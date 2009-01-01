华为eLTE保障内蒙古自治区成立70周年庆祝活动顺利举办

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至顶网网络频道 08月22日 综合消息：2017年8月8日，内蒙古自治区成立70周年庆祝活动在内蒙古少数民族群众文化体育运动中心隆重举行。作为中国共产党领导成立的第一个省级民族自治区，不仅开创了内蒙古发展的新纪元，也为国内各少数民族实行民族区域自治提供了成功范例和良好榜样。此次内蒙古自治区成立70周年庆祝活动受到了中央政府、自治区政府高度重视，是自治区成立以来规模最大、覆盖区域最广、影响力最深的一次盛会。
内蒙古自治区成立70周年庆祝大会现场
此次庆祝活动，融合了公安宽窄带数字集群系统的华为eLTE无线宽带专网，作为安保的重要通讯工具，全方位、多场景保障了此次大庆活动的圆满举办。111套基站、1000+部宽带集群终端、5000+部窄带终端，实现呼和浩特市全市重点部位、热点地区宽带数据应用覆盖，成为国内第一套大规模商用的宽窄带融合专网。此次呼和浩特公安采用融合专网在大庆活动的亮剑，为公安行业的应用树立了新标杆。
8月8日宽窄融合专网终端使用规模
此次庆祝活动，安保系数高、人流量大，各安保环节必须精益求精。华为成立专项通讯保障工作组，高度重视、提前筹措、精心部署。如何在网络繁忙、话务量大、安保系数高的情况下顺利完成保障，成为通讯保障专项组需重点解决的问题。eLTE宽窄融合专网使命重大：据8月8日的呼市LTE网络分析日报统计，全网上行数据总吞吐量达1332.06Gb，全网下行数据的总吞吐量达629.97Gb。接下来让我们回顾下呼和浩特公安局是如何多维度、无死角、全方位开展安保工作的：
多媒体集群通信
现场干警通过EP820、EP681多媒体集群终端，实时语音、高清视频通话调度，将现场视音频实时回传到现场安保指挥部，指挥部可快速掌握重点位置现场情况，便于有效部署、配合行动。
代表团车队安保
对公安巡逻车、移动警务车进行改装，对接现有车载视频系统，将代表团车队的车载高清视频实时回传，实时获取真实可靠的安保状况。
人车核查
在重要卡口，民警手持EP820终端加NFC模块，可以实现身份证及车辆扫描，排查犯罪嫌疑人员。
通讯车调度
作为移动指挥中心，通讯车可协同不同部门、不同单位的各种不同的音视频资源，现场指挥，并在紧急情况下快速救援，确保应急效率。
除了在大型安保活动中发挥作用，eLTE宽窄融合专网还可满足呼和浩特公安的其它业务需求：
专网自建设以来，已成功保障自治区党代会、呼和浩特市党代会、平安夜安保、大召除夕夜祈福安保等一系列近20次重要安保活动。截止目前，华为eLTE解决方案在全球100+国家成功部署了200+网络，参与并成功保障了众多重要的国内国际事件和活动，比如2013年亚青会、2014年青奥会、2015年9.3阅兵、2016年G20峰会，2017年“一带一路”峰会等，多次获得相关部门的高度赞赏。华为将继续坚持“以客户为中心”，深入公共安全行业及业务，为客户提供更加完善的产品及解决方案。
综合评分：8.3475 分
云能力：8.1 分
营业额：2202亿人民币[2012]
云服务：华为云计算网络
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