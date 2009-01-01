赛前指导：服务精英也有一本武功秘籍需要传给你

整个ICT圈儿都在为“ΣCO-Discovery”华为生态伙伴精英赛2017疯狂。

至顶网网络频道 08月22日 综合消息：

整个ICT圈儿都在为“ΣCO-Discovery”华为生态伙伴精英赛2017疯狂，

4500余名生态伙伴精英在全国32个赛区同场竞技，

比赛趋向白热化，

竞争越来越激烈，

你的底牌是否都已经亮完了？

别担心，

贴心的小编听到了你们的心声，百万加急整理了含有上届服务精英参赛经验的武功秘籍，助你一臂之力。

快跟随小编的脚步，

一起来看看有哪些独门指导吧！

· 秘籍一 ： “敌退我进 敌疲我打”

这是一个展现自我、提升能力的高水平赛场

所获奖项：2016年“匠心杯”售后-服务销售赛项一等奖

公司：北京神州数码有限公司

姓名：许鹏

生态伙伴精英赛，是华为为业界精英们搭建的一个平台。在这里，参赛选手能尽情地展示自己。

想要在比赛中独占鳌头，除了借助华为平台，更需要参赛者具有不惧困难、锲而不舍的精神。每个人的参赛过程都是艰辛的，想要比别人出色，就要比别人努力，在大家都疲惫不堪时选择再坚持一下；在大家都放松备战时选择再付出一下，相信你的处境会和现在不同。

· 秘籍二： “眼观六路 耳听八方”

在大赛中洞察行业发展新方向，不断充实自己

所获奖项：2016年“匠心杯”售后-视讯赛项二等奖

公司：北京世纪华风科技发展有限公司

姓名：张伟朋

“台上十分钟，台下十年功。”整个比赛，包括赛前准备，赛中宣讲、答辩，都是一个不断发现自己不足之处，完善自我的过程。知识是积累起来的，经验是历练出来的，学会洞察行业发展新方向，不断充实自己，在华为公司的帮助下，必将让自己更优秀！

对于我本人来讲，今年不仅在单方面的VC上深入学习，也在努力学习UC相关内容，并且尝试掌握UC&VC的融合知识，同时也在了解华为云视频通讯，依旧走在华为的路上，洞察路上新动态，相信这条路会越来越好！

· 秘籍三 ： “以我为主 为我所用”

清晰自己所处阶段，不断为自己加油鼓劲

公司：广州市杰青计算机有限公司

姓名：江俊锋

所获奖项：2016年“匠心杯”售后-IT赛项三等奖

王国维学习的三个境界分别是：昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路；衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴；众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。这对于参加大赛的我们同样适用。

从开始参赛时的恐惧、内敛、不知所措到后来兴奋、享受、充分参与，经过勤奋、虚心、刻苦历练才达成的收获，真得超乎我们的想象。在比赛路上见到了很多同行业的“大牛”，意识到自己能力与行业要求的匹配度相差甚远，虚心，恒心，细心，努力让自己的现状有所改变，追求极致始终会有所作为。

认识到差距并选择了努力改进，看到别人的优点并学以致用。在一年时间里我完成了以前一直想考的HICE-Storage认证考试、HCE—R&S认证，目前在为HICE-Cloud认证备考，感谢一路上帮助过我的人。参加华为生态伙伴精英挑战赛，一切都是值的。

· 秘籍四： “华山论剑 称霸江湖”

与行业精英共同切磋技艺，成就梦想

所获奖项：2016年“匠心杯”售后-传输赛项一等奖

公司：北京中智润邦科技有限公司

姓名：吴钰豪

华为生态伙伴精英赛为每一位华为生态的专业从业者提供了一个能够切磋技艺，成就梦想的平台。我有幸在2016年的售后传输专业比赛中拿到了一等奖，这个奖对我来讲，既是至高的荣誉，也是永不枯竭的动力源泉。它证明了我从业以来的知识与经验积累的有效性，同时又不断在鞭策着我，行业内的众多佼佼者就在我身边，为了不掉队，要不断地努力，奋勇前行。

回忆起比赛的过程，有疲惫的准备、有煎熬的等待，也有快乐的收获，痛并快乐。通过生态伙伴精英赛的历练比拼，我汲取经验，找出自己的不足，并对传输系统有了更深的理解与认识，这一年来华为不断帮助我在专业技术上提高、升华，这些收获比一等奖更加有价值。

“如果我比别人看得更远，那是因为我站在巨人的肩膀上。”

希望这本武功秘籍，可以帮到你。

厉兵秣马准备了一年，又翘首以盼了一年

2017华为生态伙伴精英服务赛复赛在即，

一场金鼓齐鸣的盛大复赛即将展开，

赶快修炼好属于你的武功秘籍。

复赛，我们看你的！