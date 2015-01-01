新华三集团副总裁毕首文：新网络、新IT、新价值，成就网络重构最佳合作伙伴

在3日上午的大会中，新华三集团副总裁、产品行销部副总经理毕首文做了“新网络、新IT、新价值，成就网络重构最佳合作伙伴”的主题演讲。

至顶网网络频道 08月03日 北京报道：由天地互连、下一代互联网国家工程中心主办的“2017全球SDNFV技术大会”（2017.chinasdn.org）于 2017年8月2-3日，在北京国宾酒店火热开幕。在3日上午的大会中，新华三集团副总裁、产品行销部副总经理毕首文做了“新网络、新IT、新价值，成就网络重构最佳合作伙伴”的主题演讲。

新华三集团副总裁、产品行销部副总经理毕首文

以下为现场演讲实录：



毕首文：我作为产业界代表想从几个维度跟大家做分享：第一，新华三在中国市场目前是SDN，NFA在整个试点和商用实践比较多的一家厂商。所以我们讲从SDN NFA技术发表，试点以及包括我们在整个新技术积累方面跟大家做分享。另外也和结合运营商网络重构的发展方向上提出自己的一点点思考。第三，我们在新网络产品和技术方面有自己的差别定位，另外在运营商行业市场也有自己的一些整体考量。



首先看一下，我想这张胶片，前面的三位领导其实在整个运营商项目重构里讲的比较多，就是运营商网络在整个重构过程中面临着一个战略性选择，几个方面：第一，任何产业发展和业务方向是相互交错驱动的状态。我们知道云，大数据，物联网这些新兴技术发展很快速的。这些技术发展实际上在整个网络的流量模型上带来了一些新的变化。前期我们更多看到的是南北向模型多一点。在整个云技术，包括大数据技术这些成熟应用，包括物联网的蓬勃发展之后，我们可能更多考量到的是DC之间的流量模型，在东西向会逐步的增加起来。第二个，现在大家也知道我们每个人在移动终端上至少一个人一部手机是低配，两部手机是标准配置，除了这些相关的终端以外还有更多的接入终端，在连接量上也出现的质的变化。客户从最初的一些连接覆盖性更多考虑的是体验的诉求，这个诉求对传统网络都提出了挑战。



第二，运营商整个网络是竖井似的，是资源共享会出现比较大的问题。在运营层面上讲还没有真正达成真正实质上的运营，还是以运维为主。这个层面来看实际上是资源利用率不是特别高，第二，运营的高效性上也不高。



第三，新业务。我们面临的未来可能存在高清视频，4K视频，包括面向ToB的公有云，行业云包括混合云承载，这些新业务快速上线，以及包括对ToB和ToC业务创新上都会形成瓶颈在这里。怎么办？在全球的范围来看，在全球的运营商来看都在做网络重构工作，走的快的像沃达丰等等，现在整个网络建设里我们国内的三大运营商网络建设速度也是蛮快的，前面领导也讲到在网络重构实现了自己的标准和一些实践的考虑在里面。第二，大家知道在网络重构实际上对技术和业务双向驱动的过程里，技术的考量性也是一个非常重要的因素。SDN，NFA，云计算，物联网，人工智能等等新的技术也会成为下一代运营商网络重构的技术点在里面。第三，我们说重构归重构，但是重构不是简单设备对设备的升级，而是我们要做融合性，打破传统网络竖井式的这种壁垒，要实现资源共享，提高它的利用效率。



