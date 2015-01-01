HUAWEI CONNECT 2017将至 行业数字化转型打开新增长空间

未来已来！一场基于新ICT的行业数字化转型升级版战役即将打响。作为产业数字化转型的使能者，华为在HUAWEI CONNECT 2017即将来临之际，提出了全球ICT产业发展愿景（Global Industry Vision, 即GIV），GIV预计企业的大部分业务流程到2025年都将被数字技术改造

在2017年4月的2017华为分析师大会上，华为战略Marketing总裁徐文伟说，一百年前美国各行各业启动了轰轰烈烈的电气化进程，发电量从1900年到1930年增长了24倍，发电量被称为“经济运行的温度计”。如今，随着云计算、大数据、物联网等新ICT逐渐成为商业和工业基础设施，以前看“用电量”未来就看“用云量”。

未来已来！一场基于新ICT的行业数字化转型升级版战役即将打响。作为产业数字化转型的使能者，华为在HUAWEI CONNECT 2017即将来临之际，提出了全球ICT产业发展愿景（Global Industry Vision, 即GIV），GIV预计企业的大部分业务流程到2025年都将被数字技术改造，企业所有的信息技术解决方案都会被云化，85%以上企业应用会被部署到云上。

未来八年的行业数字化转型升级之战，始于HUAWEI CONNECT 2017。“用云量”不再是未来时，而是现在进行时！一场升级的行业数字化转型正在引爆新的增长空间，而行业数字化蕴含的无限数字红利，给千百万企业提供了新商业机会和巨大的发展机遇。

行业数字化转型提速升级

2017年3月，数字经济首次进入政府工作报告。今年的政府工作报告指出，要推动“互联网+”深入发展、促进数字经济加快成长。从2015年的互联网+、到2016年的分享经济、再到2017年的数字经济，每年的政府工作报告就是产业风向标。今年更具体指示，要在年内全部取消手机国内长途和漫游费，大幅降低中小企业互联网专线接入资费，这进一步表示了“加快成长”的决心。

而到了7月底，李克强总理到中国电信、中国移动和中国联通公司考察时表示，信息通信业是国民经济中最具成长性的关键性、基础性产业。近年来我国信息消费、移动支付交易、电子商务规模等呈现快速增长态势，数字经济发展潜力巨大。要顺应“互联网＋”发展潮流，积极培育壮大云计算、物联网、智能终端等新兴信息技术产业，并向各行各业广泛渗透，不断催生新产业新业态新模式，加快传统产业向数字化、智能化、绿色化转型。

一年两次关于加快数字经济成长、加快传统产业向数字化的总理讲话，无疑宣告了2017年是行业数字化转型的升级之年。根据华为发布的GCI （全球联接指数）2017 报告显示，全球数字经济进程正在加速，整体GCI得分相比2015年提升了4分。这表明，ICT正成为国家经济增长的重要驱动力。而中国的GCI处于从起步者向领跑者转型的加速阶段，并且处于加速中的上升阶段。

（上图显示中国的数字经济正处于加速阶段的加速上升关键期，来源：华为GCI 2017报告）

对于企业来说，如何抓住走向智能社会进程中的各种机遇，以获得新一轮的增长？华为的答案是：任何组织，包括企业、政府、非营利组织、学校，都要成为一个数字化的组织。其中，连接是数字化组织转型的关键第一步，例如华为就为阿联酋联邦铁路提供GSM-R无线通讯、传输、数通等解决方案，而华为铁路运营通信解决方案经过十多年的发展，已经完成与业界主流铁路信号与通信系统厂家的互联互通测试，为多条铁路线路提供移动通信服务。

数字化转型定义行业新增长

据统计，67%的全球Top 1000大企业和50%的中国1000大企业都已把数字化转型做为其核心战略。IDC认为，2017年将成为所有行业数字化转型的元年。最新财富500强榜单中有197家、100强中有45家领先企业，选择了华为作为数字化转型的伙伴。他们用自己的实践，定义了“新增长”，这包括重塑产品、商业与产业组织等多种方式。

重塑产品。在云、互联网、移动互联网和物联网等新ICT作用下，正在告别独立硬件产品时代，而进入了智慧生态圈。智慧产品生态圈能优化和延伸产品的生命周期，还能创造出新的数字化服务以带来额外增长空间。

