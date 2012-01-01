迈入Gartner挑战者象限 是什么让华为数据中心网络走到今天的位置？

这几天，对于华为数据中心网络人来说兴奋不已，在Gartner刚刚发布的《Magic Quadrant for Data Center Networking》报告中，华为进入挑战者象限，这是继2014年华为参加数据中心网络评估以来首次进入挑战者象限。

编者按：

数据中心网络代表着一家网络厂商的研发水平，因为它的性能、稳定性、可靠性经受着不一般的考验。华为数据中心网络CloudFabric 2012年首次面世即引发关注，从那以后CloudFabric不断升级突破，从起初的“小角色”变身为今天的“挑战者”，华为赢得市场认可。在日前Garnter发布的数据中心网络魔力象限中，华为完成跨越式晋升，你也许想问背后凭的是什么？这也是我想要寻找的答案。

身处IT圈子的人对“Gartner魔力象限”肯定不陌生，它无论对于厂商还是企业用户来说都有着特别的意义。进入此魔力象限对厂商意义重大，意味着市场对自己产品方案的认可，对于企业用户来说往往也成为他们进行产品选型的重要参考标准。

IT人有一种情结，尤其对乙方的IT人来说，他们追求被认同感，一定程度上Gartner魔力象限就扮演着这个角色，因为它的分量足够重。当“自己家”的名字出现在那个“位置数量有限”的二维模型图中时，无疑是令他们感到兴奋的。

这几天，对于华为数据中心网络人来说兴奋不已，在Gartner刚刚发布的《Magic Quadrant for Data Center Networking》报告中，华为进入挑战者象限，这是继2014年华为参加数据中心网络评估以来首次进入挑战者象限。华为CloudFabric解决方案已成为企业构建云数据中心网络十分具有竞争力的产品方案。

Gartner：Magic Quadrant for Data Center Networking





华为数据中心网络的“突飞猛进”

回顾4年来华为数据中心网络在Gartner魔力象限中的位置演进图，CloudFabric完成一步步跨越，从最早的“小角色”到今天的“挑战者”，代表着华为数据中心网络的全方位进步。无论是象限中所评估的执行力还是远见力，华为数据中心网络表现出明显的上升势头，这背后意味着行业和客户对华为CloudFabric的认可。

华为交换机与企业网关产品线总裁胡克文表示：“华为被评为市场的挑战者，是对华为构建开放、简单、弹性的云数据中心网络的市场战略及其执行结果的充分肯定。华为坚持以客户为中心，与全球TOP级金融、OTT云服务提供商等客户进行联合创新，可以说华为晋级挑战者是我们与市场共同成长的印证。”

Gartner魔力四象限通过15个不同权重的判断准则来确定厂商的位置，即纵轴方向的执行力表现和横轴方向的远见力表现，身处挑战者象限，意味着Gartner对华为数据中心网络执行力的高度认可。按照Gartner对位于挑战者象限厂商的定位，它们现有经营状况良好，产品竞争力强，同时已经建立足够可靠的市场地位和资源，这些都能确保它们维持持续增长。

的确，自从华为CloudFabric 2012年上市以来，始终保持着强劲的增长势头，市场表现抢眼。根据Gartner 2016年全球企业网络设备市场份额报告显示，华为数据中心网络市场份额2016年同比增长114.5%，在中国市场份额保持第一的同时，实现了西欧、日韩、俄罗斯等全球重点市场的规模增长。据了解，目前华为CloudFabric已服务于全球120多个国家的2800家企业，并在数字化转型启动较早的互联网、运营商、媒资、金融等行业得到了广泛的部署。

华为数据中心网络为企业带来的投资回报显着，根据Forrester对华为数家客户跟踪调研和数据分析，其为客户带来高达40%的投资回报率，不仅成本可以在15个月内快速收回，方案将显着提升企业的运营效率与业务能力，带来超过100万美金的生产效益。

从CloudFabric演进路线图看华为数据中心网络如何不断突破

如果说位于挑战者象限的华为CloudFabric已经打下牢靠的市场基础，那么在远见力表现上CloudFabric也极为出色并且进步神速。

华为CloudFabric在Gartner魔力象限中的演进路线图一定程度上也代表着它的技术演进路线。从2012年发布自今，华为CloudFabric的战略大致经历过三次升级：

性能突破：华为2012年8月8日发布CloudEngine数据中心交换机，第一次提出提出面向云计算的下一代数据中心网络解决方案CloudFabric1.0。这套整机的弹性架构，支持的板卡从最初的千兆，万兆，到后来的36端口40GE，72端口100GE，单设备的Scale-up能力不断突破。

