着力打造云网生态圈 中兴通讯发布全新服务品牌“Z-one Service”

8月3日，中兴通讯在北京举办2017中兴通讯政企服务品牌发布会，宣布将运营商和政企两大服务平台整合为全新服务平台并打造“Z-one Service”服务品牌，以“营生态、心服务、赢未来”为核心价值理念，打造全球一流的服务体系。

至顶网网络频道 08月03日 综合消息： 8月3日，中兴通讯在北京举办2017中兴通讯政企服务品牌发布会，宣布将运营商和政企两大服务平台整合为全新服务平台并打造“Z-one Service”服务品牌，以“营生态、心服务、赢未来”为核心价值理念，打造全球一流的服务体系，并建立开放合作的服务生态圈“Zone”，为全球企业提供业界领先的端到端个性化解决方案，引领企业走向数字化转型的成功之路。作为全球领先的ICT综合解决方案提供商，中兴通讯致力于打造“共生、共创、共赢”云网生态圈。

大会现场

中兴通讯高级副总裁朱永涛在致辞中表示，中兴通讯不仅服务于全球500+运营商及大型客户，具备成熟完善的服务支撑平台，在智慧城市等重要政企市场也是行业领头羊。此次通过整合运营商和政企两大客户服务平台资源，能充分发挥中兴通讯在云、大数据、物联网等领域的云网协同及能力聚合优势，为不同行业、不同类型的客户提供从咨询、规划设计、交付实施、到运维管理的端到端解决方案。

中兴通讯高级副总裁朱永涛发表致辞

中兴通讯副总裁张向阳在发布会上，对政企客户服务平台“Z-one Service”进行了全面而深入的诠释。“营生态”即秉承合作伙伴优先，聚焦城市智慧化和企业数字化，构建中兴云网生态；“心服务”即用心服务，通过改进服务模式、提升服务能力，更贴近客户和合作伙伴；“赢未来”即携手合作伙伴，共赢未来。

中兴通讯副总裁张向阳发表演讲

目前，中兴通讯国内服务团队拥有10000+原厂服务专家，20000+认证工程师。整合后，中兴通讯政企工程服务体系分为三级：一级为全国33个（含港澳、台湾）常驻服务支持机构，负责直接提供各类现场服务；二级为在南京、西安、上海、深圳、成都、重庆等设立的产品分部，管理各类产品的工程服务，受中国区工程服务总部（北京）统一管理；三级为公司级，统筹全球服务资源，提供专家级支撑。整合之后的服务体系可以充分发挥管理优势、人员优势、技能优势，更加贴近客户和合作伙伴，整体运作更加高效，可以为政企客户及合作伙伴提供更加优质的服务。

针对合作的渠道服务体系，中兴通讯始终坚持构建以星级认证服务商自服为主，高级认证服务合作伙伴（ACSP）为关键补充、原厂为支撑的渠道服务体系，发挥各自优势共同为最终用户提供优质服务。2017年开始，中兴通讯政企将在星级（1-5级）认证基础上试点推出ACSP。针对四星以上满足条件的合作伙伴直接引入ACSP认证体系，为合作伙伴提供更丰富的交付方案。力争用三年时间将ACSP提供的服务提高至50%。与此同时，中兴通讯通过打造线上培训及互动平台，为渠道伙伴的技术人员提供免费课程培训，持续提升合作伙伴的技术能力。

打造云网服务生态圈是本次发布“Z-one Service”服务品牌的核心内容，中兴通讯将充分尊重合作伙伴的合作意愿和自身特点，以“营生态”为合作模式，用“心服务”赢得信任，与合作伙伴精诚合作，提供全生命周期端到端解决方案，共“赢”未来！



