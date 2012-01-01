旧貌换新颜 华为助力甲壳虫科技打造智慧环卫

提起环卫工作，或许你想到的就是清洁工、道路清扫车、垃圾清运车等，“脏、乱、杂”似乎是环卫产业的专属标签。但是随着互联网和智慧城市的发展，通过科学管理对环卫系统进行优化将对环卫产业乃至整个社会产生重大意义。

提起环卫工作，或许你想到的就是清洁工、道路清扫车、垃圾清运车等，“脏、乱、杂”似乎是环卫产业的专属标签。但是随着互联网和智慧城市的发展，通过科学管理对环卫系统进行优化将对环卫产业乃至整个社会产生重大意义。

在当今时代，传统的垃圾收运模式已难以满足适合城市发展以及城市建设管理的需求，在这种大背景下，一种新的理念应运而生——智慧环卫。所谓智慧环卫，就是将当前的环卫工作与新技术比如云计算、大数据、物联网等进行结合，从而驱动环卫工作向更高的管理水平迈进。

甲壳虫科技（大连）有限公司（以下简称甲壳虫科技）成立于2014年，公司主要致力于环卫行业信息化解决方案的咨询、研发及实施。通过多年的经验积累，公司研发了环卫行业多领域的软硬件产品，并为北京、贵州、云南、安徽等地客户成功上线实施。

甲壳虫科技积极探索新技术与环卫工作的融合，其智慧环卫解决方案主要涵盖环卫领域车辆作业监控、人员车辆监控、业务调度管理平台、环卫大数据分析平台、再生资源管理平台、病疫动物无害化处理平台，以及结合该解决方案使用的车载终端、智能手环、对讲机、地磅等。

顺势而为 甲壳虫科技积极推进新技术落地环卫产业

诚如前面所言，新技术的引入对于环卫行业产生了重大的变革。

传统的环卫方式基本上主要靠人工管理。但在互联网时代，如果还用传统手段，可以说是行不通的。特别是在物联网技术发展起来后，包括环卫工人（手环）、环卫车辆（车载终端、油感器），以及垃圾筒、井盖、称重地磅、公共厕所等环卫设施，通过物联网实现连接，可以实现多样化数据的采集和分析，实现科学规划、实时监测，并不断优化预测，实现多业协同。

除了物联网实现的智能化，甲壳虫科技也在试图将环卫工作的人力资源管理与业务管理相结合，通过现代化的信息终端平台实现对环卫车辆、人员作业的监控和统计，对垃圾处置过程进行监管。

通过数据处理服务器打通原来分散于各个系统的数据，把OA系统、资产系统、物资系统、HR系统、地磅系统、监控系统等数据，将客户原来各个孤立的平台进行了整合。这样能精确了解环卫作业的运行情况，规范工作人员的作业运行轨迹。高效的数据采集能够科学地量化每一个环卫单位的工作状况，从而进行数据分析，为辅助环卫管理与决策提供切实的数据支持。

同时，甲壳虫科技也在将大数据引入到环卫服务领域。大数据可分析路口、广场、车站等特定区域的市容市貌变化规律，及时安排力量，更有效地进行清扫；与工厂、饭店等有大量垃圾产出的单位实现数据对接，实现垃圾集中收取，减少垃圾暴露时间；掌握节假日及平时的不同市政绿化需求，根据植被生长特点，有针对性地种养和摆放绿植。大数据与环卫产业融合相得益彰。

三大痛点 甲壳虫科技谋求研发变革

为了实现智慧环卫的愿景，甲壳虫科技通过与华为软件开发云和华为云的深度结合，帮助环卫行业的客户由纯粹的服务型公司，转型为平台式的公司，实现客户的互联网化、物联网化、信息化、机器化、数据驱动。

比如物联网后台服务器的特点是数据采集量大，并发高。甲壳虫科技采用华为云服务器不但降低了开销成本，性能配置提升20%，并且稳定性更佳，信息数据反馈更及时。而在进行环卫大数据处理的过程中，甲壳虫科技充分利用华为IaaS和PaaS的高效、稳定等特性，同时也为客户节约了大量IT建设费用的投入。

而在以上平台在研发过程中，甲壳虫科技逐步引入华为软件开发云为研发流程管理平台，以DevOps理念为核心，推进敏捷开发在公司的使用。需求管理、文档管理、研发任务制定、代码版本控制、代码自动检测、便以构建、部署等工具的应用，规范了公司的整体管理流程，大大提高了产品交付效率；同时，该平台与华为云IaaS和PaaS等基础服务的无缝对接，也极大方便了服务的快速部署和应用。

