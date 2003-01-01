三棵树四川生态工业园区：智能制造的新里程碑

如何通过新IT基础设施建设，奠定端到端的数字化能力，成为三棵树四川园区建设的关键。企业管理层决心利用最新的信息化技术，实现智能制造，提升企业综合竞争力，促进企业保持健康、有序和快速的发展。

5月17日，国内民用涂料行业的领军企业三棵树涂料股份有限公司（简称三棵树）联合天猫旗舰店及线下门店举办了“517健康漆节”，通过全球近20000个网点提供一站式健康家装服务，让很多中国家庭首次享受了环保、健康、快速的家装服务。

举办这样创意型促销活动的三棵树可不是一家简单的传统制造企业，它成立于2003年，总部位于福建莆田，在四川、天津、河南等地建有分厂，主营健康绿色环保的家装墙面涂料和木器涂料、内外墙工程料等，品牌价值达126亿元。公司于2016年6月3日在上交所挂牌上市，是中国民用涂料首家主板上市企业，近年来企业收入年均复合增长率保持在30%左右。

公司的快速发展除了得益于战略、文化、研发、营销、管理等方面理念、制度的独特性和先进性，信息化的支撑也是一个非常重要的因素。以今年新建成投产的三棵树四川生态工业园区为范例，一起近距离观察一下其信息化建设细节，你大约可以从技术视角明白三棵树为什么迅速成为涂料行业的一匹黑马。

智能化的四川生态工业园区

今年3月25日正式投产的三棵树四川生态工业园坐落于成都市天府新区邛崃产业园区，项目一期建设总投资3亿多元，项目占地11.93万平方米，年产能约20万吨。

三棵树涂料信息部副总监洪欢中把公司的四川园区称为“智能制造园区”，因为全园区都实现了智能化管理，例如通过MES（生产制造执行系统）系统，可随时查看产品在生产过程中从原料到成品的所有数据，进行快速精确的数据分析，从而实现安全、绿色、品质生产，让消费者更放心。

事实上，三棵树从2010年开始大力投入信息化建设，目前三棵树的信息化与工业化已达到国家较高水平。“控制系统、生产制造执行系统、管理系统80％以上实现数据自动交换；生产制造执行系统可根据管理系统的指令和生产现场的情况，自动制定并调整作业命令。”信息部智能化设施主管曾进建介绍。整个供应链管理实现了物料采购、原料库、现场物流节、产成品库等环节的集成运作，可以让供应商在指定时间直接供货到生产现场、按照客户要求实现精准配送；用户订单也可以全过程跟踪管理；产品质量则可追溯到产品交付、生产制造、物料供应、研发设计各个环节。同时，三棵树将自然、生态、科技融入园区规划建设，希望在未来的数字时代持续保持企业竞争力。

因此，如何通过新IT基础设施建设，奠定端到端的数字化能力，成为三棵树四川园区建设的关键。企业管理层决心利用最新的信息化技术，实现智能制造，提升企业综合竞争力，促进企业保持健康、有序和快速的发展。

曾进建表示，对于这样高度智能化的园区，网络是基础承载体，网络基础架构的设计、功能和性能起着至关重要的作用。由新华三帮助设计的整个基础网络遵循了高可靠、高安全、先进性，以及易扩展、易管理的原则，采用主流、先进的技术和产品，保证基础支撑平台5~10年内不会被淘汰，从而实现投资的保护。

“公司的业务每年以30%左右的速度增长，我们这次所做网络规划至少可以满足未来五年之内的业务扩展需求。”曾进建说。

ADCampus成就智能园区

在三棵树四川园区，通过智能园区网方案H3C ADCampus的部署，实现了真正的“网随人动”智能化，以及网络自动化部署，大大简化了园区网络管理运维。

例如，传统网络通常都是根据使用者所在者的位置进行部署，一旦位置改变，原来的策略就失效了。和这样的传统网络相比，智能园区网通过柔性无状态网络，一方面实现了业务部署（应用/终端）与位置无关；另一方面将人和应用作为中心，所有网络资源跟随人和应用移动。也就是说，不管用户移动到哪里其网络连接不中断、网络体验不改变，满足了越来越广泛的移动办公需求。并且，策略随行、网随人动这一功能不仅仅可以在四川园区内实现，还可以跨园区之间实现，适应了企业多分支架构的办公模式。

