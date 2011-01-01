思科CEO在Cisco Live 2017上放出的十大豪言

本周一，在Cisco Live 2017大会上面对近28000名客户和合作伙伴，思科首席执行官Chuck Robbins表现出对思科新的Intuitive Network将变革网络、并且“大范围解决全球最棘手问题”的信心。

至顶网网络频道 06月28日 综合消息：本周一，在Cisco Live 2017大会上面对近28000名客户和合作伙伴，思科首席执行官Chuck Robbins表现出对思科新的Intuitive Network将变革网络、并且“大范围解决全球最棘手问题”的信心。

上周，思科宣布推出了Robbins所谓的“新网络”——这是一套直观的网络系统，可预测行为、组织安全威胁、持续地进化和学习。

从6月26日到30日Cisco Live 2017大会在美国拉斯维加斯举行，Robbins在主题演讲中做出了10个大胆的声明：

“世界首屈一指的企业转型”

“我拍摄了一张全新的Catalyst 9000交换机的照片，这是一款漂亮的设备……Catalyst 9000始于可编程性。我们实际上开发了新的定制ASIC，与新的操作系统是相互可编程的，这使得我们提供服务的同时，你也可以在9000上提供服务。这是全球首屈一指的交换机，是物联网就绪的，因为你可以通过9000动态地提新的连接；这是移动就绪的，支持有线和无线；这也是云就绪的。”

“通用计算”现在已成为思科战略的核心

“我们已经开始实施的，正是作为未来网络设备战略的核心部分；我们把通用计算融入到这个设备中，这样你就可以运行第三方应用。你可以在这个设备的边缘运行云应用扩展。你可以在这个设备上构建第三方应用——基于虚拟机的、基于容器的，看你喜欢什么——在设备上运行，让这种高速处理器将数据流式处理到应用中，出色的性能水平只有我们能够做到。这对思科在整个DevNet中所做的来说，是一个重要的突破。”

重塑“你向前发展的步伐”

“我们将构建安全的、智能的平台，让你可以在这个平台上运行未来的数字业务。这让你重新思考、以不同角度思考你先前发展的步伐，以及你可以利用所有可能性的步伐。这将让你重塑未来……我们需要重塑网络，这是我们需要做的第一件事。我们需要一个面向未来的新网络。”

“以我们前所未有的规模进行扩展”

“如果我们要做这件事……我们就必须以前所未有的规模来做。我们已经增加了150亿到180亿个连接，这很简单。目前我们共有840亿个连接到互联网——也许现在我们所在的这个空间就有10万个连接——但是有31亿个设备已经被企业用来改变他们的业务模式……全球范围的所有企业组织都希望更快速地发展，利用所有这些连接的可能性。”

重写“有着超过25年历史的软件”

“我们要对超过25年的软件进行重写。我们必须将IOS重写为现代化的数据模式，API结构的操作系统。这不是一个小小的壮举。好消息是，这些已经完成，但是对我们来说还是基础的工作。想想看，你使用IOS有多少年了，这是一个巨大的任务，这让我们发布了DNA Center，这基本上就是网络的指挥中心了。”

只通过思科提供的“革命性的安全创新”

“我们通过这种编程性开发的这些服务中，有一项是加密流量分析。你应该谅解我们团队开发所带来的巨大力量。这种一项革命性的创新，只有通过结合了我们的Talos安全平台、硅芯片的可编程性、对包流量动态近30年的理解、以及我们看到的整个网络的大背景，才能够实现这项创新。我们的团队发布了这个加密流量分析……该功能可以在不对其进行解密的情况下确定加密流量中的恶意软件，真正解决隐私和安全性之间的问题。”

“帮助你保卫你的一切”

“是云中大规模的人工智能和机器学习，让我们能够帮助你保卫你的一切，特别是在这个一切都发展更快速、更分散的世界。这个平台从边缘到你的私有数据中心，再到公有云和你的SaaS提供商。这是一个智能的、安全的平台，可以帮助对一切进行导航。”

“它实际上可以自我适应”

“这是一个自适应的系统，可以理解你的意图，并具有内置的信任级别，通过上下文得到信息，然后不断适应。随着时间的推移，它可以根据你想要做的、它看到流经网络的上下文，来进行自我适应和调整。”

“大规模自动化”

“这种直观网络一切都是从意图开始的，这是大规模的自动化。如果你想要部署一个安全防御机制，你就可以一次输入它，在数千台设备上大规模部署，而不是像当前你使用的方式——要么手动，要么使用脚本。”

大规模解决“全球最棘手的问题”

“我们的机会是，建立一个安全的、智能的平台，大规模解决全球一些最棘手的问题。这是我们提供数千亿个连接和各种功能所能实现的。大家共同构建了互联网，在过去的25年中，以及当前，我们做了很多非常了不起的事情，我相信我们正在开启一个新的时代。在过去的25年中，我们一起取得成功了，我知道你们大家还将与我们合作，帮助在今后取得同样的成功。”