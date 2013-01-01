Avaya重组旗下的重组计划并重组CEO

Avaya日前透露将重组旗下的重组计划及新的CEO。Avaya今年一月曾申请第11章破产保护，以便在私有化时重组债务。到4月份时Avaya公开了“重组计划”， Avaya表示该计划将意味着“债权股转手后的债务将减少超过40亿美元...

至顶网网络频道 08月09日 综合消息：Avaya日前透露将重组旗下的重组计划及新的CEO。

Avaya今年一月曾申请第11章破产保护，以便在私有化时重组债务。

到4月份时Avaya公开了“重组计划”， Avaya表示该计划将意味着“债权股转手后的债务将减少超过40亿美元，而某些担保债权人将在重组后获得100％的Avaya股权”。

快进到8月7日星期一，Avaya现在表示，修改后的计划已经得到“超过50％的第一留置权债务持有人”的同意。该交易将为公司减少超过30亿美元的债务。另外，资金不足的养老金计划得到解决也有帮助，该养老金计划将由美国养老金福利保证公司（U.S. Pension Benefit Guaranty Corporation）负责，美国养老金福利保证公司将得到Avaya的股份和一些现金。

8月23日现在成了是Avaya的重要日 子，因为这一天法庭听证会将为重组盖上大印，法庭听证会还将定下Avaya退出破产保护后恢复交易的日期。

Avaya称恢复交易的日期定在“秋季”，而记者觉着目标日期应是10月1日，因为这一天现任首席运营官Jim Chirico将晋升为首席执行官。目前的总裁兼首席执行官Kevin Kennedy也将在这一天离职，但他仍出任顾问。

Avaya表示，该变化是旗下接班计划的执行，并非断层性执行，Avaya还称Kennedy已经为Avaya作为软件公司运营的准备动作尽了力。

来看一下Chirico将要接手的公司，据周一公布的初步未经审计的财务业绩报告数字显示，在截至2017年6月20日为止的季度里，Avaya的收入为8.02亿美元至8.04亿美元。同比下降了9％，但EBITDA还算不错，在2.2亿亿美元至2.6亿美元之间。

Avaya公司将退出网络业务，并将主打呼叫中心和协作应用程序的软件和服务。前者是一个颇具规模的小众市场，尽管也受到新出现的在线客户服务渠道的挑战。后者则是一个竞争激烈的市场，微软和思科也在全力以赴地进军该市场，而Gartner的魔术象限的评估称Mitel是唯一的其他领导者， Avaya则被评为富远见卓识，NEC和华为均被封为挑战者。