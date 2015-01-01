支持500M大光纤，全新MU-MIMO技术，飞鱼星VW1200上市 

继VW1900之后，飞鱼星又推出了1200M智能双频无线路由器VW1200，沿袭VW系列的酷黑外表和实力内在，亮点多多，功能丰富，是飞鱼星为中小企业、小型会场、开放办公间、咖啡馆等无线用户密集接入环境而打造的又一力作！

飞鱼星VW系列是面向移动互联时代打造的新一代企业级智能无线路由器产品线。该系列产品基于业界先进的硬件解决方案并采用全新的VIOS智能软件系统，满足大带宽、多用户接入需求，为用户提供更高速的WiFi覆盖、更全面的移动上网行为管理及更易用的移动端配置管理体验。

继VW1900之后，飞鱼星又推出了1200M智能双频无线路由器VW1200，沿袭VW系列的酷黑外表和实力内在，亮点多多，功能丰富，是飞鱼星为中小企业、小型会场、开放办公间、咖啡馆等无线用户密集接入环境而打造的又一力作！

双频1200M，MU-MIMO高密无线

VW1200支持2.4GHz 和5GHz双频，共1200M无线速率。5G采用第二代11AC WAVE2技术，即MU-MIMO （Multi-User Multiple-Input Multiple-Output,多用户多入多出技术）。相比第一代11AC标准，同一时刻路由器天线只能与同一个用户进行通讯来说，MU-MIMO允许路由器在同一时刻与多个用户同时进行通讯，将无线资源最大化利用。

MU-MIMO技术为高密无线接入环境带来了革命性的变化，无线带机量倍增的同时，用户还能明显感受到更快的WiFi速度，拥有更好的上网体验。

高增益大天线，Beamforming信号增强技术

VW1200具有6根7dBi高增益天线，采用双频段交叉科学布局。全部天线使用Beamforming波束成行技术进行定向信号增强，同时芯片内置信号能量侦测，能精准检测和调度空口资源，使得信道频段得到优化使用，抗干扰能力和WiFi传输效率都得到了大幅提升。

千兆核“芯”，动力强劲，承载500M大光纤

VW1200提供5个全千兆前置金属网口，可根据实际用网需求灵活配置成4WAN+1LAN或2WAN+3LAN的形式。

硬件方面，VW1200采用全新MIPS 1GHz CPU，28纳米制造工艺，能实现每秒高达10亿次的高速转发，强劲的内“芯”带来更强动力，500M大带宽光纤接入也能应对自如，非常适合日渐增长的大带宽网络环境。再加上CPU内置的大容量高速内存，功耗更低，传输速度更快，相比上一代产品CPU性能提升60%，可轻松支持100终端同时上网（包含80无线终端）。

微信认证，营销吸粉

移动互联时代的商家，营销是不容忽视的，利用为顾客提供的WiFi开展营销活动，是非常便捷且低成本的营销方式。

VW1200支持标准的微信连WiFi功能，扫码一键认证上网，同时集微信认证、页面广告推送、免认证等多种灵活的营销认证方式于一身，可通过认证页面推送定制信息，帮助商家轻松实现品牌形象展示、促销活动推广、广告宣传等。

无线扩展，易如反掌

尽管VW1200相比同类产品来说，无线信号更强，覆盖范围更广，但也不可避免会在某些复杂的建筑结构中遇到信号盲区问题。VW1200有两种模式进行无线覆盖范围的拓展，一是AP+Client万能中继模式，二是AC+AP模式。AP+Client模式可实现对市面上绝大多数主流路由器进行信号中继，解决小范围信号延伸，盲区覆盖等问题；而AC+AP模式则能大范围扩展无线，VW1200内置的AP控制器能支持多达10个即插即用的飞鱼星云AP，还能对AP进行统一管理，实现WiFi无缝漫游，用专业的方式解决更大面积的无线覆盖问题。

上网行为管理，双重流控技术

上网行为管理功能一向是飞鱼星的强项。VW1200除了传统的根据IP组、时间组来制定不同的管理策略外，还针对移动互联时代的用户特点特别增加了移动端专用管理页面，更便捷地管理BYOD设备。而针对令企业管理者非常头疼的随身WiFi和小路由则能实现一键进行封锁，不仅能减小局域网无线干扰，维护正常网络秩序，还彻底阻断了那些希望通过随身WiFi和小路由逃过移动设备管控的企图。

VW1200内置针对企业环境优化的第二代iQoS智能流控技术，大幅度优化算法，将流控的精准性提升到全新高度，对应用进行深度识别，在网络繁忙的时候始终保证关键应用的优先处理和资源占用。此外，飞鱼星针对无线用户开发的AirQoS无线流控技术能使得无线资源得以优化利用，避免数据拥塞，减小网络延时，增大无线带机量，提升无线上网体验。

更多实用功能，企业应用一站解决

除了上述亮点以外，VW1200还提供了诸多企业环境所需的实用功能：

智能配置向导，简洁明了，只需轻点鼠标，几步即可完成配置。可实现页面自动跳转、自动检测外网类型、从原有路由器迁移宽带账号等功能。无需下载APP，只需将路由器和用户微信账号绑定，即可实现随时随地微信远程管理、OTA在线升级等功能，路由器管理变得异常轻松。

支持标准PPTP VPN和IPSec VPN，支持点对网、网对网接入，提供高安全的加密隧道方案。

每条外线路可独立设置3322DynDNS花生壳等动态域名，即使没有固定公网IP也能轻松提供全天候网站服务。

提供1个高速USB接口，可外接U盘或移动硬盘，轻松建立内部存储服务器；还支持外接移动电信联通标准3GG上网卡，实现高速4G网络共享，随时随地满足多人共享上网的需求。