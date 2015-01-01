应用于场景 不止于联接 新华三发布智能门户系统iPortal

据悉， iPortal能够应用在金融网点、智慧城市、无线景区、车站覆盖等诸多场景，且能为接入的访客人员提供集成营销信息的网页门户，为运营者提供简易运维、信息采集和数据分析功能。

至顶网网络频道 08月08日 综合消息：2017年8月7日，紫光旗下新华三集团（以下简称：新华三）发布了针对场景联接的智能门户系统——iPortal系统。据悉， iPortal能够应用在金融网点、智慧城市、无线景区、车站覆盖等诸多场景，且能为接入的访客人员提供集成营销信息的网页门户，为运营者提供简易运维、信息采集和数据分析功能。

当下，移动互联网的时代已经到来，手机使用也已经全面渗透到人们生活的方方面面。随着人们出门在外越来越倾向于选择使用免费无线网，对于场所的运营管理方来说，建立一套更快捷和智能化的网络无疑成了顺应趋势、相应需求的必要工作。

作为新IT解决方案的领导者，新华三推出了iPortal系统方案，以此来改变无线网络中简单支撑连接的现状，解决客户体验、投资回报、网络运营、业务运营等等方面遇到的难题。

新华三集团副总裁、产品行销部副总经理 毕首文

新华三认为，针对不同场景的网络建设，应以网络、用户和运维为核心。iPortal方案就是通过建立一套可运营、易维护的智能门户系统，多方面提升访客无线网络的价值。

新华三产品行销部业务软件部部长 王君菠

iPortal方案可以通过多元的认证机制和灵活的推送部署，在打开微信、短信或者APP营销通道的同时，全面提升用户体验。不仅如此，iPortal能够对网络中接入人员的连接情况、浏览记录、位置信息等进行记录和数据审计，并通过数据加工，分析网络情况、用户喜好、营销焦点，助力精准营销。

在运维管理方面，iPortal可以让管理者将消息推送的定义权限分级下发，打破集中管理的束缚，将网络管控机制精细化、将营销内容分层化。丰富细致的分级分权规则，适用于多网点分支场景，配以不同权限操作员规则，确保数据访问的安全性。

此次新华三iPortal的发布，是对智能门户应用的一次创新探索。新华三已提出了金融网点、便利店、加油站等多个场景相关的iPortal方案。未来，新华三将继续专注应用创新的研发，为行业数字化转型搭起联接的桥梁。