济宁：携手华为打造孔孟之乡的科技味儿

济宁，孔孟之乡，是中华文明的重要发祥地。春秋战国时期，五大圣人——孔子、孟子、颜子、曾子、子思子诞生在这里，因此造就了其厚重的文化底蕴。如今，信息时代的济宁正在把科技、信息产业作为引领性产业，从而打造孔孟之乡的“科技味儿”。

济宁，孔孟之乡，是中华文明的重要发祥地。春秋战国时期，五大圣人——孔子、孟子、颜子、曾子、子思子诞生在这里，因此造就了其厚重的文化底蕴。如今，信息时代的济宁正在把科技、信息产业作为引领性产业，从而打造孔孟之乡的“科技味儿”。

“圣地智谷”是济宁高新区的区域别称，近三年有8家世界500强、10家行业领军IT企业落户，7大产业生态圈全面推进，成为山东省唯一的省级信息技术产业基地，经济总量居全国146家国家高新区30强。

济宁国家高新技术产业开发区（圣地智谷）

在近日召开的2017华为云产业高峰论坛上，济宁市委常委、高新区党工委书记白山指出，目前济宁的六大节点效应逐步显现，分别是首选战略节点、动能融合节点、创新平台节点、要素市场节点、安全服务节点、联动政策节点。例如启动工业云创新服务试点，推动信息技术在传统企业的深度应用，打造云计算中心、智慧城市数据中心、综合云服务平台等创新平台节点，筹建山东省软件交易所、大数据运营交易平台，将信息安全产业列为重点发展产业之一，20条硬措施支持建设为山东省软件产业、智慧城市产业、大数据产业“三大基地”等。“济宁初步形成了信息产业的磁场效应，一个适宜信息技术产业聚集发展的节点正在加速崛起。”白山说。

圣地智谷是济宁正在打造的信息产业生态谷，尤其是华为的入驻正在加快推动济宁迈向科技新城之路。白山介绍，华为企业云承接了济宁政务系统一批重要业务，其中财政电子化支付平台、国库2.0系统成为省财政厅三个重点示范试点城市之一，并且建设质量和速度为三个试点城市之首；济宁统计云项目，成为国家统计局、省统计局示范试点项目。通过华为的龙头作用，带动了一大批产品开发商、系统集成商、技术服务商及解决方案提供商落地，初步形成了云聚济宁、智汇高新的生动局面。

华为助力济宁迈向科技新城

2016年4月11日，济宁市政府与华为签订战略合作协议，双方就共建云计算平台和济宁大数据产业发展等领域达成战略合作，由此开启双方构建信息产业生态的深度合作。

2016年6月30日，山东省经信委、济宁市政府与华为在济宁签署了共同推进云计算与大数据产业发展战略合作协议。三方将以华为济宁云计算数据中心为依托，共同打造云计算、大数据产业生态体系，建设面向山东以及淮海经济区域的公共云计算与大数据服务平台，为省、市及各企事业单位提供优质的云计算服务。

2016年8月，第一个项目济宁财政云方案全面上线。2017年3月，山东省公安厅与华为签署战略合作协议，推动云计算等现代科技与公安工作深度融合。由此一系列政务云项目开启了上云之路。

携手华为筑造云上济宁

白山指出，依托华为云计算平台，济宁市吸引了SAP、中软国际、中国信息通信研究院、中智软创、数据堂等国际国内知名企业，其中已有14家落户签约，济宁正在加速构建云生态环境。

携手华为筑造云上济宁，白山表示，在华为的助力下，济宁云计算业务成果丰硕，目前构建了市电子政务云平台、财政云、统计云、济宁市高新区公安局天网工程等多个云项目。

• 市电子政务云平台

济宁市电子政务云平台已于2016年6月10日上线运行，进期正在准备进行扩充。在华为的助力下，济宁实现了电子政务云平台的统一部署，数据、业务的物理集中已经实现，通过政务云平台可为各使用单位在分钟级时间内实现使用资源的开通和扩展。同时保障了信息安全，避免重复建设和浪费。

• 财政云

据介绍，自财政国库集中支付信息化建设以来，济宁市每年以亿元为单位计算的财政资金在系统中运行支付，资金安全是系统建设同时不得不考虑的重中之重。推行财政国库集中支付电子化安全支撑体系正是为了保障财政资金安全。秉承以技术为工具，管理为抓手的重要原则和宗旨，结合分析济宁市整体现状，财政国库集中支付系统各级财政部门独立部署，各自管理。

根据济宁市财政局电子支付系统的现状，考虑到财政系统的安全性，济宁市财政局对“济宁市财政国库集中支付电子化系统”的建设进行了总体设计。目前财政云独立的云平台为14个财政部门提供应用服务器，包含电子凭证服务器、电子印章服务器、消息中间件、应用中间件等基础设施。可以实现应用服务器的横向扩展、动态调整资源分配。电子化支付平台实现了一套电子凭证在预算单位、财政部门、人民银行和代理银行之间完成跨部门、跨系统的联网操作和“无纸化”运行。并且实现了财政国库系统信息化的全面升级。

• 统计云

济宁统计云项目成为国家统计局、省统计局示范试点项目，依托济宁华为云计算数据中心，济宁打造了“上至山东省，下至济宁县乡”的统一信息化基础设施平台。

根据济宁市统计局综合数据信息平台的现状，考虑到信息平台的安全性与独立性，济宁市统计局对“社会经济发展动态监测平台”的建设进行了总体设计，采用建设独立的云平台组网模式。通过汇集整合多个政府部门的数据，统计云从数据获取、数据加工处理、数据优化整合三方面，对基础数据进行统一规格的调度，实现了统计数据的实时调取与呈现。

• 济宁高新区公安局天网工程

济宁市高新区公安视频监控云存储项目，作为济宁市高新区公安建设平安城市的重点项目，对视频监控系统进行高清扩建及改造，目前已交付使用。济宁高新区公安局携手华为通过对视频监控图像的全区覆盖及存储，实现了高新区治安防控和城市管理能力的提升。

天网工程落地成效明显，协助高新区公安构建了紧急突发事件应急反应机制和打、防、控一体化社会治安动态监控系统，实现了重点防范、精确打击和全面控制的目标。

济宁云图之路

济宁把“建设有全国影响力的圣地智谷”作为战略目标，白山指出，济宁初步谋划在智能制造、智慧城市、智库人才、智成文化、智理服务五个方面率先发力，力争走出一条具有济宁特色的创新驱动发展道路。“信息节点，圣地智谷”，代表了济宁发展信息产业的状态和理念，特别是内“谷”外“节”架构，展现了济宁发展信息产业的强烈愿望。

济宁构筑云图之路效益明显，济宁高新区以全市2.3% 的面积，创造了13.3% 的地区生产总值，并开始起到“火车头”的作用。尤其在华为的助力下，淮海经济区信息产业核心节点城市雏形开始形成，济宁以信息技术打造的科技新城正在加速崛起。