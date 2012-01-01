“云承天翼 雨润江苏” 天翼云3.0江苏节点震撼发布

2017年6月29日，中国电信江苏公司召开了“云承天翼、雨润江苏——天翼云3.0”发布会，携手华为发布了天翼云3.0产品及服务。

2017年6月29日，中国电信江苏公司召开了“云承天翼、雨润江苏——天翼云3.0”发布会，携手华为发布了天翼云3.0产品及服务。天翼云3.0是中国电信集团公司和华为公司强强合作，在云网融合、安全可信和专享定制等方面，具有明显的优势，更加贴近客户需求，数据持久可靠，系统安全可信。江苏省经信委副主任胡学同、江苏省通信管理局局长袁瑞卿、中国电信江苏公司总经理肖金学、中国电信集团云公司副总经理黄礼莲、华为公司电信系统部副部长王鹤军，产业联盟代表以及来自13个地市的政府、医疗、金融、教育等各行业的200余位领导、专家和嘉宾代表共同出席并见证了天翼云3.0的发布。

发布会上，中国电信江苏公司副总经理陈国忠与华为公司电信系统部副部长王鹤军分别代表双方签订了战略合作协议，双方在政务、教育、医疗等行业领域将展开深入合作，共同为用户提供领先的云计算解决方案。此次签约，标志着双方在云业务合作方面建立了稳固的战略合作伙伴关系，为天翼云在江苏的持续、健康发展奠定了良好的基础。

发布会上，来自江苏省内各个地市的政府、医疗、金融、教育等行业客户分别与江苏电信签署了云服务合作协议，天翼云将全力支撑江苏广大企业用户提升信息化水平，实现转型升级。

天翼云3.0的上线进一步丰富了天翼云基础产品的功能，提升其性能，满足用户在业务部署、自助管理等方面的需要。同时，天翼云3.0还提供物理机、专享云等差异化产品，充分满足政企客户在安全、高性能、资源专享等方面的需求。天翼云的三大特点：

云网融合：天翼云3.0采用创新的“云网融合”模式，通过构建云管端协同、云网融合的“网络＋云”的基础设施，将网络作为一种可配置、按需调用的服务提供给用户。更贴近用户、更适于跨域部署的云资源布局，让用户可以一点接入、多点部署、全网服务。

安全可信：天翼云3.0实现网络、终端、数据、应用、管理、服务等端到端的整体安全保障。在云主机、云存储等核心产品上，天翼云3.0进行了全面升级，满足政企客户对云产品高性能、高可靠的要求，以及匹配多样化的应用场景。中国电信江苏公司还积极开展与产业链的广泛合作，与各行业的领军企业共筑安全联盟，协力为客户提供全方位高安全级别的云服务。

专享定制：天翼云3.0为政企客户提供从咨询、设计、迁移、实施到维护的全流程定制化服务，用户可以根据需求灵活选择包括公有云、专享云、私有云在内各种云服务模式。

中国电信与华为将强强联合，通过全面升级技术、全面改善服务质量、全面创新业务产品，进一步提升“天翼云”核心竞争力，更好地满足社会个性化、多层次的云需求，共同促进云产业的繁荣与发展。