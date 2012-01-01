你知道地球上还剩多少石油吗？

面对地球日趋严峻的环保问题，可喜的是，今天的我们越来越多选择共享单车出行来支持绿色环保，但当我们不得不开汽车远行而去加油的时候，我们是否关注到了在地球上还剩多少石油来供我们“挥霍”？

面对地球日趋严峻的环保问题，可喜的是，今天的我们越来越多选择共享单车出行来支持绿色环保，但当我们不得不开汽车远行而去加油的时候，我们是否关注到了在地球上还剩多少石油来供我们“挥霍”？

知乎帖上是这么回答的，据保守的专家认为地球上的石油仅够三四十年，甚至石油危机的到来可能比一般人所预想的还要早。

该怎么办，除了需要开发新能源外，人类还得想方设法的节约能源，尤其是提升对石油能源的采收率和利用率，传统常规的手段已不再奏效。

但这也让云计算、大数据等IT新技术开始大展拳脚，成为制造行业提质增效升级、创新发展的新机会。

过去的配角，今天的主角

制造属于传统行业，主要包括石油炼化、汽车制造、家电制造、电网、钢厂、化工等。从前的IT在制造行业里属于业务支撑角色，但现在已远不止如此，IT正在向业务主角演进。

随着工业4.0时代的到来，由智能工厂、智能物流、智能服务所组成的智能制造已经成为制造行业转型与发展的新方向，而这背后离不开云计算、大数据、IoT、人工智能等ICT新技术的支撑。

早在2013年，中国石化就启动了智能工厂的建设工作，石化盈科作为承建单位，联合华为一同构筑中石化智能工厂，通过大数据和机器学习算法，采集炼化生产的信息，来保障油品质量、优化炼化生产中化学反应过程，动态调节炼化过程中原油、燃料、催化剂的用量达到产耗最优；通过大数据分析和机器学习算法，建立设备运行运维经验模型，通过实时监控对重资产设备的非正常状态进行预判，实现预测性维护，降低运维成本，避免非计划停机导致的巨额损失。

很显然，这里的IT已经成为了业务的主角，能够帮助石油石化行业客户，切切实实的提升石油能源的产耗比和采收率。

智能制造平台的“智脑”

近日，华为联合石化盈科共同推出了智能制造平台。这是继石化盈科与华为签约战略合作之后，双方进一步深入合作所取得的首个重要联合创新成果，也是石化智能工厂2.0建设的核心内容，全面体现了集中集成、物联网接入、IT管控、优化、共享服务、数据处理与分析、人工智能等八项核心能力，未来将会成为流程工业智能制造的“操作系统标准”。

智能制造平台融合了云计算、物联网、大数据、虚拟现实、机器学习等ICT新技术，将成为全球领先的流程工业智能制造平台。通过平台集中集成能力，整合石化智能工厂数据与信息，支撑数据资产的集中管控与应用系统的有效集成；通过平台物联网接入能力，为智能工厂提供泛在接入、互联互通、智能操作的跨域融合通信服务，支撑数字化仓库、危化品追溯、关键设备振动与腐蚀监测、环保监测等业务应用；通过平台IT管控能力，实现云管理、安全管理、运维管理和统一开发，支撑云资源节点的集中管理、监控和资源分配；通过平台优化能力，打造优化工具和优化引擎，支撑生产过程优化、装置操作优化以及能源优化；通过平台共享服务能力，对业务服务和技术服务组件统一管控，为统一开发提供共享的云服务；通过平台数据处理与分析能力，挖掘工业大数据的潜在价值，支撑生产异常分析、设备故障诊断与产品质量分析；通过人工智能，沉淀规则、模型及知识，同时对数据进行深度学习和推理，初步打造石化工厂运行的“智脑”。

华为智能制造解决方案的“智慧”

华为联合全球合作伙伴匠心推出的智能制造解决方案，以分布式云数据中心架构SD-DC²为基础，具有管理高效、调度敏捷、架构开放等特点，专门针对生产制造行业客户的工业自动化和信息化融合，以实现服务型制造和柔性生产的需求。

目前，华为制造云解决方案联合了一群行业伙伴如SAP、埃森哲、石化盈科、哈里伯顿（石油石化）、力控（工业组态）等，以全栈式云解决方案来支撑制造行业的设计、生产、供应、物流、营销的端到端管理，实现智能云化和智能服务化；利用大数据分析和挖掘来解决制造企业生产、运维中的深层次问题和痛点，最终帮助客户实现智能管理和构建统一架构的制造云平台。

也许石油能源枯竭的那一天将不可避免的到来，但我们相信，通过云、大数据等IT新技术的挖掘应用，可以帮助我们的客户更有效、更环保的使用能源，甚至挖掘出更多绿色环保的新型能源。