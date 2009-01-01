抓住行业数字化转型机遇 构建IDC行业生态圈

由华为技术有限公司主办，方正数码协办的上海IDC行业沙龙于2017年8月18日在上海环球港凯悦酒店成功召开。

至顶网网络频道 08月22日 综合消息：由华为技术有限公司主办，方正数码协办的上海IDC行业沙龙于2017年8月18日在上海环球港凯悦酒店成功召开。华为作为ICT行业的主流供应厂商和业界唯一可以提供从L1到 L3层的全套数据中心解决方案的供应商，在会上指出，IDC产业正在迎来全行业数字化转型的巨大机遇，上海等一线城市的优质数据中心需求更为强烈。世纪互联、网宿、蓝汛、国富光启、帝联、华仓通信、光环新网、数据港、天地祥云、咕咪视讯、有孚网络等IDC行业伙伴参与交流和探讨，华为将和这些行业伙伴一同努力，加深合作，构建行业生态圈。

沙龙现场，上海IDC行业精英济济一堂

沙龙开场，华为公司上海代表处企业MKT与解决方案销售部部长徐建峰在致辞中表示：IDC产业正在迎来全行业数字化转型的巨大机遇，北上广深等热门城市的高端数据中心均已呈现供不应求之势。随着云计算、大数据的蓬勃兴起，拉动全球新一代数据中心基础设施建设进入加速期，尤其电子商务、移动互联网、视频直播、网络游戏等垂直行业客户数量及业务规模在持续扩大，同时传统行业信息化的渗透率仍有提升空间，这些都将驱动未来三年中国IDC市场规模保持较快增长。近期最火爆的手游就极大地推动了互联网供应商建设IDC的速度，在全国新增了非常多的机柜资源。

华为上海代表处解决方案部长徐建峰致辞

针对IDC行业的数字化转型，华为提供了端到端的解决方案，并在技术主题演讲分享了对数据中心行业发展趋势的理解、传输解决方案在IDC的应用、数据中心IDC建设经验、增值电信业务许可申请指南以及数据中心IDC建设和应用研讨等。

华为中国区互联网拓展部部长齐霁总结，IDC行业未来有三大机会：第一，政府、广电、电力和交通等传统行业转型，建设行业IDC，第二，大型国企数字化转型，加快资金回笼，投资兴建IDC基础设施并提供服务，第三，新型互联网企业轻资产运营上云，业务快速发展刺激了对IDC资源的需求。在这个过程中，华为将与行业伙伴一同努力，提供价值，实现共赢！

华为中国区互联网拓展部部长齐霁总结