我们看一下，新华三，我刚才讲到我的命题是新华三要成为运营商网络重构最佳合作伙伴和实践者。为什么这样讲？因为新华三具备了CT、IT原始基因里面。十几年的技术积累，包括市场的拓展，我们取得了一些成绩在里面。我们看一下CT设备，这是2017年Q1报告，我们现在占有市场40%左右，无论在网络，在无线等等相关领域我们排名市场第一。在IT产品，在全球大家也看得到，服务器市场我们排名第一，存储市场我们排名是全球第二。除了在硬件的基础的CT、IT基础设施外，在云管上我们中国占比接近20%，在国内市场是第一位的。值得一提，新华三是目前SDN，NFV在市场份额最好的一家。所以新华三趋势对新网络有自己的战略，首先在产品和技术，包括解决方案上我们作为一个SDN，NFV新技术发展的引领者。第二，在运营商网络重构市场上我们要成为运营商最佳合作伙伴与实践者。第三，在行业市场里，我们通过对行业理解，对行业业务细分，通过一个大的战略目标我们构建面向下一代新IT的网络架构。



我们看一下我们一方面在关注新网络技术的试点商用，同时也推动着整个技术向前发展。在这里实际我们的投入是不断的在加大，在整个新网络技术发展里研发，包括外围合作的投入，这里我们更进一步形成自己的技术领先力。我们来看在第二层面上，我们从加入ONAP组织，新华三是抱着开放的心态积极的拥抱开源组织。同时也在致力于推动整个在管理KM层的技术的成熟性。在网源级，虚拟网源级层面上，实际上新华三拥有着最全面的电信的NFA网源的最合的设备的解决方案的能力，能够覆盖城域网，核心网。配合这个控制器我们能够实现整个SDN，NFA技术的商业落地。在性能上如何优化？我们在整个转发面优化里能够实现基于X86，SK等等的各种不同的转发方案，能够集中性，也可以分布性。



再来看一下，在业务重构上面可以通过上面的图，这个图是联通的一个框架图。我们发现两个特征：一个，实现分层解耦，达成网络全面云化。第二，根据流量变化，以DCV为中心实现新的网络架构在里面。我只是讲在这个层面考虑的话，新华三本身来讲是应该具备这样的能力的，特别在软件的虚拟化，包括数据中心建设方面积累了丰富的经验。为什么这么讲？我们在整个三大运营商合作里，城域网改造中，云化过程中已经实现了整个业界标杆的作用。另外在双数据中心部署我们成见了BAT新建数据中心60%相关的业务量。实际上我们在这个方面的经验积累是很深厚的。



我们来看两个案例：第一个讲一下山东联通的案例。这个案例是比较有典型的代表意义的，因为什么？山东联通是在中国联通里规模最大的省级的宽带运营商，也是在整个中国联通中率先使用SDNFA优化的省级宽带运营商。相关的改造之后有三个特点：规模大，业务全，技术新。新华三跟中国联通在枣庄城域网改造合作，在里面使用了新华三的城域综合解决方案。我们构建了全球规模最大的VBNG商业应用，目前来讲VBS客户承载大概是一万多个端点，将来的话要上到三万多个规模。第二，在整个网络承载到统一平台上。这次变化调整融入了很多方案，除了MV技术，我们把XLAN也融入进来，实现了整体的二层虚拟化打通。另外，通过转控分离技术实现了业务设备真正的解耦，达成了整个城域网构建中一个真正虚拟化云化的概念。



再来看另外一个案例：山西联通。大家可能知道运营商目前在整个做全国网络的改造，这种改造的过程实际上会有大量的PSCN的机房要退网来实现这种腾退。据不完全统计，据了解中国联通目前在全国应该有数千个PSCN机房，包括模块机房超过数万个，实际上面临着退网和改造。这些资源对新华三来讲是非常宝贵，怎么做呢？我们通过山西联通的程序化改造建设，给大家来传递一些信息。



