以智慧校园为起点 西电携手新华三发掘信息化价值

西电与新华三签署智慧校园共建项目合作备忘录，双方将在校园大数据平台、物联网平台、云计算平台、信息安全建设及应用实践等领域开展广泛的合作。

教育部下发的教育信息化十年发展规划中明确指出，要通过信息技术与教育全面深度融合，促进教育的创新、改革和发展。西安电子科技大学（以下简称：西电）十分重视高校信息化建设，在近日召开的2017高校信息技术融合应用研讨会上，西安电子科技大学副校长杨银堂指出，一流的大学建设，一流的人才培养，离不开一流的信息化建设。

为了加快推进信息化的支撑与保障作用，研讨会期间，西电与新华三签署智慧校园共建项目合作备忘录，双方将在校园大数据平台、物联网平台、云计算平台、信息安全建设及应用实践等领域开展广泛的合作。

（新华三中国区副总裁、教育系统部总监 徐继恒）

此外，西电还是新华三与教育部科技发展中心联合设立的“云数融合，科教创新”基金的其中一所落地高校，并在产学研方面进行深度合作。新华三中国区副总裁、教育系统部总监徐继恒在接受媒体采访时表示，新华三与西电的合作已经有15年左右的时间。凭借在教育领域的努力和投入，新华三新IT解决方案已经服务于2400多所高校和科研院所，教育也是新华三做得比较好的几个行业之一。

（西安电子科技大学信息化建设处处长 张玉振）

西安电子科技大学信息化建设处处长张玉振指出，双方的合作历程大致分为三个方面：第一是学校的信息化建设，新华三作为国内领先的IT厂商，他们的产品和方案大量应用于学校的信息化服务环境中，包括学校的校园网络，尤其是新华三为学校提供了全网无线部署解决方案，近年在大数据、物联网等一些新的领域也进行了深入合作。第二方面是科研上的合作，学校老师有很多新思想新理论，新华三有实际应用实践，理论和实践结合使我们的老师跟新华三在很多领域上有深度的合作。第三方面就是学生人才培养的合作，新华三提供优质的就业岗位，优先接收西电的优秀毕业生，同时新华三积极参与学校创新人才培养，将新技术落地到学校形成课程，支持学生实习实践。

作为智慧校园的重要承载平台，西电下一步将和新华三在物联网方面进行深入合作，张玉振指出，“我们希望利用新华三的物联网整体解决方案，把学校的人和物联接起来。”据介绍，新华三推出了高校物联网解决方案，在校园终端层面实现多类型终端对接，校园网络（WiFi及LoRa等）实现数据传输，平台层面对终端进行管理和监控，以及提供基于物联网的校园应用。

西电率先试点新华三校园物联网解决方案，将为其在校园资产管理、能效管理等方面发挥作用，根据方案学校将逐步进行基础能源设备感知升级，最终实现把每一个宿舍、每一间教室、每一个办公室的水电表、重要设备等进行实时监测，反馈数据并汇总，了解能源消耗规律、资产利用状态，从而实现科学化管理。

张玉振指出，西电联合新华三搭建起学校的大数据平台，融合结构化、非结构化、日志等数据的集中管理利用，支撑综合校情、科研、师资队伍、学生管理等多方面大数据分析。下一步，西电将进一步融合物联网、大数据等技术，实现校园空间内建筑物、仪器设备、重要资产、人员等的网格化智能化管理和精细化服务。

张玉振将西电的教育信息化建设成效形容为“2个基础、N个平台、M个应用和1个保障。”具体包括2个网络基础和IDC基础，物联平台、大数据平台、空间管理、移动服务等N个平台，人事管理、教育教学、科研服务、评估评价、分析决策等M个应用，以及1个安全与运维保障。

在平台方面，西电将推进“大平台、轻应用、微服务”模式建设开放智慧校园生态环境，面向角色和业务流程实行“模块化服务”改造。张玉振将“强基础、建平台、促应用、全保障”总结为西电的持续教育信息化改造之路。

在徐继恒看来，高校信息化智慧校园的着力点在于如何利用云计算、大数据和物联网技术提升使用效率，提升决策。高校信息化的建设重点在于流程再造和应用搭建，新华三和西电将在此方面深入实践探索，以服务于高校的智慧教学、智慧科研、智慧管理。