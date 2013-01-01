2017中国石油石化信息技术峰会7月6日在大庆召开

7月6日，华为联合中油瑞飞、石化盈科共同举办“数字驱动创新 转型拥抱未来——2017中国石油石化信息技术峰会”

7月6日，华为联合中油瑞飞、石化盈科共同举办“数字驱动创新 转型拥抱未来——2017中国石油石化信息技术峰会”。近400位石油石化行业的专家、客户及合作伙伴云集石油之城大庆，就当前行业信息化现状、演进趋势、优秀实践等主题展开交流和分享，共同探讨我国油气行业信息化发展的未来之路。

石油石化行业信息化一直走在央企的前列，以中石油、中石化、中海油为代表的国内油气企业，都提出把面向集团公司ERP应用集成、云数据中心建设、信息共享服务中心、扩展的物联网作为其十三五信息化建设规划重点，思考如何助力企业高效运营、促进两化深度融合。

工业和信息化部信息化和软件服务业司贾超、华为企业BG中国区大企业业务部部长姚茳为大会致辞。埃森哲战略部董事总经理李广海、中国石油天然气集团公司信息管理部领导、中油瑞飞技术总监刘奇峰、石化盈科智能制造副总经理孙延吉、华为云计算解决方案架构师余国华、华为企业BG中国区大企业服务部部长程志强、大庆油田技术总监赵占领、GE中国区首席技术官吴平川等发表主题演讲。

大会盛况

贾超指出，2016年5月，国务院印发了关于深化制造业与互联网融合的指导意见，按照创新、协调、绿色、开放、共享这五大发展理念的要求，通过打造两个平台、培育三个模式、增强三个能力和落实七项保障，协同推进“中国制造2025”+“互联网+双创”，探索两化融合中国方案。推进两化深度融合是破解工业转型升级难题、持续工业发展的需要，工业和信息化部将积极营造良好的发展环境，与社会各界共同打造两化深度融合的制造业新生态，推动企业积极把握发展新机。

工业和信息化部信息化和软件服务业司贾超

姚茳指出，当前以移动宽带、云计算、大数据、物联网为代表的ICT技术，正在成为各个行业加速转型的引擎，ICT基础设施已经由过去的支撑系统向驱动价值创造的生产系统转变，“数字驱动创新，转型拥抱未来”，云计算和智能制造，未来必将成为石油石化行业信息化发展的两大引擎。

华为聚焦ICT的基础设施，提供业界领先的解决方案，引领企业面向未来云化的信息化转型。在中国，90%以上的央企与华为合作，包括中石油、中石化、中海油等石油石化大型企业；在全球财富五百强中有172家选择与华为合作，在前一百强中有43家选择华为作为数字化转型的合作伙伴，包括工行、建行、TCL、奔驰、大众等世界知名公司。

华为企业BG中国区大企业业务部部长姚茳

李广海指出，人工智能的发展速度远远超出了人类的想象。计算机能够飞速地学习，人类几代人、几十年的学习，计算机可能在几年甚至几天之内就可以完成。机器人只是物理上的人工智能，未来的人工智能已经不再局限于此，而更多地将是体现在虚拟，或者说是计算上。在未来，我们在与其他企业打交道时，可能第一次接触的都是虚拟的人，因此，企业需要把人工智能作为发展的核心领域。

埃森哲预测，5年之内，会有超过半数的客户会依据企业人工智能的发展水平来选择企业的服务，而再不是传统品牌形象；7年之内，大多数界面将不再配备屏幕，并被整合到日常活动当中；10年之内，数字助手将无处不在，帮助员工全天候开展自身工作，同时通过在后台默默运行来为工作互动提供支持。

埃森哲战略部董事总经理李广海

中国石油信息管理部领导指出，多年来，中国石油一直非常重视信息化建设，累计建成了一批精准的信息系统，搭建了集中统一的平台，实现了信息化从集中向分散、从分散到集中的两次阶段性跨越，正在迈向共享、智能的新阶段。在这个过程中我们不断强化信息化，不断增强投入产出的理念，加强信息化价值管理，追求企业业务价值最大化。目前，我们已经建立了一套信息化价值的评价方法体系，并且进行了初步的运用。

