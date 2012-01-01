首个“同舟共济伙伴”诞生 华为联手中软国际助推大中型企业上云

同舟共济的伙伴不仅基于华为云平台开发应用，将应用迁移到华为云平台，同时销售华为云服务。对于这些合作伙伴华为会给予一些特别的政策支持，这些支持大体包括技术、营销、销售三个层面。

建立“战略合作”大概是我们听到的两家企业或机构基于长期共赢和共同利益基础进行深度合作最多的词语了。不过要在一家公司下决心认真专注做一件事情时，战略合作似乎都不够用了。近日，华为和中软国际进行“华为云同舟共济合作签约”，双方基于华为云展开全方位深度合作，“同舟共济伙伴”相比于“战略合作伙伴”关系也更进了一步。

华为和中软国际进行“华为云同舟共济合作签约”现场

今年3月，华为宣布发力公有云，“同舟共济”源于当时的长沙华为生态伙伴大会。华为轮值CEO徐直军说，“我们期望有少数核心合作伙伴，与华为云共同成长，基于很好的利益分享机制，共同面向未来、共同获得发展，发展同舟共济合作关系也是华为和伙伴相互的承诺。”

同舟共济的伙伴不仅基于华为云平台开发应用，将应用迁移到华为云平台，同时销售华为云服务。对于这些合作伙伴华为会给予一些特别的政策支持，这些支持大体包括技术、营销、销售三个层面。未来华为希望发展10-20家与华为真正同舟共济的合作伙伴，中软国际成为首个“华为云同舟共济合作伙伴”。

中软国际：专注华为云 做地面战斗力

据了解，华为与中软国际已经有十多年的合作历史，中软国际自2013年起一直致力于云服务业务，为用户上云提供技术服务及解决方案。中软国际董事局主席、CEO陈宇红指出，“中软国际将投入2000人团队到此次同舟共济合作上来，已经基于华为云开发了软件开发云和智能制造云服务，未来还将有15个行业解决方案迁移到华为云上。”

其中在软件开发云方面，中软国际将投入15个基地，围绕中国大约200多个软件园区、3万家ISV，推动吸引他们迁移到华为云，这样对于中国软件开发企业和软件开发者来说，就不用每个人去购买软件工具，也不需要每个人自己打造软件开发工具，基于软件开发云就能高效、高质量地开发出软件。

而对于华为来说，将恪守业务边界，徐直军表示，华为会把几十年在通信、视频领域积累的能力用API的方式开放出来，让应用开发商很方便地调用华为的一系列能力。总之华为会把基础设施打造好、把平台打造好，这样让更多的应用开发商、开发者基于华为的平台更有效率的开发、部署、运行应用。

如此才能让中软国际这样的公司更有意愿同华为合作，除了有意愿还需要有能力，据介绍，中软国际收购的Catapult Systems在微软公有云服务生态中荣获11项金牌服务及3项银牌服务，完成1200多家的用户上云服务交付。在多年服务于微软Azure帮助用户迁移上云过程中积累了很多的流程、工具、经验。陈宇红指出，现在中软国际会把这些能力引入到华为云上，帮助中国的企业尤其是大中型企业的应用迁移到华为云上。目前，中软国际正准备将审计解决方案迁移到华为云。

陈宇红强调，企业级市场需要有庞大的地面能力，尤其对于大中型企业来说上云并不是一件容易的事，“解决战斗还要靠步兵，”中软国际在云服务领域将为企业提供专业、便捷的服务解决方案帮助他们快速完成云转型。

10月份，中软国际还将联合华为在西安举办程序员节，让更多的人了解华为云、用华为云。

华为云提供企业上云最优的平台

事实上，为云构建一个强大的合作伙伴体系的背后，华为还在不断强化华为云本身，除了产品平台还有一系列的投入支持。“现在我们已经有了一个独立的组织，集中力量、集中精力专注于一件事情，就是把华为云做好。”徐直军表示。

这句话看出华为对云的重视，事实上在这样的投入下，华为云进步很快。“4个月来，华为云上的用户数增加了近一倍。产品也加快了推向市场的进程，4个月华为云上新增了20多个云服务，现在已经有10大类65个云服务。”

徐直军强调，华为云将聚焦于企业和政府客户群体，打造出一些差异化的云服务产品，例如高性能计算云（HPC Cloud），结合华为在网络和计算领域的优势，这一项云服务现在吸引了很多HPC企业测试、应用。再以车联网用户举例，他有一次问到客户为什么选择华为云？“客户给出的答案是，他们测试了很多云，华为云的时延最好。”

在徐直军看来，云的竞争最终体现的是企业综合实力的竞争，它和一个企业长期积累的能力有关，华为公司要把近三十年积累的能力逐步搬到云上来，开放给客户和合作伙伴。在基础设施领域华为做到了领先，现在华为要打造一个最优的云平台，给企业应用创新发展的舞台。

云2.0时代 华为和合作伙伴助推大中型企业上云

华为深知，没有一个庞大的合作伙伴群体、核心的合作伙伴，很难把企业已经在传统IT设备上运行的应用迁移到云上。今天华为和中软国际建立同舟共济伙伴关系就是站在用户的角度强化和深化帮助用户上云的能力。

迁移上云对于一家大中型企业来说是一个比较大的决策，他们首先要进行咨询、再对应用能否上云进行评估、评估完毕要先测试、测试之后没有问题再迁移、迁移之后还要做运行维护等。面对这些挑战，华为计划和合作伙伴一道帮助企业解决这些难题。

正如徐直军所说，从2017年开始，华为云在不同层面构筑一系列合作伙伴，包括软件开发、应用开发、迁移运维、管理服务、解决方案等各个层面，通过合作伙伴体系的构建，不断地去响应客户的需求，不断地体验，提出各种各样的解决方案，来满足企业的需求。

华为提出云2.0时代，大中型企业成为主角，只有他们上云才代表云真正的落地，如果说1.0时代简单的事情做完了，现在华为要做复杂的事。到2.0时代，华为希望和如中软国际这样的伙伴帮助大中型企业把应用迁移上云，这样的云对企业才是真正产生价值的地方。

用云架构改造企业应用，这项工作才刚刚开始，同样华为云和合作伙伴同舟同济帮助企业完成云转型的路也刚刚启程。