中国电信徐守峰：云计算不仅是一个平台，更是一个“使能者”

在采访中，徐守峰分三个阶段谈论了云计算在中国的九年变迁，从最初大家谈论云计算概念开始，到包括中国电信在内的第一批企业开始尝试云、使用云，再到如今的“云生万物”时代。徐守峰认为，云计算已经不仅仅是一个基础平台，更成为一个使能者的角色。

2017年6月14－16日，由中国电子学会主办、至顶网等协办的“第九届中国云计算大会”在北京国家会议中心拉开帷幕。在14日的主会上，中国电信股份有限公司云计算分公司副总经理徐守峰进行了主题为《云＋时代的探索者》的精彩演讲，并在演讲后接受了至顶网的独家视频采访。

中国电信股份有限公司云计算分公司副总经理徐守峰

在采访中，徐守峰分三个阶段谈论了云计算在中国的九年变迁，从最初大家谈论云计算概念开始，到包括中国电信在内的第一批企业开始尝试云、使用云，再到如今的“云生万物”时代。徐守峰认为，云计算已经不仅仅是一个基础平台，更成为一个使能者的角色。

从2009年开始，随着中国电信 “天翼云”战略白皮书的发布，到2017年天翼云提出“2+31+X”资源战略布局，天翼云已经走出了自己的云计算之路，包括提供属地化服务、星级专享、一站式的解决方案，打造出“身边云”、“放心云”等一系列的用户体验服务。另外，天翼云还在云网协同、数据安全等领域做出了重要工作及成果，未来也将携手合作伙伴共建“云＋生态”的天翼云服务体系。

以下是本次采访的问答环节：

记者：近几年我们看到随着大数据、人工智能等技术的快速发展，中国IT市场已经得到长足的发展。您认为云计算对这些技术的发展起到了怎样的作用？

徐守峰：我在上午的主题演讲中也提出了这样的观点，在当前万物感知的互联网时代、万物互联的大连接时代，以及万物智能的智能应用时代，云计算在其中扮演着重要的角色。我们说无论是物联网的万物互联，还是人工智能的算法技术，都会涉及到数据的汇集；包括相应计算能力的加工、处理和分析，如果没有云计算，可能就会失去这样一个基础。正如我演讲中所说的，云是未来IT的基石，是未来智能社会的大脑。

记者：所以云计算对技术发展起到了一个非常重要的基础作用？

徐守峰：对。云计算不仅仅是基础，其中重要的一个作用是使能者的角色，它不仅帮助实现这些技术，而且还推动和加速技术的发展。

记者：请您简单介绍一下，中国电信在国内云计算市场中有哪些业务？

徐守峰：从第一届中国云计算大会的时候中国电信就已经参与了这样一个盛会。自2009年中国电信天翼云战略白皮书发布至今，已有九年的时间，这些年我们在市场的深耕也取得了一些成绩。

中国电信对自己的用户和企业都非常熟悉，尤其在IT领域，比如政企市场，中国电信已经深耕了将近上百年左右的历史，我们在上百年的发展过程中，为客户提供相应的电信服务和产品。中国电信从2004年做了第一次转型，提出了要向中国信息服务提供商进行转型。目前，中国电信面向的主要客户群，包括党政军和大型企业的一些行业性客户。

记者：您认为企业在上云的过程中，面临的挑战都有哪些？

徐守峰：企业在上云的过程中，我认为最大的挑战可能是企业内部的主架构生产流程发生的变化，实际上企业内部的生产流程，包括人员、组织架构，采购等方方面面都会面临问题，而向云迁移事实上是一个关键环节。在迁移过程中，有很多问题必须考虑，比如操作系统的问题，数据库的问题，数据转移的问题，还包括网络的配置问题，以及相关应用迁移之间的协同和配套等问题，实际上这些问题都会制约我们，所以企业在选择上云的过程中应该重视这些问题。

另外，还包括企业不同的应用之间，有时候需要相互协同，比如哪个应用先迁，哪个应用后迁，先迁和后迁之间是怎样的关系。尤其是大中型企业的IT系统相对比较复杂，如果处理不好这些相互之间的关系，很可能在迁移之后会出现问题。

