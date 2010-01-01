华为获选成为PDT联盟理事单位

7月7日，北京华通专业数字集群标准创新联盟2017年第二次理事会在福建泉州召开。会议由联盟理事长蒋庆生主持，各理事成员单位与会员单位的24位代表出席了本次会议。

7月7日，北京华通专业数字集群标准创新联盟2017年第二次理事会在福建泉州召开。会议由联盟理事长蒋庆生主持，各理事成员单位与会员单位的24位代表出席了本次会议。

会上，华为经所有理事投票一致通过，获选成为北京华通专业数字集群标准创新联盟理事单位。同时蒋庆生理事长表示，联盟将加快推进公安宽窄带技术的研究和标准制定。

北京华通专业数字集群标准创新联盟，又称“PDT联盟”，成立于2010年，致力于发展符合中国国家产业政策的警用数字集群产业，保护联盟及其成员的知识产权，提升联盟成员的研究、开发、制造、集成、服务及网络运营水平，推动以警用数字集群技术为基础的行业信息化、产业化和国际化。目前，联盟理事会员单位有11家，会员单位有31家。

在宽带无线专网领域，华为作为业界的领军企业，基于自身的LTE宽带专网、云计算、大数据、视频会议和视频监控等先进技术，率先提出了融合指挥解决方案，即云指挥解决方案，该方案通过一个统一的融合云平台，一张在eLTE无线宽带专网基础上融合公安行业现有的通信手段如传统的Tetra集群、350M数字PDT集群、340M图传、PGIS系统、视频专网和公网移动电话等大网，实现“看得见、呼得通、调得动”三个业务目标，主要服务于“日常警务、重大活动、应急处置、要人警卫”四种典型业务场景，打造一图显、一键呼、一体调的新一代警用指挥调度系统，还可以和警用大数据平台对接，实现情指一体化。目前，华为eLTE云指挥解决方案在全球100+国家成功部署了200+网络。

华为成为PDT联盟理事单位后，将同联盟内其他优秀成员一起致力于PDT标准的完善以及宽窄融合标准与产业化工作，进一步扩大联盟的影响力，促进中国警用数字集群产业的发展。

PDT联盟官网：http://www.pdt.org.cn/