在智能管理方面，三棵树四川园区网则通过H3C ADCampus网络管理平台自动化部署后，在平台上远程调整业务。

无线网络神通大

无线网络在一般机构的办公、宿舍区司空见惯，但作为制造企业的生产网络，却需要格外的稳定可靠才行。

三棵树四川园区的无线部署包括厂房、库区、会议室、办公室等，功能区众多，而且库区在安全上有特殊要求，在厂房需要支持物联网的扩展，同时克服很多物理障碍的干扰。与此同时，“我们车间很多设备，以及贯穿生产分检， 产品防伪，防窜，在途信息关注、会员积分与及微信关注流程的二维码管理功能都要通过无线网络来进行数据传输，所以无线网络需要特别高的稳定、高效和安全性。”曾进建说。

为此，新华三在四川园区有线基础网络上建设了一套无线网络，采用无线控制器+瘦AP的架构，在对全园区无缝覆盖的同时，又能够实现对无线网络的灵活管理配置，提高网络维护效率。

这一方案在两台核心交换机上部署了万兆高端无线控制器插卡，通过核心交换机虚拟化实现彼此冗余热备，保证了无线业务毫秒级故障自动恢复。考虑到未来的扩容需求，控制器支持1024个AP，能够很好满足园区无线覆盖。

由于无线网络天然存在的潜在安全隐患、以及上网流量波动等特点，很容易导致基于Wi-Fi的业务应用受到干扰。因此，方案启动多SSID（服务集标识符）将园区业务的应用隔离开。同时，还将SSID设置成隐藏模式，避免 SSID被其他客户端搜索到后受到可能的恶意攻击，从而大大提高了业务的保密性和安全性。园区无线网络还被划分为办公区域无线、生产区域无线和访客无线，分别匹配不同的络设置和策略，安全也能做到“随需而安”。

通过这样的精心设计和配置，无线网络成为智能园区的支撑网络之一，实现了设备、产品和生产数据在整个通信过程中实时、稳定、安全的传输。

破解运维管理难题

对于支撑关键业务的复杂型网络，管理是个非常大的挑战。

让人惊喜的是，在新华三为园区提供的iMC运维管理平台上 ，用图形化界面取代命令行方式，大大简化了日常网管工作的难度，不仅提高了效率，还减少了人为失误的可能性。

“在没有这样智能生产控制中心的生产园区，还要靠人去巡检，一个节点、一个节点去走、挨个车间去进行人力检查，而在四川园区，我们的车间管理员通过监控大屏幕就可以看得到每个车间的设备和生产的情况，对于可能发生的问题进行预警和处理，极大地提高了管理效率和生产安全性。”

并且，这一运维管理平台在轻松管理传统的路由器、交换机之外，还实现了对网络中的无线、安全、语音、存储、监控、服务器、打印机、UPS等多类设备的管理，并能够对HP、华为、思科等不同厂家网络设备进行分类和识别，网管人员由此轻松实现了设备资源的集中化管理。

更加可贵的是，系统具有了智能化特征，可以针对不同的告警，定义不同的提示内容以及对应维护参考，并且当再次出现同类告警后能直接对应到相应的维护参考。现在无论网络管理员身处何方，都能迅速知晓和处理情况，避免贻误时机，减少了企业应网络故障引起的损失。

四川生态工业园区是三棵树智能制造进程中的新里程碑。面向未来，洪欢中表示，在“让家更健康、让城市更美丽”新使命的指引下和“成为全球涂料十大品牌”愿景的驱动下，三棵树两化融合的目标是支撑新的企业发展战略，提高用户、合作者、员工体验，尤其是消费者的体验。例如，消费者可以根据产品二维码，通过网站、微信等渠道迅速鉴别真伪、追溯产品生产、制造等全程信息。

“我们将参照红领、海尔的C2M模式，以及阿米巴机制、人人经济思想，采用大数据运营，以消费者为原点，用IT和互联网技术改造业务流程和组织模型、自我革新，以满足人们更加个性化、高品质的需求，促进企业创新，实现可持续发展。同时，我们也感谢新华三帮助建成的具备当今世界领先技术水平的网络系统，有了这样的先进技术支撑，三棵树企业业务将会发展更加顺利。” 洪欢中说。