华为发布NFV网络保障技术白皮书

近日，华为发布了《下一代NFV网络保障》技术白皮书，详细分析了需要通过被动维护、主动维护和智能维护三大能力八项功能来支撑运营商数字化转型过程中所需的NFV（网络功能虚拟化）保障技术能力。

近日，华为发布了《下一代NFV网络保障》技术白皮书，详细分析了需要通过被动维护、主动维护和智能维护三大能力八项功能来支撑运营商数字化转型过程中所需的NFV（网络功能虚拟化）保障技术能力。

网络架构转型在运营商转型过程中扮演着十分重要的角色，全球主要运营商均已开始网络云化建设和改造。当网络部署完成后，运营商在进行高效维护，满足电信业务高可靠性，保证网络安全和业务体验等方面，面临着不小的挑战。

在传统网络中，可靠性和可恢复性以“问题-反应”方式进行管理，NFV网络需要继承相关能力，以进行故障检测和排除，其中统一监控、告警关联、多厂商环境下的故障管理尤为重要。

同时，在新的网络架构和业务需求下，需要进行更加积极的网络数据分析、预测，解决潜在的网络问题和风险，此时主动维护和持续提升技术就显得非常必要。近日GSMA发布的《虚拟化移动网络的注意事项，最佳实践和需求》白皮书也详细阐述了这一理念，通过综合评估体系的建立，保证系统的健康度。

此外，自动根因分析、闭环自动化、预测式分析和维护、自动升级等自动化和智能化的技术能够减少人为操作的影响，提升效率，帮助运维团队应对日益复杂的网络。

高效高质的维护和保障对NFV网络的运行和业务的开展非常关键，运营商需要持续引入新的服务能力和技术，通过运维转型助力数字化转型成功。

请访问如下链接查阅白皮书：

http://carrier.huawei.com/~/media/CNBG/Downloads/Services/nfv/Next-Generation%20Assurance%20in%20NFV%20Networks.pdf