引领软件定义：2014年5月25日华为网络大会上发布了CloudFabric2.0，将VxLAN引入到了跨数据中心的大二层转发面，目前VxLAN已经成为数据中心内部和数据中心之间大二层互通的绝对主流技术。2015年9月，华为发布业界唯一的数据中心全联接SDN解决方案CloudFabric3.0软件定义三张网： DC-LAN（计算网络）、DC-SAN（存储网络）和DCI（数据中心间网络）。

推向数据中心云化：2016年9月华为第一届HC大会上，华为发布CloudFabric 5.0方案，它是一套面向云化的数据中心网络。控制器成为网络能力开放的入口，云平台变成了网络、服务器、存储等各种数据中心资源管理和配置的统一界面，云平台通过控制器实现网络和业务的耦合，组织架构实现了IT和网络两个部门的融合。华为CloudFabric为数据中心云化提供了最佳的网络平台。

由此，华为CloudFabric不断升级突破，如今将数据中心网络推向云化和软件定义，让网络为企业带来更高的投资回报率。正如中国某大型能源公司网络技术总监对华为数据中心网络的评价，“华为敏捷数据中心方案实现了资源统一配置和自动化管理，我们数据中心的能耗降低10%到20%，运维人力减少50%。”

云时代的数据中心网络 华为引领技术变革

华为目前打造了一个简单、弹性、开放的数据中心网络。这十分契合企业构建云时代环境下的IT基础设施需求，云环境下企业希望数据中心网络满足自动化，并且网络资源作为云平台基础架构实现按需调度，这是很多CIO或IT负责人对网络提出的要求。目前华为CloudFabric围绕企业业务上云，以平滑的方式帮助企业业务云化是最为积极的那一个，并且前瞻性、创新力十足。

· 数据中心网络的简单部署与运维

“SDN使能网络自动部署，分钟级业务上线；精细化可视运维，效率提升10倍”。华为CloudFabric让数据中心网络部署和运维变得简单。

首先在网络自动化部署方面，它匹配不同的场景，基于业务视角定义网络，使用Agile Controller的GUI界面，拖拽式编排，所见即所得，包括网络需求产生、设备部署、编排以及配置等都实现全自动化。其次在精细化运维方面，华为CloudFabric推出了Fabric Insight精细化运维子解决方案，最终提供给客户全路径扫描、任意时段异常流量识别与回放、业务视角的流量地图、故障报文识别，以及应用交互过程重放等精细化、个性化运维功能。值得一说的是，全面可视化的精细化运维是数据中心云化后较难实现的，而华为CloudFabric成为业界少有的能够满足用户此类需求的方案之一。

· 数据中心网络云化的弹性平滑演进

“构建SDN多种组网形态，平滑演进”是华为CloudFabric的又一大特色。对于不同的行业用户部署云上的网络有几种不同的方式，包括Network Overlay、Hybrid Overlay、Host Overlay。华为CloudFabric一套SDN方案支持三种组网方式，满足企业云化不同阶段多Fabric多DC资源池的演进诉求。

· 开放生态，支撑业务快速创新

开放架构，已成为构建云化数据中心网络的基础。华为CloudFabric解决方案提供基于标准API的接口，可与第三方云平台、控制器、VAS设备、自动化管理工具等协同工作，联合VMware 、Red Hat、Mirantis、UnitedStack、EasyStack、F5、Ansible等20多家合作伙伴共同构建多层次SDN生态链。在开放生态这件事上，华为是进行最彻底的，华为的开放行动有目共睹。

所以，看得出在简单、弹性、开放这3个核心特征上，华为CloudFabric正在使能数据中心网络云化，华为帮助企业打造了一个可直接被应用驱动、自动化响应且开放的云化数据中心网络。

小结

看得出，华为数据中心网络从最初的市场“小盘子”变成了今天的市场“大盘子”，背后体现了华为CloudFabric的技术实力和为企业业务创新带来的价值。今天CloudFabric站在Gartner挑战者象限是全球领先的信息技术研究和分析公司对华为数据中心网络的价值定位和市场竞争的认可，更是用户的认可。

下一步华为还需加速对中国以外市场的产品推广和落地速度，那时对于华为数据中心网络又是一个新的局面。并且华为CloudFabric在远见力表现上已极为接近那条“临界线”，跨越这条线，我相信华为数据中心网络迈入“领导者”的时间指日可待。