剧烈的高校信息技术变革 教育创新如何把握未来？

信息技术正在改造百行百业，教育行业同样不例外。《教育信息化“十三五”规划》指出，要将信息技术融入到教学和管理模式的创新过程中，推动教育服务供给方式、教学和管理模式的变革。

信息技术正在改造百行百业，教育行业同样不例外。《教育信息化“十三五”规划》指出，要将信息技术融入到教学和管理模式的创新过程中，推动教育服务供给方式、教学和管理模式的变革。

事实上，随着经济社会各行业信息化步伐不断加快，信息技术推动的教育变革也不断深入，高校首当其冲。在近日于西安召开的2017高校信息技术融合应用研讨会上，教育部科技发展中心主任李志民指出，以互联网为代表的信息技术推动了教与学的双重革命，打造了没有围墙的学校，信息技术已成为推动现代大学变革的重要力量。

2017高校信息技术融合应用研讨会

融合创新提升教育信息化效能

此次研讨会的主题是“融合创新与教育变革”，融合创新意为信息技术与教育教学、教育管理的融合，这种融合正在带来教育知识传播模式的改变。李志民在接受媒体采访时表示，“原来课堂授课的方式是粉笔加黑板的模式，现在新的教育形态产生了，新技术正在改变知识传播的途径。”

这种新的教育形态以慕课（MOOC）为代表，它是新近涌现出来的一种在线课程开发模式。不同于公开课，在慕课模式下，大学的课程、课堂教学、学生学习进程、师生互动过程等被完整地、系统地在线实现。虽然兴起于国外，但是慕课在国内的发展速度也很快，例如清华大学的学堂在线、上海交大的好大学在线、高教社的中国大学MOOC等。注册学习的人数也在不断攀升。

（教育部科技发展中心与新华三集团战略签约采访现场）

叩问传统大学，李志民指出，如果学生能用极低的费用在网上完成学业，大学就必须向社会证明，大学所能提供的课堂教学与考试的价值何在？人们为此付出高额学费的意义何在？这是传统大学正在面临的挑战。

怎么去改变？无疑通过信息技术与教育全面深度融合，是教育变革的方向，包括通过IT的手段促进教育的公平化、提高教学质量、实现教育管理现代化等。

李志民指出，30年前，高校基本上是在一个相对封闭的校园环境里，开展以教学为主的教育活动。大学校园被誉为象牙塔，与外部的经济社会并没有充分紧密的联系。30年间，高等教育在环境、条件、结构、成分、主体等方面都发生巨大变化。信息技术对于教学方式、教育理念、管理方式的转变产生了巨大影响。

教育部办公厅印发的《2017年教育信息化工作要点》指出，推动各级各类学校逐步建立由校领导担任首席信息官（CIO）的制度。李志民表示，从组织管理上CIO制度也将推进教育信息化的应用和深度。未来30年，随着“双一流”建设的推动，加上与信息技术的深度融合，也将推动我国步入高等教育强国。

新华三助推教育信息化变革

作为IT领域的重要力量，新华三不断投入教育信息化。伴随着中国教育信息化发展，新华三新IT解决方案已经服务于2400多所高校和科研院所，包括全部985/211高校，以及600多个教育局的三通工程建设等等。

新华三集团高级副总裁、中国区总裁王景颇指出，“让学校的管理治理更科学更精细，让教学科研更高效更精准，让校园的服务与生活更人性更智慧，让教育资源的分享与分配更广泛更公平，这便是新华三愿意为之付诸努力的教育变革。”

在新华三看来，高校信息化要实现融合创新，学校基础设施和流程要依靠IT基础设施流程去落地执行。新华三提供的IT基础设施与服务涵盖了教育云、网、端、大数据、服务器、存储、超算和IT咨询等方面。

以大数据为例，新华三集团副总裁、大数据产品线总裁孙德和表示，大数据正在支撑教务优化，从而让学校输出的人才更有针对性、符合时代需求。“因为学校核心的理念是进行人才培养，包括一些课题的研究等，它们需要有一些更科学的方法和技术来进行支撑。这在以前是做不到的，更多的是靠实验、靠传统的教学研究。有了数据以后，它对于教学的实施、手段、方法各个方面都会带来一些转型。”

在教育云方面，新华三面向智慧教育应用实现了场景化，实现了业界唯一的“云、网、安全、大数据、存储”融合联动功能，通过该方案，自动实现云租户差异化安全；实现全方位实时数据服务；关键业务在主备系统之间切换时服务不中断。新华三教育云方案帮助学校以新的方式组织割裂的信息资源，按照各部门各用户所需，定制化交付服务。

新华三还提出新型智慧校园解决方案，在新IT基础设施层打造包括校园信息化建设各种新型IT基础设施，例如校园云、校园网等；数据平台层汇聚包括各种校园应用的数据，如一卡通、教务系统等；从而进一步在校园信息集成层将学校各种应用数据进行横向整合分析，实现多维度智能挖掘；并最终在应用层提供面向学校师生的各种智慧应用，包括综合校情、决策分析、教务创新、科研大数据、就业指导等。

此外，新华三大学提供了40余个专业类别，7大类型培训业务，构建线上线下O2O教育生态体系，提供全方位的学习咨询解决方案。

新华三用新IT的方式，协助并见证着教育领域发生的一切变革。

携手教育部科技发展中心共推“云数融合科教创新”

研讨会期间，新华三还与教育部科技发展中心签署战略合作协议，双方联合设立“云数融合科教创新”基金，用以支持在云计算和大数据方面与国家战略相关的行业应用或重大民生问题的科研创新，构建云计算和大数据创新生态。

李志民表示，此次跟新华三的合作，一方面是支持高层次的人才培养，另外一方面双方希望能够为大部分高等院校信息化建设方面，特别是为“双一流”信息化建设做出贡献。