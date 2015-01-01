暑期西藏林芝“智慧游”用锐捷Wi-Fi刷爆朋友圈

林芝位于在海拔几千米上，也可以随时连接免费Wi-Fi吗？西藏林芝智慧旅游发展有限公司经过多方对比后，最终选择了锐捷景区Wi-Fi及互联网应用解决方案，全面解决景区Wi-Fi部署难题。

暑假期间，作为西藏旅游市场的热点景区，林芝迎来世界各地慕名而来的游客。在互联网+时代，网络相伴的“智慧旅游”已经成为常态。如何让风景如画的林芝，在第一时间刷爆“朋友圈”，成为不少游客的心愿。那么，在海拔几千米上的景区，也可以随时连接免费Wi-Fi吗？

鲁朗小镇建设Wi-Fi，克服无线网络的“高原反应”

盛夏的西藏林芝鲁朗小镇美轮美奂。鲁朗藏语意为“龙王谷”，它旖旎盘卧在传奇的318国道旁。鲁朗小镇由粤藏两省携手建设，总投资约38亿元，是一个以“藏族文化、自然生态、圣洁宁静、现代时尚”为核心理念设计的国际化旅游小镇。

近年来，西藏林芝建设国际生态旅游区和全域旅游示范区的成效显著。2016年，林芝市旅游接待达到437万人次，旅游收入达到39亿元，旅游已实实在在地成为了林芝的支柱产业。作为智慧旅游战略的基础设施之一，需要在鲁朗小镇、八一镇等重点景区率先开展无线网覆盖建设，并与林芝城区主干和其他景点对接。同时，Wi-Fi网络还将实现旅游大巴、公交车辆的全面覆盖，为市民和驴友们提供智慧旅游的服务。然而，要在世界之巅上的“龙王谷”——鲁朗小镇架设无线网，其难度绝非常态，需要克服多重“高原反应”。

首先，林芝地区属于高山高原气候，但相比于西藏大部分地区又十分不同。由于雅鲁藏布江强烈下切形成的河谷地形，加之受到来自印度洋的影响，林芝地区形成了特殊的热带湿润和半湿润气候，昼夜温差大，雨雪多，要在这里部署室外无线，AP产品需要极强的“野外工作”能力。

其次，无线网络是林芝智慧旅游的重要组成部分，借助便携的终端上网设备，要能够主动感知整个林芝地区的旅游资源、旅游经济、旅游活动、旅游者等方面信息，为景区管理和营销服务。

最后，性能再强、稳定性再好的无线网络设备，也需要依靠场景、人流变化进行优化调整，而身处高原，这对于设备状态监测和集中运维管理提出了极高要求。

适应特殊气候，智慧网络构建智慧景区

作为“林芝智慧旅游”项目的投资方，西藏林芝智慧旅游发展有限公司经过多方对比后，最终选择了锐捷景区Wi-Fi及互联网应用解决方案。根据鲁朗小镇的地形地貌、建筑格局、人流区域、酒店和公共休闲场所等每个场景，锐捷网络在方案中采用不同型号的无线设备，包括：景区部署RG-AP630(IODA)、RG-AP630（IDA）；酒店等区域部署RG-AP520(W2)、RG-AP130(W2)，同时以完善的认证营销平台、强大的客流分析定位引擎等为核心组件，全面解决景区Wi-Fi部署难题。

锐捷所提供的室外型AP均采用了IP67防护等级的外壳设计，可有效避免室外恶劣天气和环境影响。工业级制造工艺可高度适应西藏地区昼夜温差大，以及林芝特殊的潮湿天气环境，大幅降低了安装部署和后期维护的难度。

此外，锐捷提供了一整套支持智慧景区的运营平台，全面符合了林芝智慧旅游战略未来发展的需求。所有AP设备均通过云AC管理平台统一管理，通过收集移动终端硬件和用户基础数据，为精准营销提供大数据支撑，同时采用锐捷认证营销平台MCP、商业智能管理系统RBIS、设备管理平台MACC、RG-eLog日志分析等平台，让林芝智慧旅游的投资方西藏林芝智慧旅游发展有限公司实现了景区的全数字化管理。

在景区无线运维保障方面，依托锐捷RG-SNC智能网络指挥官无线组件的强大功能，使整个运维保障工作更加便捷高效。在日常工作中，运维平台不仅可以在第一时间定位故障源头，更能主动发现网络体验较差的区域并智能提供优化策略。后期，根据林芝智慧旅游项目的需求，锐捷还会增加WIS(Wlan Intelligent Service)、RIIL IT综合业务运维管理平台等产品，实行无线应用全周期护航和精准定位服务，发挥Wi-Fi应用的更大价值。

如今，当你到达鲁朗小镇，第一时间就可以接入林芝智慧旅游提供的免费Wi-Fi，随时对景区的景点、餐饮、服务等内容进行查询，仿佛身边多了一名经验丰富的贴心导游。从色季拉山口往东一路下山，成千上万种野花竞相开放，山间云雾时聚时散，雪山、林海、田园、木屋勾画了一幅幅恬静、优美的高原“山居图”，你可以把这些令人惊叹的美景即拍即发“朋友圈”，与远方的亲友共享、交流……无处不在的网络信号，以智慧绽放出生活之美。