将智能技术转化为实战能力 华为荣获智慧交通创新奖第一

智慧交通目前是全球城市发展最瞩目的课题之一，中国城市发展快，超大城市、大城市数量名列前茅，这对城市交通管理提出了很多要求，中国各地交通管理部门一直积极探索更高效、更有影响力的业务管理方法，这需要更智能化的技术来辅助业务执行。

智慧交通目前是全球城市发展最瞩目的课题之一，中国城市发展快，超大城市、大城市数量名列前茅，这对城市交通管理提出了很多要求，中国各地交通管理部门一直积极探索更高效、更有影响力的业务管理方法，这需要更智能化的技术来辅助业务执行。

华为公司智慧交通解决方案团队，结合云计算、大数据、人工智能技术，深入调研、研讨城市交通管理需求，在实战中创新，打造交通大脑的三个智能：计算智能、感知智能、认知智能，提升城市交通管理能力和水平，在“2017年道路交通博览会”上，荣获2016-2017年度道路交通安全创新产品奖。

因云而智、畅然而行：打造华为特色的智慧交通解决方案

如何打造智能化的交通管理平台，这是每一个城市管理者思考的问题。

华为团队和行业客户一道，结合交通流量采集、交通视频分析、交通违章研判……等等场景，采用云计算、大数据、深度学习技术，支持交通流量采集、交通视频分析、大数据打击建模、交通时空分析引擎，构建出符合行业需求的智慧交通解决方案。

深化交通大脑的三个智能：计算智能、感知智能、认知智能

1、计算智能：为交通大脑构建开放计算平台

在人工智能领域，各种智能分析算法百花齐放，同时也产生了大量的智能碎片。华为研发开放计算平台，支持CPU、GPU、FPGA、NPU等智能计算资源池化，避免目前一体机带来的智能碎片化困境，来支撑智慧交通持续发展的要求。

2、感知智能：像人类一样，感知全城交通状态

研发深度学习平台和算法仓，开放容纳流量采集、事件采集、违章采集、智能分析、智能回滚等上百类几千种算法，结合多渠道、全场景采集的交通图片、视频、数据，实现对交通流量、事件、违章等行为的深度感知，比如：交通流量与流向、交通状态与事件、超载泥头车、开车打手机、不系安全带、车辆不礼让行人、行人闯红灯……等等，为智慧交通生态应用打下基础。

3、认知智能：把人类认知能力，赋予交通大脑

认知智能能够将交通管理客户的海量交通数据转化为业务信息，挖掘交通情报、分析城市出行规律等，为交警客户提供智能辅助，成为交警客户的智囊团和决策顾问。1)为打击交通违法插上AI的翅膀

华为智慧交通团队和行业客户一道，深入研究大数据交通管理，高效打击交通违法行为，在深度学习平台上，研发了快速打击建模引擎，对电警数据、卡口数据、车驾管数据、交通报警数据等多种上百亿、千亿条数据，进行分钟级建模、秒级分析，通过调用算法引擎深度发掘人、车、路的时空关系，使大数据打击、指挥调度更加及时有效。

2)贴近路面，发掘AI交通信号灯无限可能

我们每天都要和交通信号灯打交道，这是智慧交通管理的核心。

华为智慧交通团队在深度学习平台基础上，研发交通时空分析引擎，对交通流量数据、交通事件数据、交通信号控制等数据，进行大规模、多维度时空分析，从20个路口到20000个路口，支持超大城市、大城市、中小城市的需求，支持实时拥堵发现和信号优化。

贴近路面，详细分析交警如何升级智慧交通集成指挥体系，实现多部门跨区域协作，形成领先世界的交通优化机制，实现交通信号智能优化、交通诱导、预报拥堵、车道优化等，有效缓解交通拥堵问题、提升市民的出行体验，发掘AI交通信号灯无限可能。

让每一个城市，都拥有自己的交通大脑

中国智慧城市发展战略正在带动城市交通和交通管理的发展，东部城市、中部城市和西部城市具有独特的自身特点，各个城市的交通管理层，都在积极广泛接触、交流，提出适合自身的交通大脑建设思路，构建自身的交通大脑，这是我们各个城市智慧交通创新发展的动力源泉。

在深圳，华为的智慧交通团队和深圳交通管理部门进行深入的研讨和联合创新，取得阶段进展：

第一、对深圳多个路口的电警视频、卡口视频进行智能分析，采集了丰富的交通流量数据，在深南大道、科技园等典型区域，试点实际路面交通流量的视频检测。

第二、基于福田、龙华两个大队的四天约4万张违章图片，采用人工智能的方法，进行违章图片智能回滚，目前AI回滚系统已经完成试点，大幅提升违章审核效率。

第三、根据侦查大队等部门要求，经过双方深入讨论，分析和开发了可视化建模引擎、时空引擎，已经启动对接测试。

从以上各项工作可以看出，华为智慧交通不仅仅站在技术发展潮头，更是在贴近路面、贴着地气进行联合创新。

未来，华为和交通管理部门一道，继续探索新业务、新方案，提升交通系统运行效率和管理水平，为交通管理部门提供高质量、智能化的交通服务，提升市民交通出行体验，支撑中国智慧城市的建设。