Big Switch和HPE结良缘

Big Switch Networks和惠普企业（HPE）结盟，以利双方推动对方的产品和开放网络概念。

至顶网网络频道 08月10日 综合消息：

Big Switch Networks和惠普企业（HPE）结盟，以利双方推动对方的产品和开放网络概念。



由于该交易，HPE可以在旗下的Altoline交换机上转销Big Switch的Big Mon和Big Fabric。

与Big Switch产品的监控相比，HPE的套件做得不是很好，所以HPE认为这个交易给了自己向一些客户销售的机会，这些客户想在网络流量安全或细粒度网络疏导方面做得最好。这些任务通常是运营商的范畴，和任何明智的供应商一样，HPE和Big Switch都希望这些客户里的一部分成为自己的客户。两家公司因此希望结成联盟后能够与更多这样的机构做生意。

Big Switch业务发展副总裁Susheel Chitre告诉记者，两家公司的客户都一直在询问Big Switch是否通过了Altoline认证的事情。

该交易对于Big Switch而言可以说是个好消息，原因是比HPE更大的合作伙伴并不是那么多。HPE也捞到了好处，因为能将Big Switch添加到Altoline合作伙伴表中意味着HPE可以与戴尔齐头并进，戴尔的开放网络套件合作伙伴包括Pluribus、Cumulus、OcNOS和Big Switch。本文脱稿时，Altoline可以运行来自Cumulus和Pica8 PicOS的网络软件。