刘奇峰演讲指出，2017年中国石油集团信息化工作会议上，集团信息化工作领导小组提出了建设“共享中国石油”的这样一个理念，那么如何推动共享中国石油的建设，正是要靠推动互联网与实体经济的深度融合，加快传统产业的数字化、智能化这样一个步伐，做大做强数字经济，创新工作理念和工作来最终实现企业的转型升级。

中油瑞飞技术总监刘奇峰

谈到智能工厂，孙延吉介绍，石化工业智能工厂是石化行业提质增效升级、创新发展的重要手段，是流程型智能制造的重要内容。2013~2015年，石化盈科完成了4家试点建设，初步形成智能工厂框架；在2016~2018年左右，将完成10家企业推广建设，形成智能工厂2.0；而预计在2019~2025年，石化盈科将在20家千万吨级大型炼化企业全面推广，打造智能工厂3.0、4.0。

石化盈科智能制造副总经理孙延吉

余国华在“塑造云时代，链接企业的现在与未来”的演讲里指出，拥抱公有云，打造公有云生态，就是要匹配企业客户的需求，华为致力于解决企业数字化转型过程当中的问题，不但支撑重量型业务，同时也打造开放的生态，整合五百多合作伙伴提供整体解决方案，同时不仅仅提供云服务，还提供解决方案。

华为云计算解决方案架构师余国华

程志强在“创新人才培养，为油气信息化转型保驾护航”主题演讲指出，从企业的长期发展来看，人才培养是重要和紧迫的，华为三十年来累计培养人才超过了两百万，高峰期有三千到五千的人在全球接受培训，我们在全球大概有45个培训中心。大庆油田信息公司和华为公司在人员培训开始于2013年，经过4年双方共同的努力，也取得了很好的效果，团队的整体能力也得到了很好的提升，也可以说是知识转化为了真正的生产力。

赵占领介绍，大庆油田信息技术公司目前是承担多个信息化重点项目，这些项目技术标准高、任务量大，对人才或者人才技能提出了更高的要求。经过几年的发展，在集团和油田各级领导的支持下，项目的各项工作目前也取得了很好的效果，通过与华为的合作，在人才培养团队培养方面，取得了双赢的效果。

华为企业BG中国区大企业服务部部长程志强

在下午举行的”数字化分论坛”、”转型分论坛”上，来自GE、中石化、大庆油田、霍尼韦尔、斯伦贝谢和华为的演讲嘉宾分别就面向IT、网络基础设备、板块智能化等主题进行了分享。

在转型分论坛中，GE中国区首席技术官吴平川在发言中表示，对于油气上游行业，如何提高资本利用效率和收益能力、最小化停机时间、降低边际成本，是眼下最关键的挑战。目前，全球平均采收率约为35%，平均停机时间13%，50%的从业人员将在未来5~10年内退休，而95%的采集数据从未被使用，企业应积极分析找出数据和工作流孤岛中隐藏的生产率提升空间。

会议特设超400平米的展厅，以油气行业方案区、服务区、创新区、合作伙伴区、案例区等场景主题，共同畅想智慧能源。

目前，华为与石油石化客户的合作越来越广泛和深入。在中国石油，华为的网络、服务器、存储、传输、接入、无线等产品已在中石油各类信息系统广泛应用，大数据解决方案也开始为中国石油服务，应用于集团四大数据中心和多个核心业务系统；在中国石化，华为已成为领先的IT产品供应商，在智能制造云平台与中国石化开展了联合创新，并在企业IT架构咨询、智能工厂、EPBP一体化开发平台、油气生产信息化等领域不断突破；在中国海油，华为持续提供广域网、数据中心网络产品、IT设备，服务于勘探核心业务领域。华为已成为中国石油石化行业客户ICT建设最紧密的合作伙伴。