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至顶网网络频道SDN/NFV2017全球SDNFV技术大会倒计时 大会完整日程曝光！

2017全球SDNFV技术大会倒计时 大会完整日程曝光！

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“2017全球SDNFV技术大会”（2017.chinasdn.org）将于8月2日-3日在北京国宾酒店举行，本次大会由天地互连-下一代互联网国家工程中心主办，来自世界各地的权威组织、顶级科研机构、海内外运营商巨头、业界领先的设备商和应用单位的数百位专家学者将齐聚北京。

来源：至顶网网络频道 2017年7月31日

关键字：SDN SDNFV 2017全球SDNFV技术大会

2017全球SDNFV技术大会倒计时 大会完整日程曝光！

“2017全球SDNFV技术大会”（2017.chinasdn.org）将于8月2日-3日在北京国宾酒店举行，本次大会由天地互连-下一代互联网国家工程中心主办，来自世界各地的权威组织、顶级科研机构、海内外运营商巨头、业界领先的设备商和应用单位的数百位专家学者将齐聚北京，就SDN/NFV的实践与部署展开讨论，通过技术思维的全面碰撞，推动全球网络重构。

下图为“2017全球SDNFV技术大会”的最新版完整日程，如有变化，请以大会现场为准：

2017全球SDNFV技术大会倒计时 大会完整日程曝光！

目前大会观众报名还在火热进行中，登陆大会官网（2017.chinasdn.org）点击“立刻报名”参会。报名时输入优惠码“BIIGROUP”即可享受限时免费，期待大家参与。

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