其实在与华为软件开发云和华为云合作前，甲壳虫科技的研发团队在支撑公司业务创新过程中，也面临诸多挑战。这些挑战具体表现为：瀑布式开发难以满足客户频繁的需求变更；管理工具和平台众多，无法统一；部分质量管理缺失。

首先，在业务信息化的过程中，因为行业特点，在研发过程中，来自政府监管单位、环卫公司管理部门和作业部门等的需求变更非常多，严重影响项目进度和客户关系，传统的瀑布式研发流程，也制约了对这些变化的响应速度，成为制约公司发展的瓶颈。

在项目交付阶段，因为庞大的软件平台体系，甲壳虫科技的客户在短期内难以适应，产生诸多需求变更，甚至部分使用人员对系统的抗拒，严重影响后续商务合作，不利于与客户建立长期的合作，对业务的持续发展造成严重影响。

其次，在IT实施过程中的问题，甲壳虫科技的研发团队尝试使用了各种文档、代码、流程等工具、平台，但是因为这些平台或者工具的不统一性，数据无法自上而下贯通，造成管理断层，给管理带来了很多不便，在公司内部的推行也遇到一定阻力。

同时，构建系统缺乏一致性，在需求管理、代码管理、进度管理等各个环节使用不同不同的工具和平台，结果就是导致整个研发周期无法实现连贯性，项目构建的质量无法得到保证，构建时间过长。

最后，文档、代码的本地文件服务器管理，也带来了不小的安全隐患。因为缺乏有效的管理工具和流程监管，产品研发过程中，部分质量管理体系如代码自检、测试流程管理、发布管理、集成管理等方面的缺失，影响了产品交付时的品质；自动化流程的缺失，也造成大量成本浪费；开发周期部分环节的缺失，成为公司发展的瓶颈。

华为软件开发云助力甲壳虫科技业务创新

为了解决这些挑战，甲壳虫科技进行诸多尝试，比如市面上的研发流程控制平台，但因为该产品自身缺陷和限制过多，最终放弃；采用使用Jira，不过Jira作为缺陷、需求、任务等管理尚可，其他（如发布、构建）功能尚需集成其他产品完成；基于开源框架自建管理平台，效果欠佳，且耗费大量资源。

2016年年底，甲壳虫科技了解到了华为软件开发云。2017年，甲壳虫科技团队开始学习华为软件开发云的功能和使用方法，并得到了华为软件开发云相关专家的指导和帮助，并最终将公司的各产品逐步迁移到华为软件开发云进行管理。

通过引入华为软件开发云，甲壳虫科技逐步将原有的瀑布式开发转变为敏捷开发。DevOps理念的导入，使公司实现了敏捷模式的产品研发，极大提高了市场竞争力和客户满意度。

华为软件开发云一站式集成的工具服务与标准流程为甲壳虫科技提供了标准的敏捷开发管理工具，替代了传统多工具多产品的管理方式，极大方便了项目管理，将管理自上而下贯穿，便于团队实践共享，保障了项目管理的流畅。

规范的管理流程，对需求、任务、缺陷等管理过程进行规范，可追溯其全过程，使项目更加可控。对于一家公司而言，在创业初期搭建好高质量高效率的质量平台，才能在未来业务快速发展打好基础，在业务快速发展期间也能保证质量和效率。

项目所有相关人员线上参与，降低需求风险；客户、项目负责人、研发人员等角色，全程在线参与项目生命周期，使各方需求得到快速、高效的响应，极大缩短了整体的交付周期，为项目节省了大量人力和财力，降低了成本。

而且，华为软件开发云提供了即开即用的云服务，方便了甲壳虫科技使用上面的各种工具。华为软件开发云可以无缝对接华为云IaaS和PaaS服务，方便、安全的同时，大大降低了甲壳虫科技客户在IT方面的资金投入。

最终通过与华为软件开发云和华为云的合作，与以往相比，需求交互为甲壳虫科技减少了50%的成本支出，项目的编译构建现在只用了原来10%甚至更短的时间，整体项目交付周期也缩短了50%。这些显著的效果，都对提高甲壳虫科技的市场竞争力、增加客户满意度等方面起到了至关重要的作用。

写在最后

应该说，甲壳虫科技在华为软件开发云和华为云的帮助下，正在改变环卫工作给我们的传统印象。通过华为的帮助，甲壳虫科技在实现智慧环卫的路上越走越远。