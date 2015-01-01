VMworld 2017：VMware将在公共云里运行NSX即服务

VMworld 2017大会目录的内容已经爆光，和以往一样，目录给出了关于此次大会将发布的一些公告和VMVare公司未来计划的一些提示。

至顶网网络频道 06月29日 综合消息：VMworld 2017大会目录的内容已经爆光，和以往一样，目录给出了关于此次大会将发布的一些公告和VMVare公司未来计划的一些提示。

其中最有意思的一条或许是有关VMware与亚马逊网络服务（AWS）合作关系的内容。目录中有个 “VMware NSXaaS（NSX即服务）：在AWS中保证本地工作负载的安全”的标题。分会场的描述称“VMWare NSXaaS令用户在公共云环境（如AWS）里能管理网络和安全策略”。

一旦见了“NSXaaS”的字眼后，我们很快就发现了一个有关招聘广告，招聘广告称“VMware NSX团队正在建立一个Devops / SRE工程师精英团队开展在公共云里运行我们的皇牌‘NSXaaS’项目”。获此职位人士将”...负责运行可靠的无宕机NSX服务，包括主动查找服务可靠性问题并解决有关的问题，以及作为开发工程团队的前哨站回应客户的需求。“

足以说明VMware在做NSX即服务，很有意思！

另一个分会场名为 “AWS里的VMware 云：入门实战”，参与者将“首次见证AWS里的VMware解决方案，并将实际操作VMware云界面完成一些基本任务及管理公有云容量”。该描述与其他与AWS相关的分会场的描述类似，都提供实际服务的演示，这表明在8月下旬召开的VMworld美国大会上出现虚拟化桌面的时候VMware-on-AWS已经推出或非常接近首次推出了。

另外一些诸如“VMware Cross Cloud Services：入门讲座”之类的会议标题表明，Cross Cloud（交叉云）会在会议召开的时候或之前亮相。

VMware Integrated OpenStack目前用的是3.1版本。目录里提到一个题为 “VMware Integrated OpenStack 4.0：新功能”的分会场，这表明VMware Integrated OpenStack将推出新的版本。

题为“VMware Cloud Foundation Futures”的分会场称将展示“如何利用VCF即平台完成边缘计算集群、网络功能虚拟化、预测分析和合规性领域里令人兴奋的新工作”。

题为“存储速度：非易失性存储器终于现身江湖”的分会场看起来像是VMware要说说如何打造字节寻址非易失性存储，VMware将其称为“PMEM”，业界里其他人多将其称之为Optane之类的东西。描述里称该分会场将概述“在真正的PMEM产品上运行的VMware虚拟化PMEM”。PMEM速度提升并非确定的事情，看看虚拟巨头VMware是如何做的还是颇有意思的。

vSphere、vCenter等等是VMware的主打产品，但大会好像没有相关的新东西好说的，只是有些有关PowerCLI和vSphere HTML 5客户端增强功的讨论。

桌面管理程序通常在VMworld召开时有更新，VMworld大会目录在题为“……的新趋势”的分会场描述里提及“创新将被加进VMware Fusion、VMware Workstation和VMware Horizon FLEX”。

笔者没有在会议目录里找到期待已久的安全产品VMware App Defense的有关描述，VMware App Defense相信将会在第三季度推出，不过会议目录里有多处提到端点安全性以及VMware希望通过虚拟化加强端点安全。

VMworld欧洲会议将于今年9月份召开，因此如果VMware想在会议上为粉丝准备大的安全产品新闻，新的安全产品在第三季度推出的时间表也正好与开会时间相符。