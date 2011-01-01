人类协作发展史，你了解吗？ 

自1885年第一座摩天大厦在美国芝加哥诞生起，人们就开始聚集到一块协作办公。100多年过去了，从固定电话、留声机、电脑、手机、到协作终端等科技产品的发明，都促使公司环境和工作方式发生了巨大的变化。

自1885年第一座摩天大厦在美国芝加哥诞生起，人们就开始聚集到一块协作办公。100多年过去了，从固定电话、留声机、电脑、手机、到协作终端等科技产品的发明，都促使公司环境和工作方式发生了巨大的变化。

「1900-1950，电话只为少数人服务」

目前仍被大多数公司沿用的程式化办公环境，其实源于19世纪末诞生的泰勒科学管理理论。当时欧洲正逢第一次工业革命爆发，随着工厂壮大，如何管理工人、提高员工效率是泰勒理论输出的最核心目的。

机械地重复劳作的打字女工们，是现代白领的雏形。

直到20世纪初，企业开始从工艺经济向资本经济转型，这种情况才有所好转。新的组织管理理论应运而生，而划时代的新通讯工具——电话和留声机也都逐步被运用到企业协作中。但当时只有公司内部最权威的领导，才有资格使用。

「1950-1980，科技民主化促进办公协作」

二战期间，应战时需要，西方政府开发出了能够高速、高效处理大量信息的系统。在战争结束后，这项技术也被商业领袖们吸纳入企业协作中，用来加快程式化的工作，催生了打孔卡和数据输入等协作手段的发明。

信息时代始于打孔卡

同时，科技的使用群体也越来越广泛。电话和多线路电话成为许多人司空见惯的办公用品。而这些新型的有线协作工具需要更大、更灵活的空间，于是，可书写的白板和移动的隔断墙也随之诞生了。

「1980-1990，个人电脑成为新型协作工具」

进入到20世纪80年代，科技开始了突飞猛进的时期。仅1980-1990十年间，计算机就成为了人们习以为常的办公、协作用具；而计算机的广泛运用，在改变人们工作方式的同时，也推动了白领群体的崛起。

「1990-2015，时代亟需高效协作」

而真正具备划时代意义的，是上世纪90年代后，互联网开始大范围进入人们的工作及生活中——

世界拥抱了互联网。

由于全球化的催生，移动、远程办公已是许多人工作的常态。如何利用科技更好的协作、沟通，是身处同一办公室或分散各地的员工们都期待解决的困境。我们总需要实时获得信息分享、轻松实现人际沟通，才能有效率的工作，获得健康的办公氛围，并感受到来自团队的归属感，和人与人之间的温度。

自此之后，商业社会蓬勃发展、日新月异，移动、远程办公已是许多人工作的常态。如何利用科技更好的协作、沟通，是身处同一办公室或分散各地的员工们都期待解决的困境。人们亟需更快、更高效的信息流通技术。

在这个强调云和数字化、互联互通的时代，每个企业都需要一个更灵活的业务模式，可以将员工和员工、员工、客户和供应商相连，打破时间和空间的界限，让人们随时随地在任何设备上进行高效协作，从而做出决策、解决客户难题、应对供应链挑战。

而思科协作通过强大的研发和技术能力，不断创新，将移动、视频和云融合在一起，为客户提供了包括统一通信、会议、客户协作和协作终端的全系列产品，和最佳整体协作解决方案；以客户体验为中心，提出了‘一颗芯’概念，为企业打造可延续发展的平台，实现按需部署、灵活扩展，使每个人都能随时随地享受语音、视频、网络等一致的会议体验，帮助客户真正实现协作的场景化、运营化、服务化。

今年，Gartner对思科的统一通信产品及解决方案的评价为：具有最高“执行力”及最远大的“完整愿景”，并连续九年在其统一通信魔力象限中将思科评为领导者。在网络会议魔力象限中，Gartner同样认可了思科的领导者地位，充分肯定了思科协作丰富的产品组合和良好的市场表现。

「今天，我们需要创新的协作终端和办公环境」

而当科技发展与科幻小说同步，人工智能开始“入侵”生活的方方面面时，我们也需要更创新、更智能、更强大的协作终端。

今年5月，思科协作重磅推出的全新Cisco Spark Room Kit系列，是继2014年思科协作发布DX、SX、MX、IX系列红点大奖协作终端以来，历经三年技术锤炼与创新，打造的智能协作终端产品。

该系列产品延续了思科一贯的技术优势，同时又应用了前沿的数字化科技以及人工智能技术，能够将未连接的会议室和办公室打造为全功能协作空间，进一步提升简单化与智能化。该系列终端既支持企业自建模式部署，也支持思科Spark云服务模式部署，可迅速创建功能更加丰富的视频协作系统，实现更智能的会议体验、更智能的演示功能以及更智能的设备集成。

这样的办公室，我们用了很多年……

这样的办公室，我们也用了很多年……

现在，一个高清显示屏+Cisco Spark Room Kit产品，可以瞬间把一个没有任何会议设施的会议室和一个布满各种线缆的复杂会议室，变成一个简单、快捷、整洁的多功能视频协作空间。

那么，未来呢？

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http://www.cisco.com/c/m/zh_cn/collaboration/index.html