在制造行业，华为与GE数字集团联合发布基于工业云的工业预测性维护解决方案，将华为边缘计算物联网EC-IoT（Edge Computing IoT）方案和GE的工业互联网云平台Predix进行无缝融合，快速实现工业设备到云端应用的端到端互联，设备状态的实时监测，数据的分析与洞察以及维护的智能决策。在数字工业时代，该方案帮助制造商减少维护成本，预防计划外设备停机，驱动产品和服务的创新。目前，该解决方案已经应用到迅达电梯里。

迅达集团是全球领先的电梯、自动扶梯及相关服务的供应商，全球每天有超过10亿人次使用迅达移动解决方案。2016年9月，迅达控股与华为宣布将合作开发IoT组件以实现对电梯和自动扶梯的无缝联接，新的物联网联接解决方案是迅达电梯数字平台的重要组成部分，将使迅达能够更好地监控、分析和利用从电梯与自动扶梯运行中产生的数据。迅达集团表示，与华为的合作将延伸迅达数字生态圈，大幅缩短新数字产品的上市时间。

重塑组织。过去，企业信息化形成了一个一个的信息孤岛，而云与移动互联网等新ICT则打通了企业的信息孤岛，大幅促进了信息在企业内的流通，极大提高了企业运营效率与生产力。其次，新ICT突破了地理位置与时空的限制，把企业的运营范围轻松扩展至全球市场。而一个连接产业上下游的生态平台，也从根本上改变了生产体系、流通体系、融资体系和交付体系等。

华为与德国技术服务商GELSEN-NET合作部署德国境内首个平安城市解决方案：盖尔森基兴市。通过华为的有线与无线宽带网络以及物联网（IoT），泛在宽带网络打通了城市中的各种信息孤岛，使盖尔森基兴市的公众服务触手可得。而公共场所免费Wi-Fi接入、公共汽车互联网接入以及优化安全和应急机构之间的协调等，这些大规模网络接入为盖尔森基兴市带来新的数字化空间。

除此之外，提高企业运营效率是许多行业认为获取新增长的最直接与快速的途径。

在金融行业华为与合作伙伴为太平洋保险实施太保卓越客户经营系统，系统上线后满足超过200个业务系统和8000万客户的相关数据的挖掘分析需求；最大可支持4000个节点，平均查询响应时间为3S、数据下发时间10S；实现“即时刻画、秒级呈现”。通过该系统，太平洋保险可以与客户之间建立更有效的连接。

在能源行业，华为SAP HANA一体机解决方案服务于中国石油ERP（核心BW），该系统承载了集团近百家二级单位的财务报表。华为SAP HANA一体机解决方案为中石油ERP系统带来的价值包括：提高存储网络带宽约6倍，提升HANA数据库加载性能约50%；180亿条数据的复杂查询时间由17秒降低到3秒等。数据查询与流转的极速提升，让中石油保持了数字化时代的竞争优势。

在交通行业，阿联酋联邦铁路是GCC铁路（环波斯湾铁路）的重要组成部分，整网铁路信号基于ETCS L2 标准，华为提供GSM-R无线通讯，传输，数通等解决方案，保障铁路安全、高效的运营。华为铁路运营通信解决方案经过十多年的发展，积累了丰富的铁路通信交付经验，以及遍布全球的成功商用案例。华为GSM-R解决方案已经完成与业界主流铁路信号与通信系统厂家的互联互通测试，并为多条铁路线路提供移动通信服务。

在华为等产业巨头的积极参与下，行业数字化正进入从1到N的提速阶段。在提速阶段，各行各业的行业数字化呈现出百花齐放的态势，而华为则提供了一个强有力的行业数字化平台作为支撑。

今天，已经进入云2.0时代。在云2.0时代，华为通过提供创新、差异化、领先的ICT硬件和软件基础设施，打造一个开放、弹性、灵活、安全的平台，帮助客户加速数字化转型，进而打开商业新增长的巨大空间。

欲了解HUAWEI CONNECT 2017更多详情，请参阅大会官网: http://www.huawei.com/minisite/huaweiconnect2017/cn/