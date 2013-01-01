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Big Switch和HPE结良缘

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Big Switch Networks和惠普企业（HPE）结盟，以利双方推动对方的产品和开放网络概念。

来源：至顶网网络频道 2017年8月10日

关键字：HPE Big Switch

至顶网网络频道 08月10日 综合消息：

Big Switch Networks和惠普企业（HPE）结盟，以利双方推动对方的产品和开放网络概念。

由于该交易HPE可以在旗下的Altoline交换机上转Big SwitchBig MonBig Fabric

Big Switch产品的监控相比，HPE的套件做得不是很好，所以HPE认为这个交易给了自己向一些客户销售的机会，这些客户想在网络流量安全或细粒度网络疏导方面做得最好。这些任务通常是运营商的范畴任何明智的供应商一样HPEBig Switch都希望这些客户里的一部分成为自己的客户。两家公司因此希望结成联能够更多这样的机构做生意。

Big Switch业务发展副总裁Susheel Chitre告诉记者，两家公司的客户一直在询问Big Switch是否通过了Altoline认证的事情

该交易对于Big Switch而言可以说是个好消息，原因是HPE更大的合作伙伴并不是那么多。HPE也捞到了好处，因为Big Switch添加到Altoline合作伙伴表中意味着HPE可以与戴尔齐头并进，戴尔开放网络套件合作伙伴包括PluribusCumulusOcNOSBig Switch本文脱稿时Altoline可以运行来自CumulusPica8 PicOS网络软件

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