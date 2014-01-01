神州数码2017中报业绩超预期 净利润同口径增长99.94%

2017年8月17日晚间，神州数码集团股份有限公司（000034.SZ）公布2017年中报业绩，实现营业收入261亿元，同口径增长15.15%，归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，同口径增长99.94%。

2017年8月17日晚间，神州数码集团股份有限公司（000034.SZ）公布2017年中报业绩，实现营业收入261亿元，同口径增长15.15%，归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，同口径增长99.94%，基本每股收益0.31元，业绩结构显著改善，业绩质量大幅提升，圆满完成了半年经营发展目标，在主营业务继续保持中国市场第一地位的同时，以云计算、自有品牌和神州商桥为代表的战略转型迈出坚实一步。

（其中，由于神州数码集团于2016年3月底借壳上市，2016年一季度业绩未并表，为了更直观地显示业务发展情况，剔除2016年上半年深信泰丰资产处置收益影响，还原当前神州数码业务在2016年一季度业绩，并以此作为同口径对比依据。）

神州数码2017中报业绩发布会现场

神州数码集团董事长郭为回答记者提问

云计算业务，开启MSP新布局

2017年上半年，神州数码云计算业务取得突破性进展，收入从无到有，整体实现营业收入0.8亿元，毛利率达44.43%。

神州数码集团旗下神州云计算已具备IDC、ISP、ICP、多方通信牌照，在北京和贵州两地建设数据中心，并依托自身资源整合优势，构建了云DC Clouds资源聚合平台，整合14大类云资源，对接阿里云、微软Azure、AWS、华为云、Oracle等5大公有云资源，引入120多家SaaS应用资源，为500多家云生态合作伙伴提供完整的云服务。

目前，神州数码集团已开始发力公有云托管服务（MSP）领域，在不断加强自身云服务能力建设，打造专业技术团队的同时，开始为合作伙伴输出包括咨询、部署、迁移及后续的运营维护在内的一系列云增值服务。值得一提的是，神州云计算已成为目前中国市场上唯一同时获得3A（AWS, Azure, Aliyun）TOP级合作伙伴身份的公司。在收购云角信息30%股权之后，神州数码已着手整合神州云计算和云角信息的优势资源，以充分发挥双方在云资源聚合和云增值服务上的协同效应。未来，神州数码将着力打通从上游海量云资源聚合到云增值服务的完整云服务价值链，强化在云增值服务领域的卡位优势，努力成为中国市场领先的公有云托管服务提供商（MSP），并力争成为率先进入Gartner全球魔力象限的中国企业。

此外，神州数码在近期与云上贵州签署战略合作协议，将依托在云计算基础资源、云基础资源服务、托管私有云及混合云服务领域的积累和优势，展开基于明确用户的定制化公有云服务及基础设施服务。同时，神州数码还将以无线网络运营为切入点，围绕生活服务和教学服务，整合教育行业大数据资源，在智慧校园领域展开探索和实践。

自有品牌业务，高速增长，全线布局

2017年上半年，神州数码集团自有品牌业务实现营业收入2.11亿元，毛利率28.19%，收入实现高速增长，毛利水平明显提升。

半年来，神州数码自有品牌登云数据库一体机在产品销售和行业拓展上实现显著突破。6月，神州数码登云数据库一体机已在河北省人力资源和社会保障厅信息中心实现成功部署，随后在社保领域迅速展开布局。此外，神州数码还携手融和科技共同推出“融合登云一体化解决方案”，展开金融领域的探索。

在市场拓展和项目落地方面，神州数码自有品牌业务也捷报频传，先后参与和中标上海自贸区无线项目、中国人民银行第二代国库信息处理系统高端存储项目等重点项目，神州数码网络全线产品入围央采，大数据安全分析平台取得突破性进展获得多项软件著作权专利。

目前，以旗下神州云科为载体，神州数码集团正在紧跟国家自主可控战略，通过“本地化生产”、“本地化服务”和“本地化研发”的战略路径展开积极探索和实践，在网络、存储、系统、安全四个领域全面发力，形成覆盖21个品类、600余种产品的自有品牌产品体系，以及满足自主可控政策要求，基于用户数据中心需求的完整解决方案。

神州商桥，助力合作伙伴价值提升

2017年上半年，神州商桥融合服务平台线上业务收入达164亿元，神州数码集团互联网营销转型取得实质性进展。

自2017年4月神州商桥1.0正式推出以来，平台入驻品牌已达428个，商品总数超过52,000个，累计完成交易订单量32万笔，成为神州数码集团全品类一站式展示与交易的平台。同时，电子合同、在线支付、自动订单交易、物流配送实时查询等服务功能模块已正式上线应用，实现B2B交易7*24小时线上接单，平均订单处理时效提升至1分钟/单。

此外，承载IT工程师资源共享和增值服务交付的“神州邦邦”已上架IOS和安卓应用商店，吸引超过3000名IT工程师入驻，形成覆盖全国29个省、超过100个城市，涵盖17类技术服务的支撑能力。

未来，神州商桥平台将打造大数据、商业智能、人工智能、共享经济的电商3.0智能生态系统和合作伙伴社区，为合作伙伴带来更多商机，降低成本，提升效率，创造更好体验。

打造“新国际总部基地”

2017年6月，神州数码集团以36亿元成功竞得深圳市南山区深圳湾超级总部基地25,634.91平方米商业服务业用地（建筑面积206,000平方米）。未来，神州数码就此打造的“新国际总部基地”将显著优化资源配置，极大提升品牌形象。

神州数码集团管理层表示：集团将继续充分发挥在产品、技术、服务上的优势和积累，为合作伙伴提供新动能，助力合作伙伴价值和效率提升，与合作伙伴一起，完成在云计算、大数据、互联网时代的全面转型升级。