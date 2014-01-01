HUAWEI CONNECT 2017来临之际，华为描绘2025智能世界

华为在HUAWEI CONNECT 2017即将来临之际，预测和发布了全球ICT产业发展愿景（Global Industry Vision, 即GIV），通过直观数据与场景化判断，描绘了面向2025年的“+智能”时代。

“2025年，企业的大部分业务流程都将被数字技术改造，企业所有的信息技术解决方案都会被云化，85%以上企业应用会被部署到云上；2025年全球人均日通信流量将达4GB，比2015年增长约10倍；2025年全球每年产生并存储的数据量将达180ZB（即1800亿 TB），比2015年增长约20倍；机器将替代人类完成大部分的信息处理工作......”

HUAWEI CONNECT 2017作为华为自办的面向ICT产业的全球性年度旗舰大会，将于2017年9月5-7日在上海新国际博览中心隆重举行。华为在HUAWEI CONNECT 2017即将来临之际，预测和发布了全球ICT产业发展愿景（Global Industry Vision, 即GIV），通过直观数据与场景化判断，描绘了面向2025年的“+智能”时代。

数据大爆炸，为机器学习提供海量的依据

随着数据存储成本的持续下降，全行业数字化转型浪潮到来，信息采集设备（如摄像头等）也将急剧增长。华为GIV预计，2025年全球每年产生并存储的数据量将达180ZB（即1800亿 TB），比2015年增长约20倍。

2025年平均一秒钟所产生并存储的数据，若以1080P高清视频的形式给人观看，需要140年才能看完，新增的数据量将远超人类的人工处理能力，机器将替代人类完成大部分的信息处理工作，为智能决策提供关键依据。

智能个人助理普及，成为在线服务的入口

由于信息严重过载，应用服务越来越多，人类将越来越难以准确获取有用信息并高效选择个性化服务，随着信息加工越来越多地通过机器学习来完成，更加自然而高效的语音交互将成为主流的人机交互方式，而智能个人助理将迅速普及。帮助用户处理个人生活和工作事务。

华为GIV预计，2025年全球90%的智能终端用户将使用智能个人助理，人类社会将普遍进入人工智能时代，2025年人工智能终端市场将达数千亿美元。

智能个人助理将以AI as a service（AI即服务）的方式联接云端智能大脑，随时随地为用户的工作和生活提供跨终端的个性化服务，并成为各种在线服务的入口。未来用户可以和随身携带的智能个人助理进行语音交互，以大幅提高信息获取效率和个性化决策水平。

智能服务机器人兴起，将逐渐颠覆人类生活方式

一方面，世界人口老龄化日趋严重，另一方面AI技术及家庭服务应用将逐渐成熟，智能家庭机器人成本将大幅下降。华为GIV预计，2025年智能家庭机器人将进入12%的家庭，形成数千亿美元的市场，逐渐改变老龄社会的服务模式。某些智能家庭机器人成为智能家庭服务的核心，它们将大幅提升人们的生活质量，并逐渐颠覆人类的生活方式。智能家庭机器人产业将像上世纪的汽车工业一样逐渐改变各行各业，并逐渐影响经济和社会的根本形态。

面向2025，行业与行业，企业与企业，个人与个人之见的联接将更为紧密，跨界和重构将成为产业升级的基本形态。无所不在的联接、高效的联接，智能的联接正在加速产业的数字化转型进程，为人类缔造一个更美好的全联接世界。