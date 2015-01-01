Lumina网络进入SDN市场

通过从博科通信系统公司收购SDN控制器产品系列的相关资产，Lumina网络公司今天正式进入软件定义网络（SDN）市场。

至顶网网络频道 08月08日 综合消息： 通过从博科通信系统公司收购SDN控制器产品系列的相关资产，Lumina网络公司今天正式进入软件定义网络（SDN）市场。除了采用OpenDaylight?领先的SDN控制器解决方案，Lumina还带来一个由网络软件工程师组成的才华横溢的团队，以及包括全球一些最大的电讯服务提供商在内的现有客户。Lumina提供Lumina SDN控制器、应用和网络开发（NetDev）服务，Lumina成为把开放软件网络从实验室带入生产网络的催化剂。

过渡到基于软件的网络可大大降低资本投入和运营成本，同时改变网络功能和用户体验。然而，从硬件过渡到软件的复杂性，再加上独立于供货商的关键要求，使得服务提供商难以从实验室测试转入生产环境。这时，开源网络技术就能大显身手了。

Lumina使用OpenDaylight作为其首选开源控制器，这让服务提供商能够直接控制SDN实施，同时Lumina通过选择厂商而灵活地开发自己的解决方案，从而消除厂商锁定。为了确保100%兼容OpenDaylight代码库，Lumina将其对SDN控制器所做的改进反馈给开源社区。

Lumina还提供NetDev服务，帮助企业转型其网络工程和运营团队。Lumina 的NetDev服务团队与客户合作，联合开发生产系统，利用敏捷的方式来创建原型并加快完成概念验证和试验阶段的工作。Lumina NetDev服务利用Lumina、开源工具或竞争对手产品来构建解决方案。该公司的方法让客户的团队在开发和管理其全新开源平台的过程中变得自给自足。

Lumina网络首席执行官Andrew Coward表示：“我们的职责就是充当催化剂，帮助服务提供商把开放软件网络从实验室带到现实网络中。我们创立Lumina网络的目的就是确保提供商能够在关键用例中使用开源技术。但仅仅提供技术是不够的。客户正在与我们一起进行这些操作，这样他们就能学习并获取必要的技能、工具和实践经验，从而开发并管理我们联合部署的平台。”

Lumina产品组合包括：

· Lumina SDN控制器：一个经过全面测试、备案并有质量保证的OpenDaylight版本，可提供一个通用开放平台来控制网络并管理其节点。

· Lumina 流量管理器：这个基于控制器的应用能够通过高级算法（例如用于高效流量传输的路径计算）实现更加简化、精妙的网络流量工程。

· Lumina ZeroTouch安装：通过准确的软件图像和自动配置，这个基于控制器的应用可提供设备初始化，例如虚拟CEP。

ACG Research公司首席执行官兼首席分析师Ray Mota表示：“通过拥抱开放性和分层创新，Lumina能够在SDN市场中取得明显的差异化优势。通过领先的SDN控制器、一支经验丰富的软件工程师团队和一大批大型服务提供商客户，Lumina将帮助网络运营商扩大对SDN的使用，以便他们能够节省时间和金钱。”



