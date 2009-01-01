华为eLTE保障内蒙古自治区成立70周年庆祝活动顺利举办

2017年8月8日，内蒙古自治区成立70周年庆祝活动在内蒙古少数民族群众文化体育运动中心隆重举行。作为中国共产党领导成立的第一个省级民族自治区，不仅开创了内蒙古发展的新纪元，也为国内各少数民族实行民族区域自治提供了成功范例和良好榜样。

至顶网网络频道 08月22日 综合消息：2017年8月8日，内蒙古自治区成立70周年庆祝活动在内蒙古少数民族群众文化体育运动中心隆重举行。作为中国共产党领导成立的第一个省级民族自治区，不仅开创了内蒙古发展的新纪元，也为国内各少数民族实行民族区域自治提供了成功范例和良好榜样。此次内蒙古自治区成立70周年庆祝活动受到了中央政府、自治区政府高度重视，是自治区成立以来规模最大、覆盖区域最广、影响力最深的一次盛会。

内蒙古自治区成立70周年庆祝大会现场

此次庆祝活动，融合了公安宽窄带数字集群系统的华为eLTE无线宽带专网，作为安保的重要通讯工具，全方位、多场景保障了此次大庆活动的圆满举办。111套基站、1000+部宽带集群终端、5000+部窄带终端，实现呼和浩特市全市重点部位、热点地区宽带数据应用覆盖，成为国内第一套大规模商用的宽窄带融合专网。此次呼和浩特公安采用融合专网在大庆活动的亮剑，为公安行业的应用树立了新标杆。

eLTE宽窄带融合专网，通过LTE系统与PDT核心交换系统深度融合，混合编组，宽窄终端网络体验零差异。保证低时延语音通信的同时，还实现了短消息、GIS的互联互通。

LTE与PDT采用统一编号规则，保障用户体验，提升作战效率。

6000+宽窄带终端跨7个警种、14个业务部门，助力呼和浩特公安一体化语音指挥调度、重点部位和热点地区的图像、宽带数据应用。

8月8日宽窄融合专网终端使用规模

此次庆祝活动，安保系数高、人流量大，各安保环节必须精益求精。华为成立专项通讯保障工作组，高度重视、提前筹措、精心部署。如何在网络繁忙、话务量大、安保系数高的情况下顺利完成保障，成为通讯保障专项组需重点解决的问题。eLTE宽窄融合专网使命重大：据8月8日的呼市LTE网络分析日报统计，全网上行数据总吞吐量达1332.06Gb，全网下行数据的总吞吐量达629.97Gb。接下来让我们回顾下呼和浩特公安局是如何多维度、无死角、全方位开展安保工作的：

多媒体集群通信

现场干警通过EP820、EP681多媒体集群终端，实时语音、高清视频通话调度，将现场视音频实时回传到现场安保指挥部，指挥部可快速掌握重点位置现场情况，便于有效部署、配合行动。

代表团车队安保

对公安巡逻车、移动警务车进行改装，对接现有车载视频系统，将代表团车队的车载高清视频实时回传，实时获取真实可靠的安保状况。

人车核查

在重要卡口，民警手持EP820终端加NFC模块，可以实现身份证及车辆扫描，排查犯罪嫌疑人员。

通讯车调度

作为移动指挥中心，通讯车可协同不同部门、不同单位的各种不同的音视频资源，现场指挥，并在紧急情况下快速救援，确保应急效率。

除了在大型安保活动中发挥作用，eLTE宽窄融合专网还可满足呼和浩特公安的其它业务需求：

日常警务：公安机关的日常治安巡逻管控、接处警、交通管理、警务工作。视频通信、分组语音通信、定位、短信、可视化指挥调度等丰富功能，支持指挥员实时掌握一线警力位置，基于位置的视频调度。

专项集中打击犯罪：eLTE宽带集群系统独有的大容量移动无线视频、GIS定位功能、丰富的终端形式、多系统融合的能力以及便捷可视化调度能力为有效开展集中打击犯罪专项行动提供重要支撑。

可视化、扁平化指挥调度：一张地图上展现所有民警（包括LTE宽带集群终端、PDT窄带集群终端）、警车等警力资源，可以直接指挥到全部单兵、路面民警和机动警力，全面实现一键式可视化指挥调度。

专网自建设以来，已成功保障自治区党代会、呼和浩特市党代会、平安夜安保、大召除夕夜祈福安保等一系列近20次重要安保活动。截止目前，华为eLTE解决方案在全球100+国家成功部署了200+网络，参与并成功保障了众多重要的国内国际事件和活动，比如2013年亚青会、2014年青奥会、2015年9.3阅兵、2016年G20峰会，2017年“一带一路”峰会等，多次获得相关部门的高度赞赏。华为将继续坚持“以客户为中心”，深入公共安全行业及业务，为客户提供更加完善的产品及解决方案。