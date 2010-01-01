性能卓群的全新数据中心和园区开放网络产品 

网络行业正在经历颠覆性变革，而戴尔则一路领先。几年前，我们以开放网络的构想挑战现状，打破了网络硬件和软件之间的原有链接，为网络硬件和软件开启了一个全新的市场...

作者：Tom Burns，戴尔网络资深副总裁兼总经理

网络行业正在经历颠覆性变革，而戴尔则一路领先。几年前，我们以开放网络的构想挑战现状，打破了网络硬件和软件之间的原有链接，为网络硬件和软件开启了一个全新的市场，向企业、web和服务提供商提供了比以往更多的选择以及更高效的运作能力。

今天，凭借新发布的高性能交换平台以及新版基于Linux的网络操作系统OS10，我们继续引领整个行业。这些新的增强型开放网络产品将帮助客户提高灵活性、降低IT成本并加速投资回报。戴尔近期委托ACG Research做的一份总体拥有成本（TCO）报告详细介绍了一个着名的一级服务提供商如何通过使用开放架构降低其基础设施的5年累计总体拥有成本。

在数据中心方面，全新S5148F-ON交换机是戴尔首个25G架顶式开放网络交换机，这也是原生支持25G的全新戴尔第14代PowerEdge服务器“卓越共赢”故事的一部分。此外，该交换机的100G上线链路专为100G网络连接而设计，加速机架之间的横向网络流量。它非常适合那些希望最大限度提高应用和服务性能的云服务提供商和web规模客户。

全新S4100-ON系列是我们最新的多功能架顶式数据中心开放网络交换机系列中的一员，专为机架内10G光纤/铜缆或光纤通道8/16/32服务器的高密度和融合本地局域网（LAN）/储存区域网络（SAN）的存储而优化。这些交换机都配备了用于机架间通信的高性能100G上线链路端口。该系列还包含S4148U，这是一个面向以太网和光纤通道流量的全新统一交换机。这个开放网络交换机突破了光纤通道连接的上限，为那些希望进一步融合本地局域网（LAN）与存储区域网络（SAN）解决方案的客户优化对32G光纤通道的支持。

S5100-ON和S4100-ON是首批标配戴尔全新旗舰网络操作系统OS10企业版的产品。基于来自Linux基金会和OCP（开放计算项目）的开源技术，OS10企业版是专为传统网络和DevOps环境而设计的下一代模块化、可编程的网络操作系统。

OS10企业版套件提供完整的第二层和第三层网络功能，同时也让客户能够针对不同环境轻松定制软件。客户可以融合额外的开源功能或添加第三方Linux应用，也可以利用标准Linux与DevOps工具开发自己的软件。

作为这些新品的补充，戴尔还推出了全新戴尔N1100-ON系列，它是适用于园区环境的高能效、高成本效益的交换机系列。该系列具有多款半宽和全宽选项的无风扇交换机，拥有以太网供电（POE）版本和非POE版本，以及从10/100/1000Mbps到1/10GbE的端口配置。N1100-ON系列交换机旨在与Aerohive的下一代云管理解决方案HiveManager NG配合使用，大幅简化了终端用户的有线和无线接入，从而通过将企业级管理带入公有或私有云而为网络融合设立了新的标杆。

戴尔网络的使命就是确保我们各种规模的客户都能从其网络投资中获取最全面的价值。因此，我们将继续推出行之有效的端到端的开放网络解决方案和综合性的全球服务，帮助客户实现在这个瞬息万变的行业中一路领跑的愿景。我们将如何帮助您和您的网络，让我们拭目以待。

供货信息：

· 戴尔S5100-ON系列预计将在戴尔2018财年第三季度上市

· 戴尔S4100-ON系列指定型号预计将在戴尔2018财年第三季度开始出货，更多型号将在2018财年陆续出货

· 戴尔N1100-ON系列预计将在戴尔2018财年第二季度上市