从华为ICT学院到生态伙伴精英赛 他们成为了数字化时代的成功者

第四次工业革命正在到来：以云计算为强载体、数据为新能源、AI为生产工具的技术趋势正推动着数字化转型飞速前进。此刻，人们获取和使用资源的方式从根本上发生了改变，新型商业模式层出不穷。与此同时，企业生产力的发展也随之达到前所未有的高度。

至顶网网络频道 08月22日 综合消息：第四次工业革命正在到来：以云计算为强载体、数据为新能源、AI为生产工具的技术趋势正推动着数字化转型飞速前进。此刻，人们获取和使用资源的方式从根本上发生了改变，新型商业模式层出不穷。与此同时，企业生产力的发展也随之达到前所未有的高度。

事实上，越是规模庞大的经济体，在数字化转型时期面临的挑战也就越大，原因在于，其过去最能体现自身优势的常规技能已不再成为优势。而人才，特别是科技人才，再次被时代赋予了全新的内涵。

“得天下英才而教育之”，如今人才的培养不再是企业供需的单点输出，而是结合产业链各个环节培养出的“综合型产物”，在产与教的融合中实现知行合一。

来自华为ICT学院的“星星之火”

实践是检验真理的唯一标准！作为ICT产业的年度重要赛事，“ΣCO—Discovery”华为生态伙伴精英赛2017已发展成华为面向生态伙伴、开发者及华为员工等生态群体的ICT领域盛大系列赛事。2017年的赛事相较以往更加注重生态的呈现，赛制上在继续保留个人赛的基础上增加了团队赛制，积极鼓励“伙伴+华为”的组合形式参赛，打造了一个更便于交流沟通的生态平台。

作为使能平台，华为ICT学院采用开放和生态的方式开展人才培养，联合华为培训伙伴、产业链上下游企业一起参与院校人才培养，让实现应用型人才和创新型人才皆能发挥所长，前者更加注重培养学生的实践动手能力，使他们成为企业ICT系统的建设者。后者的培养更加重视学生基于ICT系统的创新能力培养，例如创造性地把云计算与大数据分析能力应用在各种行业场景，创造出巨大的社会与商业价值。在现阶段的竞赛过程中，参赛选手出现了华为ICT学院学员的身影，他们从以往的华为ICT学院学生晋升为华为生态伙伴精英人才的一份子，并利用这次难得的机会验证了自己在华为ICT学院和工作岗位上的学习成果。

华为ICT学院这种培养模式让产业也广泛受益，不仅华为能在人才的补给线上受益，生态圈中的合作伙伴也可从华为人才联盟双选会中发掘到华为ICT学院的人才精英。数据显示，本次大赛中有超过百位渠道伙伴的选手出自华为ICT学院的培养，他们在参赛中的能力表现频频获得专家评审们的称赞，从学员到业界技术能手，人才精英们收获的不仅是能力的提高，更是ICT生态圈的认可。随着华为人才生态体系的逐步扩大，来自ICT学院的优秀学员纷纷加入到华为生态伙伴的人才大军中，“星星之火可成燎原之势”，这些人才必定会成为整个生态发展的重要助力。

在业界看来，与传统的应试教育不同，华为所倡导的育人理念更加聚焦，更加落地，更加适应新ICT时代的发展。例如，围绕新工科建设主题，华为陆续推出一系列ICT学院课程解决方案；参与教育部“产学合作协同育人”项目；联合专业教学指导委员会和知名高校专家，开发大数据专业体系化教材；围绕金融、大数据、云服务、平安城市、数据中心等领域，开发HCIE认证课程。有了如此丰富的技术和经验保障，使得从华为ICT学院走出去的人才进入渠道工作能够顺利上手，数年时间就能成为企业的骨干力量。

孕育人才的土壤和纽带

华为输出的除了成绩和人才，更有正确的产业、能力价值观以及生态理念。为此，华为成立了ICT学院（华为信息与网络技术学院）和合作伙伴大学，为人才的交流、协作、价值发挥创造了纽带。其中，合作伙伴大学主要面向ICT全知识领域，服务于生态伙伴企业人才发展；ICT学院则是面向产业未来需求，深化校企协同，助力院校推进人才培养模式的创新。从ICT学院到合作伙伴大学，是产与教的深度融合。

对于ICT产业领导者华为而言，构建科学而完备的人才生态体系不仅具有重要的产业发展意义，更是其对社会、对人才、对合作伙伴的价值回报。其深知，“产”是发展，“教”是培育，两者融合所凸显的是，在教学计划之下锻炼真刀真枪的实践能力，结合更高级的顶层设计和政策支持，让能力成长兼备广度和深度，本次的生态伙伴精英赛就是实践之一。

这一论调的合理性在于，企业向数字化迈进的过程中，优秀ICT人才的供给与需求存在巨大鸿沟，而接受了完整高等教育的毕业生，在知识体系和技能实践方面往往与企业的实际需求差距较大。为此，产业界亟待需要大型科技企业发挥产业链优势，做ICT人才生态的使能平台，消除企业与个人的能力鸿沟，打造良性人才生态。

对此，华为的底气是有的：如今，华为拥有业界最全的ICT领域的职业技能认证，包含大数据、云计算、软件开发云、数据通信、物联网等方向，实现“云、管、端”全覆盖。华为ICT学院在全球超过300家，每年为ICT产业链培养人才超过万名；华为中国合作伙伴大学用户数超过4万人，服务超过3500家合作伙伴。“共建、共生、共享、共赢”，发挥与产业伙伴、客户、院校、教育机构的纽带作用，打造人才交流、资源共享的通道，成为培育未来ICT复合型人才的土壤，是华为ICT人才生态战略的诉求。有了一方沃土，

才能为生态各方搭建双向的沟通渠道，输出个性化的人才专业能力，让人才建设落地、生根、发芽，携手生态伙伴共同孕育出新ICT时代的人才生态。