山西联通城域网重构和改造建设参照的是一个新网络的模型，在里面体现了三个特点：第一，资源利旧，我们通过SN技术将这些非常分散的物理性机房做了逻辑资源的抽象整合，变成统一的资源中心。通过SN技术把它做一个相关的统一资源池的建设。来实现整个线网的一些资源，盘活它们。另外我们可以做一些局域化的经营里面。第二，我们通过将一些相关的业务做一些下沉，来保证客户对整个内容和业务支撑体验的灵活性，包括体验的满意性。同时我们能够把本地的综合信息服务来建设一个统一的平台，做一些业务性的创新，把一些ToB业务引入到这个平台，更多的实现业务的快速部署和引入，来形成差异化的服务，来保障本地业务的竞争力。这三个特征，我们可以自由利旧，我们可以加上原有业务做现在业务的下沉，改善客户体验，第三，针对运营商的改造引入新的思路和相同。



除了上面讲到的两个案例之外，我们跟上海联通，上海电信等等，中国的三大运营商的合作，也探索一些SDNFA实地玖落地实践。同时我们通过VBASE实验来服务乌镇互联网大会，在整个会议开展过程里经历了高峰性的检验，充分验证了SDNFA业务的强壮性和功能强大。所以对新华三来讲的话，我们通过对整个技术的一些积淀，通过三大运营商在商用化落地实践的合作，我们希望能够成为运营商网络重构最佳实践者和商业伙伴。



刚才讲了针对技术的积淀包括一些商用落地的实践，实际上我们也形成自己一些思考：第一，SDNFA需要规模化商用才能带来TCO的节省。在一整个成本下来过程里OPS是很重要的一点，这包括运营的成本，采购的成本，包括服务运维成本等等在内。我记得SNT首席财务官曾经说过一句话，说当运营商网络的虚拟化达到了50%以上的话，那么它的整体采购成本和运营成本才会出现大规模的下降。这样的话对整个它的TCO的下降是有很大的影响在里面的。第二，我们说运营商向前发展过程中需要探索一些新的商业模式来实现新网络的商业价值。分两个层面看，我们都知道运营商在整个发展过程里实际上更多的是管道性资源的利用可能更强一些。主要的业务是面向ToC的业务，整体的收入比例占比更高一点。实际上我们也看到中国人口的红利在逐渐的消失，消失过程中会导致营收的占比出现下降。



这个胶片讲两个概念：一个，在运营商网络重构强调两点：一个是节流，第二，开源，要寻找新的商业模式和寻找新的增长点在里面。ToC业务，在整个开发往下走的过程中需要怎么办？我们更多的需要找一些B2B业务，就是寻找一些相对于企业政企的业务。传统来讲运营商政企提供三项服务：第一，以管道资源的应用。第二，面向ToB集成，第三，面向ToB带维带建。还没有达成端到端的交付和运营的概念。在未来发展过程中我们现在可以看到这样一些现象出现，就是包括政府的专线服务，包括企业云的服务，实际上这些占比在运营商收入已经逐步的在提升了。在后期发展过程实际这块业务将成为运营商在转型过程中新的机遇和新的增长点。在发展过程中实际上我们三大运营商也需要类似于新华三这样对整个企业业务理解比较深刻的厂商，它们相互之间形成一个比较好的合作，在新的增长点开发拓展上达成一致。



这张胶片不讲太多，因为新华三在中国市场经营了十几年，实际上对百行百业理解，对客户业务理解是非常深刻的，所以我们特别希望在整个运营商拓展B2B市场过程里，构建生态过程中能够达成一个紧密的合作的结合，来成为运营商在重构中最佳的合作伙伴。

用最后一个胶片来结束今天的演讲，新网络，新未来。为什么这么讲？刚才讲到很多新的技术，包括业务的发展是双轮驱动使整个产业升级，国家在政策上也强调一点，就是从最初的智能制造到互联网+，到2025，到新经济，到现在的数字经济，这一步一步走过来实际上跟网络信息化有关。技术向前驱动会使我们这个世界变得越来越美好。我们的网络能够真正的实现一张智能网络，来达成万物互联的发展的未来。所以说，我们说新网络为新未来带来可能，当然这里有很多新的技术和领域值得我们联手探索和发现。谢谢大家。