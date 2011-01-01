从宿州看华为企业云如何使能行业和城市数字化转型？

“栽得梧桐树，引来金凤凰。”宿州市人民政府副市长邵郁用这句话来表述宿州积极发展云计算及牵手华为给这座城市带来的变化。宿州2013年7月吸引华为入驻，带动了宿州云计算产业的快速发展。

2017年6月9日，第二届“云聚产业、数赢未来”产业合作高峰论坛落地宿州。宿州市大剧院高朋满座，1400多名政府和企业高层、各行业精英、意见领袖等出席了本次大会。

2017华为.宿州云产业合作高峰论坛

2011年华为组建云业务板块时，规划在每个省建设一个“云服务节点城市”，也就是选择一个城市合作去推进云产业发展。宿州是华为企业云继克拉玛依之后在全国签署的第二个合作城市，在当时云服务市场发展的萌动期，这些城市的管理者对云计算产业表现出浓厚的兴趣和前瞻性，也看到了未来云计算产业有可能对自己城市发展带来深刻的变革。随后，华为企业云在这些城市逐步落地，无疑现在看来他们的选择和决策是对的。

“栽得梧桐树，引来金凤凰。”宿州市人民政府副市长邵郁用这句话来表述宿州积极发展云计算及牵手华为给这座城市带来的变化。宿州2013年7月吸引华为入驻，带动了宿州云计算产业的快速发展。2016年9月，宿州与华为签署深化战略合作，共建全国重要的云计算产业基地、大数据综合生态示范基地。

云计算产业发展的“宿州案例”

邵郁表示，经过2011年以来6年的探索，我们总结出了云计算产业发展的“宿州模式”，即“率先发展基础云、注重建设平台云、全面开发应用云”，从而打造云计算全产业链。

基础云方面，已投入运营2万平方米数据机房，并把政务云、教育云、医疗云、交通云、金融云等全部迁到了“宿州云端”；平台云方面，华为云、荣耀手机云等云服务落户宿州机房；应用云方面，百家应用型企业相继落户，形成了动漫渲染、手机游戏、生物医疗、大数据处理、电子商务、终端制造等特色应用云链条。

看得出，在6年前宿州与华为企业云开始合作的那一刻起，宿州便走在了发展云计算产业的快车道上。这对于城市、华为、云计算产业合作伙伴来说是一个三赢的状态。

目前华为在宿州落地了三朵云，分别为企业云、政务云、消费者云，作为云基础设施，服务于本地和全国性业务，邵郁指出，这极大地提升了宿州市的云计算基础设施水平。目前政务云平台已承载宿州40余家委办局的信息化业务，实现了数据集中和业务协同；企业云为高新企业落地宿州提供高质量的IaaS服务，目前已承接上海塑想、炫我、阿尔法等企业落地所需的基础设施服务；消费者云方面，宿州作为华为消费者云在华东地区的重要节点，为全国八大存储节点之一，承载终端的通讯录、照片、短信等云端业务。

杨瑞凯强调，云服务已成为宿州市云产业发展的重要抓手，让宿州不仅仅是一个做政务业务的节点，更是服务于宿州云计算全产业链的发展。宿州致力于依托华为云计算中心，将城市的基础设施、基础网络、数据及应用结合起来，用大数据和云计算打造智慧宿州，为市民提供优质的公共服务。

据介绍，经过多年的积累，宿州高新区云计算基地于2016年获批全省唯一一个云计算产业聚集发展基地，当年实现爆发式增长，总落地企业达426家，实现产值超100亿元，增长9倍以上，产业生态初步形成。

携手合作伙伴服务行业数字化转型

既然是服务于产业和行业数字化转型，华为定位为自己是使能者和推动者。通过与生态伙伴紧密合作，共同做大云计算大数据产业。

据介绍，华为围绕“一核两翼”进行云服务的战略布局: 一核就是“围绕数字化转型做大云服务产业”，具体来说，就是携手合作伙伴共同推动公有云在各行业数字化转型中的应用；“两翼”中“一个翼”指的是面向传统央企、大企业、政务云市场，充分发挥华为2B市场服务的传统优势，打造场景化的企业级云服务解决方案，成为中国市场政府、大企业云服务的领先提供者。“另一个翼”指的是面向中小企业市场，以华为软件开发云为切入点，构建线上线下O2O的服务能力，成为中小企业最信赖的云服务商之一。

过去几年中，华为企业云已经构建了一张覆盖全国的云服务网络，在全国建设了30多个云服务节点，与超过200个城市和500多家企业伙伴形成合作。

在宿州，华为企业云携手云生态伙伴发布了四朵行业云，分别与安徽省气象局、上海联影医疗科技有限公司、中科宇图科技股份有限公司和树根互联技术有限公司联合发布气象云、智慧医疗云、环保云和工业物联网云解决方案。

下一步，华为还将携手合作伙伴将这些行业云解决方案落地宿州，从而助力于城市和各行业实现数字化转型。

在华为看来，未来十年，越来越多的行业、企业将长于云，云计算将成为各行各业的基本能力。云计算、大数据作为未来智能社会的基础，也是华为公司长期战略投入的方向。华为正与客户和生态伙伴紧密合作，共同做大云计算大数据产业，服务于行业和城市的数字化转型。