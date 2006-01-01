全球领先的信息与通信解决方案供应商华为，于7月11日举办了“如果未来可以预见——华为云中国行”北京站活动，来自各领域的1000多名嘉宾参会，共议云服务如何驱动行业变革和商业创新。

——华为举办“如果未来可以预见——华为云中国行”北京站活动

全球领先的信息与通信解决方案供应商华为，于7月11日举办了“如果未来可以预见——华为云中国行”北京站活动，来自各领域的1000多名嘉宾参会，共议云服务如何驱动行业变革和商业创新。在北京站活动，华为分享在云2.0时代对云服务发展趋势的见解，全面展示华为云的产品、服务和生态，重点介绍了华为软件开发云和华为云安全解决方案，云计算大咖、客户和合作伙伴也分享他们的洞察和实践成果。

华为云，联接企业现在与未来

随着智能社会加速到来，云成为企业数字化转型的必然选择。华为认为，下一个十年，将是云的2.0时代，大中型企业成为主角，企业长于云，通过拥抱云、融入云，实现用云计算技术和理念创新商业模式和运营模式，提升体验和效率。

华为云BU副总裁、中国区业务部部长郑殿海在主旨演讲中指出，在云 2.0时代，企业在部署云服务时将考虑三个问题——第一，数据主权和数据安全问题；第二，已有应用如何向云平滑迁移；第三，大中型企业需要完整的云服务解决方案。

华为云BU副总裁、中国区业务部部长郑殿海演讲

基于这些客户需求，华为认为，云适配客户才是最好的云服务。华为在面向企业提供云服务时恪守业务边界，尊重客户数据主权，不利用客户数据进行价值变现；深入企业应用场景，贴近客户需求打造云平台；建立华为云全球专业团队，提供包括咨询、设计、验证、实施、运营的完整云服务解决方案。

郑殿海表示：“为提供更好的云服务体验，2017年7月，原‘华为企业云’全面升级为‘华为云’品牌。华为云具备三大核心优势——可信、开放、全球的线下服务能力，提供基于OpenStack的开放云架构，全力构建并提供世界一流的公有云，联接企业的现在与未来。面向大型企业，华为帮助他们解决云转型中的困难，更好地把握未来；面向中小型企业，华为陪伴他们成长，帮他们抓住未来。”

截至目前，华为共发布了10大类共65个云服务，云服务合作伙伴群体超过12000家。华为云已经服务于中国、欧洲、北美、拉美、南太等全球多个区域的众多企业，包括欧洲核子研究中心（CERN）、飞利浦、东风汽车、金证科技、全时365等。

华为软件开发云助力新工科探索

华为软件开发云产品部总经理张纾翔做了“新工科、新研发、新未来”的主题演讲。以新技术、新业态、新产业为特点的新经济蓬勃发展，要求工程科技人才具备更高的创新创业能力和跨界整合能力，因此，教育界达成了“新工科”建设共识。新经济、新工科亟需新型的软件研发平台。

软件开发云是基于华为近30年积累的研发实践，面向中小软件企业、软件外包企业、双创企业、互联网企业、高校和广大软件开发者提供的一站式云端DevOps平台，致力于提升全行业敏捷高效开发。开发团队基于云服务的模式，可以“按需使用、随时随地”在云端进行项目管理、配置管理、代码检查、编译、构建、测试、部署、发布等。

大连理工大学软件工程系副教授马瑞新做主题演讲，分享基于华为软件开发云的JAVA程序设计教学实践。中软国际IIG集团总裁童强做了“预见⋅软件：新人才、新载体、新生态”的主题演讲，分享IT服务众包平台——中软国际解放号如何与华为软件开发云合作。

华为软件开发云正式上线以来，已跟大连、青岛、福州、贵阳、西安等多个城市政府签约，开展软件开发深度合作，助力大连理工大学、中国海洋大学、南京大学、厦门大学等30多所高校的软件创新教学平台，服务300多家企业、2万多位开发者的云上开发。

华为云获得云安全CSA STAR认证

在华为云中国行.北京站，国际权威认证机构英国标准协会（BSI）宣布华为云获得云安全CSA STAR国际认证。BSI大中国区董事总经理林劲为华为云运营部总经理薛浩颁发华为云CSA STAR金牌认证。

作为国际公认的云服务商安全资质，CSA STAR认证是信息安全管理体系ISO/IEC27001的增强版本，结合云控制矩阵（Cloud Control Matrix）、成熟度等级评价模型，以及遵循国际相关法律法规和标准要求，对云计算服务进行全面、中立、严苛、准确的安全评价。

BSI为华为云颁发CSA STAR金牌认证

围绕“华为云安全与可信”的议题，北京登记结算有限公司CTO赵雷、BSI中国区ICT中心技术总监万鑫、华为云安全总经理杨松、华为云安全技术专家何伟共同参加圆桌论坛，探讨客户和行业需要什么样的云安全解决方案。

华为云致力于构建开放、可信的世界一流公有云平台，能提供全栈式云安全解决方案、芯片级的安全保障，已获得多个云服务相关认证和资格，参与了云服务网络安全权威标准试点，是国内获得云服务相关认证最全的企业之一。

如果未来可以预见，“华为云”愿与您一起共担时代主角，共见时代未来！

2017华为全联接大会HUAWEI CONNECT作为华为自办的面向ICT产业的全球性年度旗舰大会，于9月5日-7日在上海新国际博览中心隆重举行。本届大会以“Grow with the Cloud”为主题，旨在搭建开放合作的全球共享平台，与客户伙伴一起共同探讨如何通过数字化实现新增长。



