“以梦为马 不负韶华”43名神州数码选手晋级华为生态伙伴精英赛复赛

“ΣCO-Discovery”华为生态伙伴精英赛2017伙伴赛初赛于7月29日隆重举办，4500余名生态伙伴精英在全国32个赛场同步开考。在这场ICT界的Olympics精英赛上，神州数码超过200名选手参加初赛，经过激烈角逐43名选手突出重围晋级复赛。

“ΣCO-Discovery”华为生态伙伴精英赛2017伙伴赛初赛于7月29日隆重举办，4500余名生态伙伴精英在全国32个赛场同步开考。在这场ICT界的Olympics精英赛上，神州数码超过200名选手参加初赛，经过激烈角逐43名选手突出重围晋级复赛。从各个维度统计，神州数码是本届入围复赛选手最多的总经销商。

“ΣCO-Discovery”华为生态伙伴精英赛源于2013年的合作伙伴大比武，在参与人数规模上逐年递增，成为当前国内ICT产业内一道独特的风景线，大赛旨在通过聚合生态伙伴同台竞技，聚焦生态伙伴能力建设，倡导生态分工协作，达到多方共赢、共同发展的目的。

“聚合”、“开放”、“专注”、“共赢”是神州数码与华为的合作基础，也是生态时代合作伙伴互利共赢、共同发展的立足点。从2011年牵手华为开始，双方合作领域逐年拓宽，2014年成为华为全线产品总经销商。基于双方优质的合作基础，2016年，神州数码与华为在深圳进一步深化战略合作，共同宣布在云计算领域展开全方位合作，共建中国最大的从云到端的O2O云生态体系。

“以梦为马 不负韶华”神州数码的精英选手们以自己的梦想作为前进的方向和动力，在华为这个聚合精英的舞台上，不仅掌握新热点技术，巩固自身知识结构，提升综合竞争力，并与来自全国的精英同台竞技切磋交流，共同成长，为未来的职业发展打下坚实的基础。预祝所有入围复赛的选手们发挥真实的实力，考出理想的成绩。