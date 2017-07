SDN 新十年 再反思：变革已露锋芒，智能初现曙光 

无论是VR让虚拟世界照进现实、人机对弈再掀AI热议、共享经济站上风口,还是云计算迈入下半场、FinTech领衔行业IT变革、无人驾驶时代呼之欲出,新一轮的科技革命与产业革命正在孕育。

科技创新,依然是2017年过去半年最贴切的标签。



创新,就是要颠覆。这是一个要么颠覆,要么被颠覆的时代。



网络产业,也是如此。



“Today I believe we're reinventing the network for the next 30 years," Cisco CEO Chuck Robbins said in a media and analyst event in San Francisco. "We're truly building the network of the future."



1. 一场网络产业的蝴蝶效应



站在未来看今天,每一步微小的创新,都可能是一场蝴蝶效应的开始。如同苹果引领了智能机时代,安卓系统让移动互联网爆发,Uber带出共享经济创业潮一样。



在数据中心网络领域,斯坦福大学的博士生Martin Casado敏锐地发现了问题:网络设备中多平面的紧耦合导致的互相依赖,将会制约系统技术革新、稳定性、规模性,而规模问题可能带来性能问题。Martin领导了一个网络安全与管理的科研课题,实现一个灵活的、能够像计算机一样可编程的网络系统。2006年,名为Ethane的网络模型作为项目成果发表,Ethane包括了SDN架构中的两个重要内容:基于流表的转发和中央控制器。它不仅是SDN架构的雏形,也是OpenFlow的前身。



《OpenFlow : Enabling Innovation in Campus Networks》,这篇于2008年发表在通信网络领域顶尖会议(ACM SIGCOMM)的文章,由Martin 的导师Nick教授的团队提出,被引用6000多次。OpenFlow浮出水面,软件定义网络(SDN)被首次提出,为网络领域开辟了一个全新视野,也酝酿着一场网络产业的蝴蝶效应。



SDN是网络变革的星星之火

这是最好的时代,也是最坏的时代。

SDN,是创新者的梦想,也是固守者的梦魇。



沉寂多年的网络界随着SDN而焕发生机。当运营商、大型企业都在憧憬SDN将打破网络现有弊端的时候,设备商则意识到危机的到来。



如同当年PC市场被分割成芯片、硬件、操作系统和应用软件,成就了“WinTel”(Windows和Intel)帝国、创造了软件开发产业一样。SDN,让网络产业将被分割。



OpenFlow开篇之作,以及其作者Nick创立的第一家SDN企业Nicira被VMware巨额收购,煽动起了这场蝴蝶效应。原本封闭的、巨头占据、大厂分割的市场中,SDN为创新者打开了梦想之门。一时间,在网络产业中的交换芯片、网络操作系统、白盒设备、SDN控制器、网络应用等细分市场,新兴玩家林立而起,竞相逐鹿。在国外,超过30家新兴网络企业加入这场革命,Apstra、Barefoot、Big Switch、Cumulus、Nuage…,在国内,盛科、云杉、大河成为中国网络生态中的新兴力量。



传统巨头如何应对SDN带来的冲击?

中美两大网络巨头的掌门人表达了对SDN时代的战略思考。



诞生于1984年的思科,开拓网络疆土三十余年,依靠技术和对网络经济模式的深刻理解,成为最成功的网络解决方案供应商之一。华为,这家成立于1987年的民族企业,与思科在全球通信业抗衡,成为中国最值得尊敬的民族企业之一。巨头锁住的利益遭遇前所未有的挑战之时,思科以最高战略回应SDN,任总对SDN的深度解读,足见SDN的巨大颠覆力。面对颠覆,及时转身,昨日梦魇也能变成明日梦想。



相比思科华为30余年的征战史,VMware只是一个网络新手,却是一个18岁的虚拟化高手。统治X86服务器虚拟化市场(80%市场份额)数年,正当其发展遭遇天花板时,SDN的萌发,让其锁定住了千载难逢的机遇。下注网络虚拟化、巨额收购Nicira、快速推出NSX,这项决策也即将为其带来又一个10亿美金的业务。



SDN,正以前所未的爆发力,加速网络价值向软件转移。传统网络,巨头对垒不分伯仲。SDN时代,中国能否出现网络领域中的软件领导力?



新的十年,蓄势爆发



从机械化、电气化到自动化,每一次工业革命都持续数个十年,智能化被认为将开启第四次工业革命,这更是一次彻底和漫长的变革。每一次革命,不仅是一场技术变革,更是一场产业和社会变革。SDN,在自动化和智能化的大背景下诞生,加之IT变革、数据时代、云计算发展的驱动,SDN的能量正在蓄积。

在SDN的第一个十年里,软件基因和硬件基因的阵营持续博弈,全球网络领域的收购事件超过30起,平均每年3起,而近两年就发生了十余起。VMware连续收购网络企业Nicira、Arkin、PLUMgrid,Cisco连续收购网络企业Insieme、Embrane、Viptela。其中,12.6亿美元购Nicira,6.1亿美元购Viptela,分别是VMware和Cisco在 SDN布局中下的重要一步棋。



十年历程,经历了巨头的逐鹿、并购的冲击、漫长的市场转型,依然有很多独立经营的企业在坚持自己的创新。国外有Barefoot、Cumulus、Big Switch,国内有云杉网络、大河云联、云启科技。无论SDN去向何方,蝴蝶效应已经让变化和创新在持续发生,也让网络生态变得开放且生机勃勃。这正是SDN的价值所在。



过去的十年,冰山一角,大幕刚刚开启。



2017,站在SDN新十年的起点。在喧嚣之中,回归理性的思考,SDN将会给网络使用者、给IT和业务带来什么价值?