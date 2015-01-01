 顾家家居无线网络全面升级，携手锐捷打造完美之家

顾家家居携手锐捷网络，针对办公环境和仓储区的不同需求，进行了全面部署与改造，实现极速无线的高效办公环境和13万平米仓储无线全覆盖，大大提升了业务应用体验。

中国家居行业的领军企业——顾家家居携手锐捷网络，借助无线创新产品的场景化设计，以无线NEW办公之先锋办公解决方案和智能工厂无线解决方案为核心，针对办公环境和仓储区的不同需求，进行了全面部署与改造，实现极速无线的高效办公环境和13万平米仓储无线全覆盖，大大提升了业务应用体验。顾家家居用创新打造的无线之“＋”，为其业务进一步腾飞，帮助更多客户建造完美之“家”，提供了坚实有力的保障。

高效办公&仓储物联“呼唤”无线升级

作为享誉全球的家具巨擘，顾家家居旗下产品已远销世界186个国家及地区，在全球拥有超过3000家品牌专卖门店，为全球数千万家庭提供高品质的产品服务。随着公司业务增长和连锁网络的快速扩充，顾家家居全面启动“供、产、销、人、财、物”的集成化信息管理平台建设，为公司的业务渠道创新、管理和运营创新、战略与商业模式创新提供有力支撑。

在顾家家居大型连锁经营模式下，高效协同的办公环境以及智能敏捷的仓储物流管理是不可或缺的。在敞开式的办公环境下，随着员工数量增加，移动终端的接入问题也接踵而至。在无线网络环境与业务成长愈加密切相关的当下，层出不穷的问题让相关人员也变得越来越“焦躁不堪”。与此同时，由于受到物品遮挡和终端设备限制，存在着无线信号覆盖难度、漫游切换频繁掉线等问题。

针对上述两大场景中的体验“痛点”，锐捷网络派出了无线地勘团队，对“信号弱、上网卡、总掉线”等问题逐一排查，最终找到 “症结”所在。

解密无线消失的“两大谜团”

办公区：顾家家居采用了敞开式办公环境设计，而在这种俗称大开间的高密场景里，公司工位密度越来越高，Wi-Fi连不上成了家常便饭，这让公司的管理者十分头痛。

由于在上千平方米的办公室内，密布着大量笔记本和手机终端，协同办公、文件传输、实时沟通，其数据处理量很大，集中上网时段，单台AP很难应对。为了解决员工上网慢的问题，公司在同一空间中增加了6~7个AP同时工作，但由于设备增多后信号干扰激烈，上网体验甚至还不如“一个AP的时候”。此外，因为员工自带设备的型号不一，处于2.4G、5G网络混合的环境，整体网络性能被低端网卡设备进一步拖慢。

值得一提的是，顾家家居选择先锋办公无线解决方案的过程非常“偶然”。在为用户解决之前办公区无线网故障时，锐捷的工程师临时上线一台AP，替换后效果立竿见影：笔记本Ping包时延大幅下降，丢包率降至0，提升效果明显，内网极限性能测试，性能提升3倍以上，漫游丢包率下降至1/3以下。无线网速“突然变快”的现场体验，为顾家家居最终确定采用锐捷的方案奠定了基础。

仓储区：在面积接近13万㎡的仓储区域，无论是扫码枪的条形码扫描业务，还是仓储环境中的特殊布局，都对无线覆盖提出了特殊要求。

仓储内部环境复杂，高耸的货架和码放严密的货物都会对无线信号产生阻挡干扰，这对于AP本身的质量和部署方式都提出了很高要求。其次，扫码枪品牌不一，内置的无线网卡规格都比较低，发射功率一般在16dbm到19dbm之间，单路工作在2.4GHZ频段下。再者，扫描设备在主动漫游方面设计较差，当扫码枪从一个AP的覆盖信号范围漫游到另一个AP覆盖范围内时，常常会出现卡断和重新连接的情况。此外，顾家家居现有下沙、江东、河北等厂区，厂区后续均需覆盖无线设备，管理中心需要实时监控所有WLAN设备的运行使用情况，并能够对所有WLAN设备进行远程的配置管理。

先锋办公+智能工厂无线 打造“办公之家”

为了给用户提供最佳的无线应用体验，锐捷把每个行业WLAN应用场景切分成真实的、细小的部分，并为之设计出一个个量身定制的解决方案。遵循“场景切分”的原则，顾家家居无线网建设和升级问题，被分解为仓储与办公场景，进而借助锐捷智能工厂无线解决方案+先锋办公无线解决方案，有针对性地进行升级改造。

办公区：强性能+优体验

在办公区，锐捷网络提供的先锋办公方案由RG-WS6008高性能无线控制器和RG-AP720、7台RG-AP740无线接入点组成。两款AP全面支持802.11ac Wave2最新技术标准，并搭载锐捷第四代“X-sense”灵动天线，用强悍的性能支撑起优质的体验。该方案实现了4层办公区、1层会议厅覆盖，并在其他楼层逐步替换之前的无线产品。

图：AirReorderTM调度，确保用户获得优质体验

与之前的无线网络相比，先锋办公解决方案通过创新高密接入技术 ,实现了人人都可以用，人人都好用的极致办公体验。先锋办公解决方案采用了业界首创的3项技术： Pre-ax 空间复用技术，将干扰环境下的AP性能提升30%；CorrectLink接入技术为每个用户选择最佳接入点，保障最好的体验；AirReorder均衡技术,为并发的多终端进行业务均衡，做到不仅快而且每个人都快。

仓储区：信号全覆盖+无线零漫游

对于仓储区进行的扫码作业，锐捷采用了智分“1分48”零漫游，整个网络不再有“漫游”现象，使得连入无线网络的终端无论位置如何移动，始终都能够保证信号不中断，让仓储区工作顺畅度大大改善。48个无线天线均匀分布在仓库区顶部，每根天线的实际覆盖半径达7-8米，很好地避免了多AP部署间的干扰，解决了出入库区货物堆放带来的信号阻隔问题。

图：仓储区锐捷1分48零漫游布局

由于将所有AP虚拟化成一台AP，库管人员在货架之间移动扫码时不再掉线。此外，方案还对各种类型的扫描枪进行了适配和调优，提供了业内最全面的兼容性设计，避免终端兼容性带来的体验下降，让智能仓储业务效率大幅提升。

信息化创新成就企业竞争力

在“互联网+”的推动下，各行业的企业纷纷开始转型升级，积极拥抱互联网浪潮。2016年9月，顾家家居成功上市，并将“信息化系统建设项目”列为支撑未来发展的核心战略之一。不仅电子商务管理平台、商业智能（BI）等IT相关应用软持续创新，以无线网络为代表的IT基础建设，更需要推陈出新，才能适应业务发展需要。

依靠锐捷场景化创新打造的无线NEW办公先锋办公解决方案和仓储无线解决方案，顾家家居实现了办公区域和仓储区域的高质量无线覆盖，其体验效果得到了管理者与一线员工的一致认可。信息化正帮助顾家家居的业务链变得更加敏捷高效，信息化的创新之力，也正进一步成为顾家迈向全球更广阔市场的关键推动力。