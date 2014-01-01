锐捷Wi-Fi护航首都国际机场 飞行数据包传输从40分缩短到5分钟

锐捷Wi-Fi为国航B787-9数据服务提供了支持，经过航空器TWLU和无线连接，飞行数据自动传输到后台服务器，整个飞行电子数据飞行包（EFB）的传输从之前的40分钟缩短到5分钟内。

国航B787-9梦想客机的飞行数据传输

2017年8月10日是北京首都国际机场特殊的一天，它依然是全球最繁忙的机场之一。

从广州飞往北京、航班号为CA1322的一架B787-9，在北京首都机场T3航站楼降落，靠桥C318登机口。国航地服已做好接机工作，行李车、航油车、清洁车均已到位，负责飞机飞行数据拷贝的工作人员，如往常一般正准备采用U盘拷贝和纸质舱单记录数据，通过原始的工作流程进行操作。这时负责接机的组长说，“怎么还用U盘拷贝呢？”工作人员一脸疑惑：“不是一直这样做吗？难道你有新方法？”组长说，“首都机场在站坪上部署了Wi-Fi，可以通过Wi-Fi实现飞行数据和舱单记录数据自动传输，节省时间，效率高、出错率低，再也不用跑来跑去了”。于是，这一方法在整个机组得到应用。

锐捷Wi-Fi为国航B787-9数据服务提供了支持，经过航空器TWLU和无线连接，飞行数据自动传输到后台服务器，整个飞行电子数据飞行包（EFB）的传输从之前的40分钟缩短到5分钟内。

首都国际机场使用锐捷Wi-Fi提供国航B787-9数据服务

此外，为保障接入数据的安全，锐捷在无线控制器上采用802.1x认证，下发配置到AP端。飞行器TWLU—Wi-Fi模块接入采用ACS认证平台，PDA和笔记本采用MAC地址认证对接TACACS服务器，为数据安全提供了三重保障。

Wi-Fi和飞行器连接成功

国航B787-9正在传输数据

“全球最繁忙的机场之一”应对挑战

作为国航的重要基地——首都国际机场，随着其旅客、货运量的快速暴涨，机场的地面保障运行压力也在逐步加大。这些压力表现在如何实现航班准点率的提高、安全隐患的降低、旅客和航空公司对机场服务满意度的提高等方面。

采用更加高效的信息化手段和管理工具，为航空地勤保障构建新技术成为首都国际机场提升民航服务质量的关键。主要包括：能够及时准确地进行地勤保障数据的有效回传，航空器飞行数据的快速回传，提高指挥调度的效率；在业务过程中收集数据，进行统计分析、大数据分析以提供决策依据；实现应急信息发布、保障岗位接收、应急预案查阅、现场移动视频联动监控，为决策者提供更加及时有效的应急信息。

携手锐捷打造高可靠地勤调度网

针对首都国际机场的业务需求，锐捷提供基于WLAN的无线宽带调度网覆盖方案。通过建设一张基于WLAN的无线宽带调度网，覆盖机场的站坪和机场工作区等区域，为机场业务提供高带宽、大容量、专机专用、安全的数据通道。为航空公司、机场运营及相关驻场单位提供了全程移动数据保障能力，形成了多媒体可视化的调度闭环。

该调度网不仅服务于首都机场客户，同时也服务于中国国际航空有限公司，国航领导感言：“国航B787-9飞机通过近机位Wi-Fi设备自动传输飞行数据包，效率大幅度提升”。

首都机场相关领导表示：“利用高质量的Wi-Fi网络和后台资源，机场实现了资源合理利用、管理扁平化精细化、降低运行成本等巨大价值，此外，通过调度指令精确传递，保障环节准确采集，也大大提升了人员绩效，为决策提供有力的数据支撑，向最终实现智慧机场运营迈出了扎实的一步。”