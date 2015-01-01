这是一次新的开始，Polycom2017北京巡展简报

视频会议是数据共享市场中的重要部分，近日，Polycom带着部分新品开始了为期十次的巡展活动，北京是第一站。蒋毅军表示：“通过此次大规模的巡展，我们希望能将新理念、新技术、新产品推广给更多的传统行业合作伙伴，并开拓新的合作伙伴。”

“我们看到了未来的数据共享，这个市场呈现出巨大的潜力。”Polycom中国区高级销售总监蒋毅军表示，视频会议是数据共享市场中的重要部分，企业用户的数据应用量会越来越大，Polycom通过技术积累；不断创新设计理念；以用户需求为向导来进行产品研发，致力于为用户提供更好的视频会议系统。

近日，Polycom带着部分新品开始了为期十次的巡展活动，北京是第一站。蒋毅军表示：“通过此次大规模的巡展，我们希望能将新理念、新技术、新产品推广给更多的传统行业合作伙伴，并开拓新的合作伙伴。”

Polycom Pano

在本次巡展活动中，Polycom重点推介了新品Pano。具体来说，Pano是配合大屏，以触控的方式整合软件，营造高效的内容分享环境，并且能够融合传统视频会议系统。Pano的应用非常简便，支持4K，只需要将Pano与任意一台显示器连接，用户即可通过台式机、Mac机、平板电脑和智能手机等任何设备进行无线及有线内容共享，在线视频传输亦不在话下。

更有意思的是，基于Polycom的开放，Pano与RealPresence Trio能实现联动合作，可适应不同行业领域的不同客户的要求，将音频会议加数据会议这种新应用形成更丰富多样的解决方案。蒋毅军补充：“Polycom追求的是在终端的角度能够把会议系统做到极致，优化体验，并服务于各行各业。同时，开放也让Polycom逐渐壮大。”

据了解，新一代以会议电话为主的RealPresence Trio音频产品可以加载visual box，连接到大屏后可以从音频升级成为视频会议系统，帮助用户从音频会议开始，逐步升级到视频会议系统，Trio能够大幅减少用户的预算也不难理解了。

EagleEye Director II

EagleEye Director II的升级则是通过加镜头组件实现了视频会议的全景化，让用户体验进一步提升；此外，EagleEye Director II融合了大数据的概念，通过面部识别、语音识别技术统计与会人数，并实时切换主讲者的近焦视频。在这一点上，蒋毅军补充：“我们本身不做大数据的业务，但是我们参考大数据的概念来做前端的工作，收集数据提供给我们的用户，成为数据源。”

据了解， 在国内有十几年经验积累的Polycom更了解用户的需求，其主要企业级客户集中在央企、金融、能源、政府，这四大行业类别中，Polycom RealPresence Clariti云架构能做到满足用户的多样化要求。Clariti是一款便捷易用、功能强大的云就绪协作基础架构软件，其支持最广泛的协作生态系统和简化的许可模式，包括基于订阅及永久性的许可，可以多种形式部署，帮助任何规模企业用户顺利接入并体验企业级可视化协作。

Clariti 支持适用于Skype for Busines环境的 Polycom® RealConnect™ 技术，帮助Skype for Business 用户实现与其他视频会议环境的无缝衔接。

支持适用于Skype for Busines环境的 Polycom® RealConnect™ 技术，帮助Skype for Business 用户实现与其他视频会议环境的无缝衔接。 Clariti支持Polycom® RealAccess™分析服务，IT管理员可以随时获取针对RealPresence Clariti 解决方案使用情况的分析数据以及详细的投资回报分析，从而为实现丰富高效的业务成果。

Polycom正在整个RealPresence云平台范围内推广RealAccess服务交付平台，为组织提供诊断数据和见解并帮助组织更有效地管理自身的协作解决方案。

基于Clariti，Polycom针对小型企业，推出小型的视讯终端Debut，部署便捷、使用简单。Debut是Clariti云机构上的突出点，也因为依赖Clariti，Debut成为一个即插即用的，完整的套装解决方案。

回到用户的角度来说，对于诸多的视讯厂商而言，能让客户真正放心使用也是关键点之一。当被问及合规以及安全问题时，蒋毅军不无自信的表示：“作为长期植根于中国的的外资企业，我们对合规要求有深刻的理解。”以Pano举例来说，Pano内置安全防护机制，可以指定共享内容的目标显示器，并在会议结束后保存共享内容，帮助企业用户实现安全的内部信息共享，杜绝重要信息泄密。实际上，Polycom产品的研发、生产在国内完成；安全监测方面积极配合；不止于此，Polycom仍在积极寻求产品实现本土化的方向。“合规和自主可控等问题对于我们来说，不是一点儿影响都没有，但是我们相信只要品质过硬，用户还是会选择Polycom。”