英特尔携手AT&T和爱立信进行DIRECTV NOW流媒体直播服务的5G试验

英特尔联手AT&T和爱立信进行第二次5G试验，利用毫米波技术为美国奥斯汀更多地区带来超高速5G网络体验。

英特尔联手AT&T和爱立信进行第二次5G试验，利用毫米波技术为美国奥斯汀更多地区带来超高速5G网络体验。AT&T今天宣布，参与此次试验的住宅区、小型和大型企业用户能够在固定5G无线网络上观看AT&T提供的优质的DIRECTV NOW流媒体直播，并享受更快速的宽带服务。

本次试验采用了英特尔® 5G移动试验平台（用于快速集成和测试5G设备与无线接入点）和爱立信的5G无线接入网络。

英特尔高级副总裁兼网络平台事业部总经理Sandra Rivera表示：“作为我们与AT&T长期合作的一部分，此次试验在去年首次5G试验成功的基础上，让企业和消费者能够体验增强的移动宽带、超高速度和可靠的网络功能将会给他们的日常生活带来的优质服务和商业机会。英特尔与AT&T和爱立信针对5G技术的早期应用和它将带来的商业体验进行联合试验，说明在实现5G的过程中需要行业合作和从网络到云到设备端的无缝数据流。”

此次试验是英特尔从网络到无线通信领域与行业领导厂商进行长期合作的一部分，这些合作旨在定义统一的5G标准，并交付能够实现5G的产品。