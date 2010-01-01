 AMD选择Mellanox以太网和InfiniBand作为首选互连解决方案加速全新EPYC数据中心平台

Mellanox宣布，该公司的以太网和 InfiniBand 互连解决方案已被选中用于加速新的 AMD EPYC 数据中心平台。Mellanox 的 25、50 和 100G 以太网和 EDR InfiniBand 代表了连接 AMD EPYC CPU 的理想网络解决方案。

至顶网网络频道 06月26日 综合消息： 世界领先的高性能计算、数据中心端到端互连方案提供商Mellanox（纳斯达克交易所代码: MLNX）今日宣布，该公司的以太网和 InfiniBand 互连解决方案已被选中用于加速新的 AMD EPYC 数据中心平台。Mellanox 的 25、50 和 100G 以太网和 EDR InfiniBand 代表了连接 AMD EPYC CPU 的理想网络解决方案，为云、Web2.0、大数据、机器学习、存储和高性能计算基础设施提供最高的投资回报。

“我们选择与 Mellanox 以太网和 InfiniBand 解决方案合作，因为这可以最大化的发挥我们 EPYC 7000 系列处理器和平台的全部潜力，” AMD 全球副总裁兼企业解决方案部总经理 Scott Aylor 表示。“EPYC 具有领先的 I/O 水平，它与 Mellanox 互连技术相结合，使我们的合作伙伴和用户能够充分利用我们平台的新功能，进而能以最佳的性能和效率来应对当下的工作负载。

AMD EPYC 数据中心 CPU 提供无与伦比的数据吞吐性能，与 Mellanox 智能和高速互连解决方案连接时，该组合平台能够为广泛的应用提供世界领先的性能。正如 AMD 在 EPYC 公告活动中所展示的，该全面集成的解决方案整合了同类最佳的技术，并经过严格测试以提供业界最可靠的体验。

“Mellanox 智能互连解决方案与 AMD 的创新 EPYC 处理器的组合将使我们的共同客户能够提高其数据中心的性能并优化其总体拥有成本，”Mellanox Technologies 首席技术官 Michael Kagan 表示。“数据的指数级增长以及更快地实时分析数据的需求要求更高的数据吞吐量和智能数据处理，这些正是整合了 Mellanox 互连技术的 EPYC 平台的主要优势。我们期待继续与 AMD 和 OEM 合作伙伴合作，以提供业界领先的数据中心计算和存储基础架构。”



