全新培训与开发者计划加速采用基于意图的网络

思科今日宣布其客户、开发者和合作伙伴在内的全球生态系统对于公司发布的网络新时代宏伟愿景反响热烈，充满期许。思科的新一代网络于上周隆重推出，能够识别意图、规避威胁和持续进行自我学习，堪称企业网络历史上最重大的创新。

思科今日宣布其客户、开发者和合作伙伴在内的全球生态系统对于公司发布的网络新时代宏伟愿景反响热烈，充满期许。思科的新一代网络于上周隆重推出，能够识别意图、规避威胁和持续进行自我学习，堪称企业网络历史上最重大的创新。

如今网络工程师们正管理着数百台设备，预计2020年他们将管理一百万台设备。基于这样的时代背景，思科推出的新一代网络作为思科多年来研发工作的智慧结晶，将面向未来重塑网络新时代。当前企业正在通过传统的IT流程管理其网络，但传统流程在新时代将难以为继。思科致力于打造全智慧的系统，它将具备持续的自我学习、自我调整和自我保护功能，从而优化网络运营并抵御不断演进的网络威胁。

思科企业网络事业部产品管理高级副总裁Scott Harrell表示：“思科旨在打造一款全智慧的系统，它在网络边缘实现自动化，并在基础级别采用机器学习和分析技术。基于意图的网络代表着行业观念的一次重大转变，开启了一个全新的网络时代。我们的全球生态系统拥有300万名网络工程师、6万个合作伙伴和45万名开发者。很高兴地看到他们与我们共创网络的美好未来。”

全球已有75家领先企业和组织正率先试用思科的新一代网络解决方案，其中包括雅德应用科技大学（Jade University of Applied Sciences）、美国国家航空航天局（NASA）、Newcastle医院、皇家加勒比海邮轮有限公司（Royal Caribbean Cruises Ltd.）、森斯蒂斯（Scentsy）、UZ Leuven和印度威普罗有限公司（Wipro）等。

生态系统对基于意图的网络反响热烈

为推动行业采用基于意图的网络解决方案，思科今日在公司的年度用户大会Cisco Live上，推出了面向2.8万名网络专业人员的全新培训与开发者计划。与会者将了解到基于意图的网络对其组织产生的影响，并开始着手学习网络新时代所需的技能。

网络工程师 ： 如今80-95%的网络操作以手动方式完成。基于意图的网络能够自动完成例行任务，将业务意图转换为网络配置，从而使网络IT团队能致力于进行对企业更具战略意义的计划。为帮助网络工程师提升自我，思科在学习课程中提供了新的技能。今年秋季，思科将在现有的DNA培训产品组合和网络可编程性培训与认证基础之上，为网络工程师和应用开发者推出两项有关软件定义访问（SD-Access）的全新培训课程。如需了解更多信息，请阅读此博客。

如今80-95%的网络操作以手动方式完成。基于意图的网络能够自动完成例行任务，将业务意图转换为网络配置，从而使网络IT团队能致力于进行对企业更具战略意义的计划。为帮助网络工程师提升自我，思科在学习课程中提供了新的技能。今年秋季，思科将在现有的DNA培训产品组合和网络可编程性培训与认证基础之上，为网络工程师和应用开发者推出两项有关软件定义访问（SD-Access）的全新培训课程。如需了解更多信息，请阅读此博客。 应用开发者 ： 这一向开放、可编程网络的转变将会为应用开发者带来广泛的新机遇。随着网络日趋代码化，应用和基础设施间的交互日趋紧密，应用开发者将能在一个新的平台上进行开拓创新。全新DNA开发者中心将为思科DevNet社区（超过45万名开发者）带来强大工具，帮助他们为网络直接打造应用，并创建出更智能的软件。

这一向开放、可编程网络的转变将会为应用开发者带来广泛的新机遇。随着网络日趋代码化，应用和基础设施间的交互日趋紧密，应用开发者将能在一个新的平台上进行开拓创新。全新DNA开发者中心将为思科DevNet社区（超过45万名开发者）带来强大工具，帮助他们为网络直接打造应用，并创建出更智能的软件。 渠道合作伙伴：从以硬件为中心到以软件为中心网络的转变将推动思科的渠道合作伙伴强化其网络实践，学习新技能和追逐新的业务机遇。思科提供了计划、激励与工具来帮助合作伙伴构建网络实践，以整合软件、安全、自动化和分析技术，为其客户带来更多优势。如需了解更多信息，请阅读此博客。

客户引言

“通过使用软件定义访问（SD-Access）的网络细分功能，IT团队能够轻松制定全球策略，为多个校园的员工和学生提供安全的差异化访问权限。思科的新一代网络将让我们的IT更快、更灵活、更智慧地开展工作。”

—Ulrich Hauptmann，雅德应用科技大学（德国）IT负责人

“Catalyst 9000能为各个安全网段提供一个简单直观的配置视图，能对IT效率的提升产生立竿见影的影响。”

—Kevin Tompkins，森斯蒂斯（美国）网络架构师

“作为一流医疗服务的领导者，我们依赖于‘始终在线’的网络。Catalyst 9000具备出色的弹性、可扩展性和管理简单性，能够帮助我们随着不断增长的需求进行网络的安全扩展。”

—Thomas Noppe，UZ Leuven（比利时）首席IT架构师

合作伙伴引言

“AlgoSec与思科软件定义访问（SD-Access）的集成将支持客户将思科基于策略的自动化功能扩展至整个网络安全架构中，并使用业务驱动的方法来实现端到端安全策略可见性与自动化。”

—Anner Kushnir，AlgoSec技术副总裁

“Dimension Data倍感振奋地见证思科重塑网络。我们的客户遍及全球，我们深信能够通过全智慧的网络全面变革现有的服务，帮助客户加速其全数字化转型。Dimension Data将积极帮助我们的客户升级到思科的新一代网络。我们坚信这将会改变大家看待网络的方式，同时它也将进一步深化我们与思科的长期合作关系。”

— Rob Lopez，Dimension Data网络事业部主管

“通过将我们行业领先的IP地址管理平台与思科软件定义访问（SD-Access）进行集成，Infoblox将为客户带来出色的网络可见性与自动化，帮助他们快速完成从静态网络到动态软件定义环境的转变。”

—Prakash Nagpal，InfoBlox产品营销副总裁

“在当今复杂的多技术、多平台环境中，Tufin以策略为中心的编排解决方案通过与思科软件定义访问（SD-Access）进行集成，将在整个网络中为客户带来简单明晰的策略视图，帮助客户实现更出色的控制力、敏捷性与安全性。”

—Reuven Harrison，Tufin首席技术官

“World Wide Technology对于思科新推出的基于意图的网络兴奋不已。安全性是每一名客户关注的重点，思科基于意图的网络将彻底重塑网络，打造一个更智慧、更安全的网络平台。World Wide Technology将致力于帮助客户获取这一新网络的诸多优势，推动客户完成思科新一代网络的迁移之旅。”

—Jim Kavanugh，World Wide Technology首席执行官