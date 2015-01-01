新IT助力网络重构 新华三SDN/NFV实践领军

017年8月2日—3日，“2017全球SDNFV技术大会”在北京隆重举行，来自全球开源及标准组织的顶尖专家，海内外运营商、云数据中心、互联网公司等单位的技术精英以及各大设备厂商的近百名嘉宾齐聚盛会，就SDN/NFV的实践与部署展开讨论。

2017年8月2日—3日，“2017全球SDNFV技术大会”在北京隆重举行，来自全球开源及标准组织的顶尖专家，海内外运营商、云数据中心、互联网公司等单位的技术精英以及各大设备厂商的近百名嘉宾齐聚盛会，就SDN/NFV的实践与部署展开讨论。作为本次大会唯一的顶级合作伙伴，紫光旗下新华三集团（以下简称新华三）全面参与了本次大会。

全球SDNFV技术大会经过六年的发展，已成为国内外及产业界分享观点、探讨技术、交流合作的重要平台。在会上，中国联通网络技术研究院SDN/NFV创新中心总监赫罡与新华三副总裁、产品行销部副总经理毕首文，通过“1+1联合分享”的方式，向大家详细解读了SDN/NFV在运营商网络重构过程中起到的重要作用。在题为“SDNFV的实践与部署”的演讲中赫罡介绍到，中国联通与新华三正在携手利用SDN/NFV技术开展网络重构实践，并已经在山西、山东、广东等地落地应用。

新华三副总裁、产品行销部副总经理 毕首文

随后，毕首文在题为“新华三：运营商网络重构的最佳合作伙伴和实践者”的演讲中表示，新华三作为行业领航者，始终致力于成为运营商网络重构的最佳合作伙伴，通过自主创新的全系列产品和全业务解决方案，在运营商市场持续投入。借助在大型数据中心建设和SDN商用部署方面丰富的经验，新华三在NFV新型城域网改造上树立了业内标杆。毕首文详细介绍了新华三与中国联通携手探索网络重构的实践案例, 并表示，新华三会继续秉承开放理念，为运营商开辟新的业务增长点。

新华三网络产品部解决方案总工唐元武也就“NFV优化及在企业网的应用”进行了演讲，分享了新华三NFV产品和方案的优化和创新，以及NFV在云环境、DC安全资源池、企业分支、教育实训室等场景的解决方案。

此外，作为开源组织的重要成员和参与者，新华三受邀参加了大会前一天举行的CORD Mini Summit环节，新华三运营商解决方案部解决方案架构师陈鼎出席并分享了新华三关于运营商城域网网络重构的整体架构规划。

作为国内SDN/NFV领域领军者，新华三在SDN/NFV技术探索与落地实践方面保持着长足的领先优势。未来，新华三将继续贯彻“应用驱动，云领未来”的新IT战略，持续推动SDN/NFV技术以及开源生态圈的共建，以实力践行“新IT 新网络 新价值”的理念。