的广东深圳市龙岗区，那里的社区居民都感受到了哪些小幸福？

龙岗的幸福生活

何女士，一名幼教工作者，在办理“民办幼儿园申办许可证”时，不需要再像过去那样在各个审批部门“多头跑”，而只要先从网上下载资料，再与教育局通过电话、微信等互动方式做好前期预审工作，最后在龙岗政务大厅的一窗式服务窗口现场办理，短短一周就拿到了办园流程审批？。

如今，像这样的便民服务在龙岗已经无处不在。为了让群众享受到更加便利、高效的政务服务，龙岗区建立了“一窗式政务服务平台”，对多个部门的业务进行了整合和流程优化，打破以条块为主的部门专项窗口办理业务的传统模式，改为由综合窗口统一受理，实现“前台一口受理，后台分工协办”的智慧政务转型。

除了现场受理，市民还能够通过网上办事大厅、移动APP、微信等多种办事通道进行业务事项申报，实现线上线下审批服务一体化。例如，智慧社区平台“悦家园“APP正在为龙岗居民提供智能化的便利服务，包括“社区民生大盆菜”智慧政务、智慧医疗、智慧便民、智慧物业、智慧家居、智慧购物等功能，为小区居民提供3大类近20个小类的服务，将小区业务、缴费服务、物业查询、家政、换锁、快递等一个APP全搞掂。

无线网络覆盖是推动数字化民生服务的必要条件。在龙岗各级行政服务大厅、公园、文体场馆、公立医院、交通枢纽等公共场所，都已经有了免费的WLAN覆盖，市民能够随时随地免费上网，利用社区或行政APP进行服务查询、行政业务办理等活动，通过高速无线网络体验丰富的智慧城市生活。

城市里一个个小小的构建正在塑造着城市的未来和希望，将社会推向更美好的全联接未来。

幸福生活背后的大智慧

通过智能技术提升老百姓幸福感，依靠的正是城市在数字化转型中运用到的大智慧。龙岗区流动人口比例大、年轻人多、区域范围广，具备新型城市化发展特征。因此龙岗与华为合作，本着“需求导向、急用先行”的原则，确定了围绕 “5+架构”、“6化”愿景和“11项”重点工程的总体规划，通过“汇数、绘图”基础工程和“慧治、惠民”深入应用，建设新型智慧城市。

首先是汇聚数据资源的“汇数”“绘图”工程。龙岗在确立“5+ 架构”（端+网+库+图+云）下，汇聚数据资源，构建龙岗区统一的基础数据库，对接深圳市、龙岗区政府部门存量数据资源，建立人口、法人、房屋、宏观经济、地理信息等基础数据库，推动实现公共信息资源的共建共享。而“绘图”则是搭建二维、三维及实景一体化时空信息共享平台，实现48类专题、共计421个数据图层，通过统一的服务接口向各部门提供地图服务，开放图层订阅，并收纳、积累各部门的开发成果，还实现了“一屏视全城”。

其次是“慧治、惠民”应用。“7+1示范应用”，是指在七个委办局和一个试点街道开展的智慧化示范应用，包括智慧政务、智慧综治维稳、智慧城管、智慧应急、智慧安监、智慧警务、智慧消防和智慧南湾。在智慧政务建设中的“一窗式”政务服务平台、“多规合一”协同规划平台成效突出，已成为智慧应用的典范。信息惠民工程则包括智慧教育、智慧医疗、无线城市、智慧社区等建设项目，通过整合全区政务及社会服务资源，构建一账号、跨部门、跨平台、全流程便民APP服务平台，为市民提供手机端的“贴身”服务，足不出户办理业务。

智慧龙岗是一个“巨系统”，涉及多个不同行业、领域，必须调动各方力量参与，实现“众筹智建、共建共享”。龙岗区通过与华为战略合作，由华为任“总设计师”，聚合不同领域最优秀的合作伙伴资源，提供高效的综合平台和丰富智慧应用，力推龙岗成为智慧城市建设的最佳实践。

大智慧背后的神经网络

华为在2016 巴塞罗那全球智慧城市博览会上，提出以新ICT构筑开放平台，让智慧城市成为有机生命体以实现持续生长。

正如华为企业 BG 总裁阎力大所说：“智慧城市应当是一个有机的生命体，通过大脑、神经系统与体内各个器官的协同，不断认知并改善物理世界。智慧城市要不断生长，需要有生命力的平台像土壤一样去培育它。”

对于智慧城市的神经网络来说，首先需要“数据营养”，其次需要“神经管道”。在提供“数据营养”方面，龙岗区针对部门信息数据的条块分割、缺乏统筹和质量参差不齐等问题，通过整合全区信息化（智慧城区）建设、电子政务、切信息化等相关职能和机构，设立深圳市首个数据统筹机构——龙岗区数据统筹办公室，为“一窗式”政务服务统一平台建设等打下了坚实的基础。

而在“神经管道”方面，华为协同超宽带网络、云计算、大数据、物联网等设施和技术，实现万物感知、万物互联、万物智能。同时，华为在智慧城市领域拥有2700多个合作伙伴和全球交付能力，将成熟的全球最佳实践与本地合作伙伴的专业知识结合在一起，促进本地化生态系统的发展。

深圳政府在2014年全市8个行政区采用了华为云平台，2015年龙岗政务云平台上线运营，运行平稳。通过开放合作为政务行业提供全面的政务信息化服务和安全服务保障，相比传统建网，优势包括：集约建设，高效运维；IT资源共享，利用率从10%提升至65%，实现政务数据共享交换；安全可信，快速服务；服务种类丰富，资源弹性适配，业务上线效率提升50%；实现了数据共享，业务协同等。

华为智慧城市解决方案目前已服务全球 40 多个国家、100 多个城市。华为在全球建立了 13 个Open Lab，设有验证中心、ISV支持中心、创新中心和体验中心四大能力中心，依托于开放、共生共荣、有机生长的平台和生态系统，与全球优秀的合作伙伴共享“智慧城市的神经系统”，共同创造感知连接、协同响应的智慧城市。

“智慧城市建设只有起点，没有终点。” 随着公众对数字化生活的需求日益增加，城市的数字化转型也显得至关重要。华为通过领先的ICT硬件和软件基础设施，打造开放、灵活的智慧平台，实现人与城市的互联互通，帮助城市加速数字化转型，进而推动城市数字经济发展，不断提升百姓的幸福感。