记者：针对以上这些问题，中国电信有哪些解决方案可以帮助企业用户？

徐守峰：简单来说，今天我在大会中的发言提到了几个观点：第一个叫身边的云，可以解决用户体验的问题，以及用户对属地化部署的问题。第二个叫放心的云，实际上就是解决靠前支撑，比如属地的客户经理发现用户有那些需求的时候，可以面对面和用户做一些交流。第三个比较重要的是我们可以提供用户端到端的解决方案，能够提供打包的产品和打包的服务，以及打包的社会化维护等工作。在这样的过程中，天翼云能够为用户提供从咨询环节到设计环节再到迁移环节，以及到后续运营环节一揽子的解决方案，这也是中国电信目前已经具备的服务能力。

中国电信从第一次转型到现在已经有13个年头，目前ICT已经成为中国电信整个收入结构版图中一个非常重要的板块，大概是在近400亿的规模。去年6月30日左右，中国电信再次发布了新一轮的战略转型，提出了“三化五圈”，其中新型ICT就是其中重要的一个环节。

记者：现在有一个关键词叫数据安全，请您简单介绍一下在数据安全方面，中国电信是怎样做的？

徐守峰：数据安全的意义每个人都知道，不管从个人还是企业的视角来看。如果从个人来看，可能涉及到个人的隐私。我个人认为，个人和企业都一样，可能都会涉及到隐私的一些泄露和财富的损失，对于个人来说，如果数据泄露了，你的支付宝账户就成为别人的钱包了。对企业来说，数据如果泄露了，生产资料、客户资料就会泄露，这肯定会涉及到财富的损失。从严重角度来说，数据泄露可能直接导致生死存亡的关键问题，所以数据安全无论是对个人还是企业都显得同样重要。

中国电信一直把安全作为天翼云核心的定位之一，在整个的产品、运营、研发的过程中，一直也是本着这样的思路去考虑。简单说，数据安全从它诞生的那天起，一直到它消亡的那天，在整个全生命周期里面涉及到很多的环节。首先，我们要考虑的是，比如iPad终端、手机终端或者电脑终端，也或者是一些传感器类似的设备，从生产的那天起怎么去解决安全问题。其次在传输环节，包括今天大家都在说的云网融合，怎么去做云网协同的工作，怎样保证用户在传输环节是安全的，这就是中国电信为什么推出云网协同的网络产品，就是为了解决传输环节的安全问题。然后在存储和加工环节，包括云计算平台和数据储存平台，都要严格按照相关的认证去操作。中国电信已经通过ISO27001安全认证，这些数据储存上都要进行切片加密储存，用户拿到这些数据后是没办法直接使用的。另外，我们在运维方面是有内部审计的，有相应的一些审计要求，每一步的操作，后期都可以进行回溯。在数据消亡方面，我们和云保险开展有相关合作，在一定条件下可以进行相应的赔偿。

当然，在数据安全方面也分为两个层面，一个层面是合法性，就是说想用的时候可以用；当非法的时候是不可用的，在这两个层面上中国电信做了大量工作。去年年底我们还专门做过一期策划，就叫天翼云安全云，建立5S安全体系，能够对质量实现安全可控。

记者：请问您对中国云计算大会的最大感受是什么？

徐守峰：中国电信2009年发布了云计算战略，2012年的时候成立了云计算公司，每一届我都来了。如果说最大的感受，在这九年时间里，中国电信一路走来，从我个人角度来看，一开始在云计算这个市场中，大家更多的谈云是把它作为一个概念，作为一个时髦的话题，但事实上当时很少有人真正懂云计算。第二个阶段，就像中国电信云计算公司成立的时候，大家开始尝试着使用云，看它到底有哪些好处。这个阶段开始有一些企业把关键业务放到云上来，原因是云使用更简单，成本更低，没有太高的门槛。今天，我们说一个词叫“云生万物”，当前我们的业界，大家谈的人工智能、大数据、云，包括像数据中心这些话题，都已经离不开云计算了，云计算已经成为重要的使能者，各行各业，尤其是传统业务都在全面的云化。

记者：云计算对于中国企业来说，不再是谈论的概念了，而是非常核心的一种服务？

徐守峰：对，伴随着云计算业务的快速成长，中国电信目前已经在各行各业积累了大量的成功案例。