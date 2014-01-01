优科为酒店业提供经济且高性能的Wi-Fi

Brocade旗下优科公司今日宣布推出第四代墙面式接入点(AP)，为酒店客人提供快速可靠的Wi-Fi。优科H320一体化接入点和交换机采用最新的802.11ac Wave 2技术，让客人能够将多台设备连接到酒店Wi-Fi网络

至顶网网络频道 07月04日 综合消息： Brocade旗下优科公司今日宣布推出第四代墙面式接入点(AP)，为酒店客人提供快速可靠的Wi-Fi。优科H320一体化接入点和交换机采用最新的802.11ac Wave 2技术，让客人能够将多台设备连接到酒店Wi-Fi网络。这种接入点还能让物业经理连接VoIP电话和IP电视等有线设备，而无需专用的设备电缆。H320接入点可部署于每个酒店客房，提供所需的服务质量 (QoS)，满足客人对高性能Wi-Fi的要求，支持其商务和个人需求。

优科全球酒店业与多住宅单元解决方案副总裁Ted Watson表示：“当今的旅行者期望有可靠的高性能Wi-Fi支持多台设备，而每台设备都装有大量耗费带宽的应用。优科H320接入点和交换机使酒店能够在每个房间设置一个接入点——此前这在财务上是不现实的，从而满足了旅行者的期望。解决方案的灵活性和可负担性将颠覆整个酒店行业的客人Wi-Fi体验。”

优科提供行业领先的室内墙面式一体化接入点和交换机产品组合。H320接入点是一整套墙面式设备的最后一个成员，这套设备适合任何酒店环境。H320接入点是全功能物联网H510接入点以及DOCSIS墙面式C110接入点和交换机的替代产品，性价比高。

Maine Course Hospitality Group信息技术官Jason Greene表示：“在当今竞争激烈的酒店环境，我们的客人依赖并渴望有快速可靠的Wi-Fi。优科Wi-Fi已证明自己是客户最喜爱的品牌。我们采用优科解决方案的物业是客人满意度最高的，优于使用其他解决方案的物业。我们未来将全部采用优科Wi-Fi解决方案。”

H320接入点和交换机基于最高性能Wi-Fi标准——802.11ac Wave 2技术，能满足不断增长的室内带宽要求。它包括两个快速以太网端口，支持IPTV、VoIP电话和IP摄像头等各种有线室内IP设备的连接。

着名研究机构451 Research高级网络分析师Jim Duffy表示：“客人的期望和行为不断变化，对酒店来说高品质Wi-Fi投资潜力巨大。随着酒店市场开始采用物联网和机器人等技术，Wi-Fi将成为一项酒店生态系统需求。”



