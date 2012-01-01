思科公布第四季度及全年业绩

思科今天公布了2017年第四季度（及全年）的业绩，旗下的硬件业务萎缩（路由和交换均下降了9％，分别为19亿美元和34亿美元），业内人士对此并不感到惊讶。

至顶网网络频道 08月18日 综合消息：思科几年来总是在说公司的未来在于销售更多的软件，但思科并没有照计划做到。

思科今天公布了2017年第四季度（及全年）的业绩，旗下的硬件业务萎缩（路由和交换均下降了9％，分别为19亿美元和34亿美元），业内人士对此并不感到惊讶。

但诸如路透社一类的财经机构却认为，足以让交易人士不安而导致思科股票在盘后交易中下跌2.5％的原因是思科旗下如安全业务一类的营运缺乏前景。

直到两个季度前，安全是交换巨头思科的亮点之一，其增长是实打实的两位数；但今年的安全收入只有5.58亿美元，同期增长仅仅三个百分点。

全年的安全业绩稍好，该分市场增长了9％，达到21亿美元。首席执行官查克·罗宾斯（Chuck Robbins）觉得长远期订单有足够好的支持，安全收入将在下个季度复苏。

思科本季度个细分市场业绩如下：

也并不是所有结果的迹象都在说思科转型的丑话：经常性收入达到总收入的31％（环比上升4％），本季度的营收为121亿美元，同比下降四个百分点。

但前景并不亮堂：首席执行官查克·罗宾斯（Chuck Robbins）给出的下季度（2018年第一季度）预测挺吓人的，同比可能下滑1％至3％。

交换巨头思科未能实现全年增长：收入为480亿美元，同比降两个百分点。

iOS应用程序曾有可能带来一线微弱的曙光，但罗宾斯却在讨论增长策略例子时提起思科与IBM的交易及iOS应用程序，他表示，“我们计划在Apple iOS上提供第一个企业安全应用程序，我们正在将我们的综合安全产品 与IBM的认知安全运营平台整合在一起。”

思科的这些举动以及与微软的交易都是在刚刚结束的本季度公布的。根据与微软的交易条款，微软可以在思科的数据中心交换机上运行旗下的操作系统及Azure基础架构，而思科的“雾计算”解决方案将染上Azure天蓝色，如此客户可以很方便地在微软的云里运行IoT应用程序。

还有一点值得一提，DRAM市场持续不稳定，这也将持续续冲击思科的成本根基。首席财务官凯利。克莱默（Kevin Kramer）在业绩电话会上表示：

“迄今为止最大的单一影响是内存价格和DRAM价格的上涨，具体地说，这一部分占了两个百分点下降中的一半。”